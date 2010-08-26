Литвин подписал распоряжение о проведении внеочередной сессии Верховной Рады

Внеочередная сессия Верховной Рады Украины шестого созыва начнется в понедельник, 30 августа, в 10 часов.

Как сообщает Информационное управление Аппарата ВР, соответствующее распоряжение подписал Председатель парламента Владимир ЛИТВИН.

В соответствии с частью второй статьи 83 Конституции Украины, части второй статьи 11 Регламента Верховной Рады в парламенте была зарегистрирована инициатива 174 народных депутатов о проведении внеочередной сессии Верховной Рады Украины шестого созыва.

В соответствии с распоряжением Председателя ВР о созыве внеочередной сессии 30 августа, к рассмотрению по предложениям 174 народных депутатов включены следующие вопросы:

о проекте закона Украины о внесении изменений в Закон Украины «О выборах депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, местных советов и сельских, поселковых, городских председателей»;

о проекте закона Украины о внесении изменений в Закон Украины «О государственных гарантиях возобновления сбережений граждан Украины» (относительно механизма возвращения сбережений);

о выполнении мер социальной защиты населения в связи с формированием тарифов на жилищно-коммунальные услуги.