Защита прав потребителя: пособие для чайников

Почти привычным стал вопрос покупателей в магазинах «А это свежее?». Ведь в ответ часто слышишь позитивную реплику, а если и нет, то кто-нибудь другой забудет спросить о свежести и купит товар. А ведь Закон Украины «О защите прав потребителей» в статье 6 гласит «Продавец (изготовитель, исполнитель) обязан передать потребителю продукцию надлежащего качества, а также предоставить информацию об этой продукции».

Бывает, просишь продавца дать определенный товар, а он говорит «я бы вам не советовала это брать». Понятно, что продукт уже давно испорчен и просрочен, но вопрос в том, почему он все еще на прилавке? Выходит, продавец даже не через страх быть наказанным за продажу некачественной продукции, а скорее из чисто человеческого побуждения не хочет продавать плохой товар покупателю, чтобы не навредить ему.

Хуже обстоят дела в супермаркетах, где спросить-то о качестве товара не у кого. Приходится хорошенько и приглядеться, и понюхать, и пощупать. А это уже стает проблемой для покупателя, который придет позже, чтобы купить и съесть то, что вам не пришлось по душе.

Так как же можно заставить работников торговых сетей и их собственников не просто делать доброе дело, продавая качественную продукцию, а бояться ответственности за недобросовестную торговлю?

В соответствии с украинским законодательством, если субъект хозяйствования нарушил права потребителя, он обязан удовлетворить его требования, а также оплатить штраф. В частности, за отказ потребителю в реализации его прав, установленных ч.1 ст.8 и ч.3 ст.10 Закона «О защите прав потребителей», накладывается штрафная санкция в десятикратном размере от стоимости продукции, исходя из цен, которые действовали на время ее приобретения, но не меньше двух необлагаемых минимумов доходов граждан.

Потребительское счастье: лишь бы чек был рядом

Так что, если уж вы приобрели некачественный товар и намерены его возвратить, сначала надо убедиться, остался ли у вас чек на товар. Если вы его выбросили или потеряли, то доказывать что-либо нет никакого смысла. Но, по словам председателя правления Киевской городской организации «Союз потребителей Украины» Максима Папуши, наличие чека, оказывается, тоже не всегда является гарантией возмещения ущерба.

По его словам, магазины известных розничных сетей часто не хотят принимать назад у потребителя некачественный либо просроченный товар даже при наличии чека на покупку. «Более того, изобретательные сотрудники заявляют, что покупатель просто подменил товар аналогичным из другого магазина, но с истекшим сроком годности», - отметил М.Папуша.

В свою очередь, по словам эксперта в сфере защиты прав потребителей Оксаны Кечур, случаев, когда при наличии расчетного документа, продавец не признавал своего товара, на практике очень мало. «Напротив, чаще, продавцы признают свой товар, даже при отсутствии документов, которые удостоверяют факт продажи товара», - говорит эксперт. Тем не менее, вряд ли это касается товаров питания, которых без наличия чека, идентифицировать почти невозможно.

Еще один вопрос, который волнует клиентов супермаркетов, касается качества товаров собственного производства магазинов и супермаркетов, а также возможности их возвращения. Такие продукты, как салаты, куры-гриль или другие блюда, которые готовятся в магазинах, часто делаются из некачественных продуктов.

По словам О.Кечур, эта продукция реализуется на «вынос» в супермаркетах, и имеет небольшие сроки хранения (чаще всего, они считаются в часах). «Аналогично, как и с другим товаром, с продуктами питания ненадлежащего качества нужно обращаться по месту приобретения в пределах срока годности данного продукта. Если же случилось пищевое отравление, нужно взять медицинское заключение», - говорит эксперт.

Если ваши требования о возмещении денег или о замене некачественного товара качественным не были услышаны, надо искать правду в высших инстанциях.

Суд: вариант первый, но далеко не вариант

М.Папуша рассказал, что пытаясь проверить эффективность защиты прав украинского потребителя, организация решила сделать это тремя путями: самостоятельным обращением потребителя в суд, обращением потребителя в Управление по защите прав потребителей Украины, а также обращением потребителя в общественную организацию по защите прав потребителей.

Идя в суд, организация «Союз потребителей Украины» от имени потребителя подготовила восемь судебных обращений по поводу нарушений прав со стороны ряда нескольких торговых сетей. Но, по словам М.Папуши, на решение проблемы через суд уходит очень много времени и денег. Так, дело в суде первой инстанции может рассматриваться полгода, и это еще не означает, что потребитель выиграет суд. «Мы подали иск еще осенью прошлого года, а судебное решение было принято только в июне-июле этого года», - сообщил эксперт.

Кроме этого, надо понимать, что большая часть украинских потребителей юридически не осведомлена и им придется обратиться к специалисту. По словам М.Папуши, услуги юриста для представления интересов потребителя в суде могут обойтись ему минимум в 5-6 тыс. грн., а то и больше.

М.Папуша рассказал, что в ходе исследований Укрметрстандарта было выявлено несоответствие государственным стандартам Украины некоторых видов колбас из магазинов одной из розничных сетей, после чего на компанию-продавца был подан судебный иск за торговлю некачественным товаром. Несмотря на это, сеть магазинов так и не убрала со своих полок некачественный товар, никак не реагируя на многократные обращения общественных организаций и публичное письмо-прошение с собранными подписями нескольких десятков покупателей. По словам М.Папуши, после годичной судебной тяжбы суд не признал незаконными действия сети по продаже товаров неудовлетворительного качества.

«Я думаю, что на сегодня украинский потребитель через суды не защищен. Это – профанация. Может быть, суд и защитит, но через несколько лет», - сказал М.Папуша.

Вариант второй. Управление по защите прав потребителей Украины

Существует и другой путь, которым может пойти возмущенный покупатель – попытаться найти правду в Управлении по защите прав потребителей Украины (УЗПП). Заявления от потребителей УЗПП рассматривает в соответствии с Законом Украины «Об обращении граждан».

Если решитесь туда идти, надо написать заявление (жалобу, обращение) относительно некачественных товаров, но сделать это надо правильно. Кроме всех реквизитов, предусмотренных в упомянутом законе, необходимо прибавить копию расчетного документа, то есть чек, который удостоверяет факт приобретения товара. Если же вы жалуетесь на товар, на который установлен гарантийный срок, надо сделать копию технического паспорта или другого документа, который его заменяет, с отметкой о дате продажи.

Для осуществления проверки по существу обращения территориальные органы Госпотребстандарта направляют копии обращений потребителей к … предпринимателю, на которого жалуется потребитель, для получения «согласия» на проведение проверки. Для того, чтобы были основания для предоставления согласия на проведение проверки должно также быть указаны местонахождение предприятия и название субъекта хозяйствования.

Так, по словам О.Кечур, достаточно часто потребители в своих жалобах забывают указать адрес предприятия или указывают не точные адреса. Что касается названия субъекта, часто потребители даже не знают, с кем им пришлось иметь дело. «Если в предприятии невозможно выяснить, кто там осуществляет деятельность, то есть нет ни вывески, ни угла потребителя, в своей жалобе к управлению обязательно нужно указать на эти нарушения. Поскольку проверка по заявлению потребителя осуществляется исключительно по вопросам, поднятым в заявлении», - отметила О.Кечур.

В свою очередь, М.Папуша сказал, что процесс рассмотрения жалоб в УЗПП слишком длинный. «Для того, чтобы УЗПП провело проверку и вышло на предприятие, им необходимо согласие центрального органа исполнительной власти» - сказал эксперт. Тем не менее, он не отрицал, что в большинстве случаев, когда УЗПП проводила проверки, вопрос о замене некачественного товара все-таки решался.

Между тем, есть существенный недостаток в работе этого управления. М.Папуша рассказал, что хоть УЗПП и проводит проверки, однако не может подтвердить то, что проверенный товар является некачественным, так как не получает финансирования от государства на отбор образцов и проведение экспертизы.

Вариант третий. Общественная организация по защите прав потребителей

Обращение с жалобой в Союз защиты прав потребителей Украины самое эффективное решение проблемы, по мнению М.Папуши. По его словам, «на сегодняшний день общественные организации имеют больше прав, чем государственные служащие из УЗПП».

«Союз защиты прав потребителей Украины может обратиться, кроме как в УЗПП, еще и в прокуратуру, в то время как госслужащий этого не может сделать», - сказал М.Папуша.

Кроме этого, председатель правления «Союза потребителей Украины» рассказал, что их организация предложила Госпотребстандарту проводить закупки подлежащих проверке товаров, а также за средства Союза проводить экспертизы, используя лишь государственную спецтехнику и лаборатории.

«Сегодня украинский потребитель не имеет возможности защитить себя от некачественных продуктов из-за ограниченных финансовых возможностей, которые не позволяют провести дорогие экспертизы, а также из-за несовершенной работы судебной системы Украины», - считает член правления Киевской городской организации «Союз потребителей Украины» Олег Цильвик. По его мнению, «только тщательность объединившихся общественных организаций сможет помочь защитить потребительские права украинцев, и то не во всех случаях».

Продукция, которая реализуется через маркеты, и собственная продукция маркетов, то есть кулинария, салаты и т.п., часто является недоброкачественной, но производитель не думает о потребителях в погоне за прибылью. «Если они говорят «мы идем навстречу потребителю», это не более чем реклама», - сказал О.Цильвик.

По существу, вроде разобрались. Но остается главная проблема, которая целиком ляжет на плечи покупателя, - как пройти через ад формальностей и порой несоответствия написанных законов реалиям государства. А это не всегда в силах сделать даже общественная организация, стоит ли говорить о сложностях, с которыми приходется встретиться лицом к лицу покупателю?

Ища правду всеми возможными путями…

О.Цильвик рассказал о том, как «Союз потребителей Украины» пытался провести проверку качества смазочных материалов для автомобилей, и что из этого вышло.

«На двух заправках одной из крупных автозаправочных сетей мы купили машинное масло и попросили документы на него. Так на одной из них вообще не было документов, а на другой - дали сертификат официального дилера, который не поставлял масло данной заправочной станции», - рассказал О.Цильвик.

По его словам, в ходе исследований Союзом стало ясно, что масло в Украину попало непонятным путем. «Затем мы отправили около 10 запросов в разные органы, в том числе в прокуратуру, налоговую, таможню, Госпотребстандарт. Удивила реакция всех органов, в том числе Госпотребстандарта», - отметил О.Цильвик.

Обратившись к УЗПП, на пути решения проблемы встало несовершенство законодательства, согласно которому предприятие надо заранее предупреждать о проверках. «Конечно же, управление не выявило на момент проверки того масла, которое попало незаконным путем в Украину, нашли только с официальными документами. Но почему-то взялись нам разъяснять, что масло одного и того же производителя, который существует в Украине, является качественным независимо от того, где оно произведено и ввезено в Украину официально, или нет», - рассказал О.Цильвик.

По его словам, в Украину официально поступает масло только с турецкого завода, хотя продается и финское, и немецкое. «Возможно, оно по качеству не уступает, но официально в Украине находиться не может, - отметил эксперт. - Встает вопрос о том, каким образом таможня пропускала эти масла? Написала нам, что «разберутся, проверят».

А вот самым информативным, по словам члена общественной организации, был ответ налоговой. «Они нашли массу нарушений, в том числе отсутствие каких-либо сопровождающих документов, нарушения ведения кассовых операций», - сказал О.Цильвик.

Тем не менее, если вас что-нибудь не устраивает в приобретенном товаре, не спешите идти жаловаться в высшие инстанции, все равно ведь проще договориться, продавцы далеко не всегда так ужастны, как это кажется. В первую очередь нужно обращаться к предприятиям, и заявлять им свои требования. «Достаточно часто, приобретя некачественный товар, возмущенный потребитель сразу идет жаловаться к управлению, - говорит О.Кечур. - Иногда даже в заявлении к управлению выдвигают требования, такие как «верните мне средства» или «отремонтируйте» и тому подобное, а непосредственно к продавцу даже не обращаются».

Лишь в том случае, если продавец (производитель) неподобающе реагирует или не реагирует вообще на ваше заявление, следует обращаться в одну из перечисленных инстанций.

Татьяна Цинкевич (для УНИАН)

