Анонс на 27 августа

Состоится расширенное заседание Кабинета Министров Украины по вопросам развития образования.

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Вице-премьер-министр Украины Виктор Слаута проведет открытое заседание Координационного совета по вопросам аграрной политики при Кабинете Министров. Вопросы: первоочередные законопроекты по вопросам развития сельского хозяйства и земельной реформы; предложения к проекту Налогового кодекса; предложения к проекту Государственного бюджета на 2011 год.

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Состоится пресс-конференция в ГП “Укрметртестстандарт” на тему: “Первый раз в первый класс”, на которой будут представлены результаты испытаний качества и безопасности школьной продукции (формы, ранцев, обуви, тетрадей) детского ассортимента, приобретенной в торговой сети г.Киева.

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Пресс-конференция на тему: «Предоставление субсидий населению». Участники: директор аналитико-исследовательского центра «Институт города» Александр Сергиенко и эксперт по вопросам ЖКХ Татьяна Бойко.

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Пресс-конференция на тему: «Основания для пересмотра украинско-российских газовых контрактов». Участники: бывший уполномоченный Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдан Соколовский; вице-президент Центра исследований корпоративных отношений Вячеслав Бутко; эксперт по энергетическим вопросам Центра Разумкова Владимир Омельченко

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Пресс-конференция на тему: «Государство. Рынок зерна. Первые итоги». Участники: Александр Маренец, ген.директор Аграрного фонда Украины и др.

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Пресс-конференция на тему: «Что приобрести на бутерброд?». Участники: президент Центра экспертиз "Тест" Валентин Безрукий и сотрудник Центра Нина Кильдий.

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Начнет работу прямая телефонная линия при участии государственного уполномоченного Антимонопольного комитета Украины Сергея Шершуна.

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Министр аграрной политики Украины Николай Присяжнюк и председатель Киевской облгосадминистрации Анатолий Присяжнюк проведут презентацию «Инвестиционного проекта в Иванкивском и Полесском районах»

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(УНИАН)