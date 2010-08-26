Главное на 26 августа (вечер)

Хроника дня

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Нефть. Газ

Нафтогаз планирует в этом году дополнительно получить 3 млрд. грн.

НАК «Нафтогаз Украины» рассчитывает до конца текущего года дополнительно получить 3 млрд. грн. в результате повышения розничных цен на газ для населения на 50%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил заместитель председателя НАК «Нафтогаз Украины» Юрий КОЛБУШКИН сегодня в ходе встречи представителей Федерации профсоюзов Украины с представителями правительства.

«Всего мы до конца текущего года получим 3 млрд. грн. (от повышения цен – УНИАН), и все это пойдет на развитие газовой отрасли», – сказал Ю.КОЛБУШКИН.

По его словам, повышение цен для населения, снижение цен на импортируемый газ, а также другие предпринимаемые правительством меры позволят уменьшить дефицит бюджета «Нафтогаза» до 7,3 млрд. грн. по сравнению с планируемыми 40 млрд. грн. в начале текущего года.

По словам представителя компании, в 2011 году бюджет «Нафтогаза» ожидается бездефицитным.

В "Укрнафте" новый глава Набсовета

Акционеры ОАО "Укрнафта" на своем собрании сегодня, 26 августа, приняли решение уволить с поста председателя Наблюдательного совета компании Игоря ДИДЕНКО и назначить на этот пост Евгения БАКУЛИНА, занимающего пост председателя правления НАК "Нафтогаз Украины".

Об этом УНИАН сообщил один из участников собрания.

Акционеры ОАО "Укрнафта" также приняли решение избрать в Набсовет компании еще трех представителей "Нафтогаза Украины" - Евгения КОРНЕЙЧУКА, Геннадия ЮРЬЕВА, Валентина ФРАНЧУКА, а также Эдуарда ШВЫДКОГО ("Газ Украины") и Сергея ВИНОКУРОВА ("Укртрансгаз").

Газовые контракты с Россией надо не корректировать, а менять на новые - Соколовский

Эксперт по энергетическим вопросам Богдан СОКОЛОВСКИЙ считает, что прошло время критиковать предыдущее правительство Украины и российскую сторону за подписанные в 2009 году газовые контракты, а их необходимо отменять и заключать новые.

Об этом он заявил в интервью УНИАН.

"Думаю, что сейчас уже прошло время говорить о вине старого правительства или же российской стороны за невыгодные контракты. У новой власти было достаточно времени, чтобы изменить ситуацию. Сегодня стоило бы говорить уже не о пересмотре, а аннулировании старых контрактов и заключении новых, на условиях, которые бы не ущемляли ни одну из сторон", - отметил эксперт.

Приемлемым вариантом Б.СОКОЛОВСКИЙ считает возврат к договоренностям, достигнутым экс-президентами Украины и России Виктором ЮЩЕНКО и Владимиром ПУТИНЫМ в феврале 2008 года. "Речь идет о постепенном, в течение 3-5 лет, переходе на рыночные цены на транзит и закупку газа и создание двух СП для доставки газа до границы и продажи его на внутреннем рынке. Причем этим СП не должны передаваться национальные активы. Тем более что перед выборами новая власть обещала это сделать. Или тогда россияне давали какие-то обещания, которые сейчас не выполняют? Если так - то скажите об этом откровенно. А если с Россией таких договоренностей не было, то эти обещания были обычным замыливанием глаз", - сказал эксперт.

Он напомнил о существовании базового украинско-российского соглашения 1997 года, где говорится о недопустимости никаких экономических ущемлений сторон при сотрудничестве в газовой сфере.

"Это слабое, но все же основание, чтобы разорвать эти контракты и составить новые на взаимоприемлемых условиях", - отметил Б.СОКОЛОВСКИЙ.

Предпринимательство

На Черниговщине будет только одна таможня

С 1 сентября в Черниговской области будет функционировать всего одна таможня – Черниговская – штатная численность 503 должностных лица.

Об этом сообщил во время пресс-конференции начальник таможни Юрий СОЛОВКОВ.

По его информации, приказом Гостаможслужбы предусмотрено закрытие Новгород-Сиверской таможни путем присоединения ее к Черниговской таможне.

С начала осени Черниговская таможня будет иметь новую структуру. В ее состав войдут новые подразделения таможенного оформления – таможенный пост "Гремьяч" (к его функциям будет отнесено осуществление таможенных процедур в пунктах пропуска "Гремьяч-Погар" и "Николаевка-Ломаковка") и таможенный пост «Новгород-Сиверский” (территориально посты таможенного оформления будут расположены в городах Новгород-Сиверский и Бахмач).

Также с 1 сентября отделение таможенного оформления №2 Черниговской таможни будет реорганизовано в таможенный пост "Чернигов-железнодорожный".

На сегодняшний день таможенный контроль и таможенное оформление на границе обеспечивают подразделения таможенного оформления в 5 пунктах пропуска и 2 пунктах контроля.

Общество

Черновецкий вернется из отпуска 1 сентября

Председатель Киевской городской государственной администрации Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ вернется из отпуска 1 сентября.

Об этом сообщил сегодня журналистам и.о. председателя КГГА Александр ПОПОВ.

«1 сентября у него заканчивается отпуск. Мы разговаривали, и он сказал, что будет», - сказал А.ПОПОВ.

Как известно, в июле Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ взял отпуск на 45 дней.

Рынки

Прибыль «МТС Украина» выросла на 46%

Чистая прибыль оператора мобильной связи «МТС Украина» во 2-м квартале 2010 года выросла по сравнению с аналогичным периодом 2009 года на 46,3% и составила 208,3 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Согласно сообщению, во 2-м квартале 2010 г. сохранялась позитивная динамика показателей компании в области доходов и объемов пользования услугами.

На фоне стабильной экономической ситуации в первом полугодии и под влиянием фактора сезонности выручка «МТС Украина» во 2-м квартале т.г. на 8,6% по сравнению со 2-м кварталом 2009 г., составив 2,146 млрд. грн.