Чрезвычайная пожарная опасность в лесах Крыма продлена до 31 августа

До 31 августа в лесах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении МЧС Украины в АРК.

По данным крымского управления МЧС, штормовое предупреждение в связи с чрезвычайной пожарной опасностью в лесах Крыма продлено до 31 августа.

Сегодня в Крыму ожидается юго-восточный ветер со скоростью 4 м/с, температура воздуха днем до 30 градусов тепла, местами кратковременные дожди.

Как сообщал УНИАН, чрезвычайная пожарная опасность в лесах Крыма объявлена с 1 августа.