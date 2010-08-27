Молдова празднует 19-ю годовщину независимости

В Молдове сегодня празднуют 19-ю годовщину независимости.

В 1992 году напряженная политическая ситуация в зоне Приднестровья переросла в вооруженный конфликт. В 1994 принята Конституция, действующая до сих пор. В апреле 2009 года в Кишиневе произошли антиправительственные беспорядки, разогнанные полицией.

Как сообщает РИА «Новости», праздник пришелся не на самые лучшие времена для государства. В стране царит политический коллапс - практически год Молдова не имеет Президента. Временно исполняющий обязанности Президента Михай ГИМПУ, вопреки конституционным требованиям, не объявляет дату роспуска парламента, хотя должен был сделать это еще 16 июня.

Помимо этого, Молдова, жестоко пострадавшая летом от наводнения, вступает в череду избирательных кампаний - 5 сентября пройдет референдум об изменении формы выборов Президента, а на 14 ноября планируются сами эти выборы одновременно с досрочными парламентскими. Но и это еще не окончательное решение либерально-демократической коалиции.