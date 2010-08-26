Чрезвычайная пожарная опасность в лесах Крыма продлена до 31 августа
10:20, 26 августа 2010Разное
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Сообщили в МЧС
До 31 августа в лесах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении МЧС Украины в АРК.
По данным крымского управления МЧС, штормовое предупреждение в связи с чрезвычайной пожарной опасностью в лесах Крыма продлено до 31 августа.
Сегодня в Крыму ожидается юго-восточный ветер со скоростью 4 м/с, температура воздуха днем до 30 градусов тепла, местами кратковременные дожди.
Как сообщал УНИАН, чрезвычайная пожарная опасность в лесах Крыма объявлена с 1 августа.
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