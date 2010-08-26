Главное на 26 августа (день)

Профицит платежного баланса Украины в январе-июле т.г., по предварительным данным, составил 5,2 млрд. долл. по сравнению с 8,2 млрд. долл. дефицита за соответствующий период 2009 года.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ).

По данным НБУ, в июле т.г., пятый месяц подряд, сводный платежный баланс формируется с профицитом, и в прошлом месяце он составил 0,7 млрд. долл.

В Нацбанке отмечают, что в отличии от предыдущих месяцев, профицит сводного платежного баланса в июле т.г. был сформирован исключительно за счет притока по капитальному и финансовому счету (1 млрд. долл.), а сальдо текущего счета было отрицательным (255 млн. долл.).

«Формирование дефицита текущего счета было вызвано как сезонным ростом импорта товаров (до 5,2 млрд. долл.), так и сокращением экспортных поставок (до 4,3 млрд. долл.) по ряду ключевых групп», - говорится в сообщении Нацбанка.

В результате, сальдо текущего счета за январь-июль т.г. сократилось почти до нулевого значения - 24 млн. долл.

Профицит по капитальному и финансовому счету в июле т.г. был сформирован поступлением средств от продажи квот на выбросы углекислого газа от Японии внешними привлечениями других секторов экономики и продолжением роста задолженности по торговым кредитам.

За январь-июль т.г. профицит капитального и финансового счета вырос до 5,1 млрд. долл. (за соответствующий период прошлого года дефицит составлял 7,1 млрд. долл.).

В июле 2010 года положительное сводное сальдо платежного баланса в размере 0,743 млрд. долл. позволило продлить процесс возобновления резервных активов. Их объем, по состоянию на 1 августа 2010 года. составлял 30,9 млрд. долл., что обеспечивает финансирование импорта товаров и услуг на протяжении 5,1 месяцев будущего периода.

27 августа в Москве пройдет очередной раунд переговоров министра топлива и энергетики Украины Юрия БОЙКО с руководством «Газпрома».

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в РФ сообщил официальный представитель ОАО «Газпром» Сергей КУПРИЯНОВ.

В частности, отвечая на вопрос, какую позицию занимает российская сторона по предложению премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА пересмотреть газовые контракты, С.КУПРИЯНОВ сказал: «Конкретно это заявление мы никак не комментируем. Завтра у нас в гостях Ю.БОЙКО, возможно, он разъяснит позицию Украины по этому поводу. Возможно, после этого мы будем комментировать».

Внеочередная сессия Верховной Рады Украинышестого созыва начнется в понедельник, 30 августа, в 10 часов.

Как сообщает Информационное управление Аппарата ВР, соответствующее распоряжение подписал Председатель парламента Владимир ЛИТВИН.

В соответствии с частью второй статьи 83 Конституции Украины, части второй статьи 11 Регламента Верховной Рады в парламенте была зарегистрирована инициатива 174 народных депутатов о проведении внеочередной сессии Верховной Рады Украины шестого созыва.

В соответствии с распоряжением Председателя ВР о созыве внеочередной сессии 30 августа, к рассмотрению по предложениям 174 народных депутатов включены следующие вопросы:

о проекте закона Украины о внесении изменений в Закон Украины «О выборах депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, местных советов и сельских, поселковых, городских председателей»;

о проекте закона Украины о внесении изменений в Закон Украины «О государственных гарантиях возобновления сбережений граждан Украины» (относительно механизма возвращения сбережений);

о выполнении мер социальной защиты населения в связи с формированием тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

До 31 августа в лесах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении МЧС Украины в АРК.

По данным крымского управления МЧС, штормовое предупреждение в связи с чрезвычайной пожарной опасностью в лесах Крыма продлено до 31 августа.

Сегодня в Крыму ожидается юго-восточный ветер со скоростью 4 м/с, температура воздуха днем до 30 градусов тепла, местами кратковременные дожди.

"Газпром", единственный поставщик газа в Литву, пригрозил Вильнюсу судом в том случае, если Литва будет без консультаций с концерном реформировать газотранспортную систему.

Ранее сообщалось, что власти Литвы, пытаясь избавиться от влияния "Газпрома", инициировали раздел Lietuvos Dujos на транспортную и торговую составляющие. При этом более 37 процентов Lietuvos Dujos принадлежит российскому концерну.

Как сообщает агентство REGNUM, 25 августа премьер-министр Литвы Андрюс КУБИЛЮС и министр энергетики Арвидас СЕКМОКАС признали, что в правительство поступило письмо "Газпрома", в котором заявляется о возможности подачи иска в международный арбитраж. При этом А.СЕКМОКАС заявил, что тон письма "достаточно ультимативный" и его можно трактовать "как давление большой компании на маленькую страну".

Правительство Литвы в июле рассмотрело законопроект о разделении национального газового концерна Lietuvos dujos на два предприятия (транспортную и торговую компании) не позднее марта 2012 года. Такую возможность предусматривает принятый в 2009 году Третий энергопакет ЕС, направленный на развитие конкуренции на энергических рынках. Аналогичное решение в отношении газовой компании Eesti Gaas, на 47% принадлежащей "Газпрому" и "Итере", готовит Эстония.

Страны Прибалтики платят за российский газ самые высокие цены в ЕС, отмечает Лента.ру. Так, цена природного газа в Литве на 100-150 долларов выше цен на газ в Западной Европе. Власти Эстонии и Литвы полагают, что выделение газотранспортной системы в отдельную компанию позволит создать конкуренцию на газовых рынках и снизить цены на газ.

Литва, крупнейший потребитель российского топлива в Прибалтике, намерена построить терминал сжиженного газа мощностью в 3 миллиарда кубометров в год. Это, по мнению Вильнюса, позволит Литве полностью отказаться от дорогого российского газа. При этом в правительстве Литвы утверждают, что не разделив распределение и транспортировку газа, строить терминал нет смысла, поскольку государство не управляет газотранспортными магистралями.

Eesti Gaas и Lietuvos dujos являются монополистами по транспортировке и распределению, а также продаже российского газа в Эстонии и Литве. Акционерами Eesti Gaas являются "Газпром" (37% акций), E.ON Ruhrgas AG (33,66%), Fortum (17,72%), Itera Latvija (9,85%) и миноритарии. Акционерами Lietuvos dujos являются E.ON Ruhrgas International (38,9%), "Газпром" (37,1%) и правительство Литвы (17,7%).

(УНИАН)