ДАЙДЖЕСТ СМИ за 27 августа

Украинские СМИ

Издание «Дело» публикует материал «Гривня в 2010 году подорожала», в котором пишет, что среди всех валют стран СНГ и Восточной Европы гривня занимает второе место по темпам роста относительно доллара США…

http://delo.ua/dengi/valytnyj-rynok/grivnja-v-2010-podorozhala-144152/

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Также «Дело» в материале «Продажа «Лугансктепловоза» может быть признана недействительной» пишет - эпопея с продажей «Лугансктепловоза» получила продолжение. Покупатель, который выиграл повторно приватизационный конкурс, отказывается перечислять деньги за предприятие …

http://delo.ua/biznes/kompanii/prodazha-luganskteplovoza-mozhet-byt-priznana-nedejstvitelnoj-144153/

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Также «Дело» в материале «Автогражданка» подорожала на треть» пишет - с сегодняшнего дня полисы ОСАГО продаются по новым ценам и с новыми лимитами ответственности. Страховщики говорят, что цены на «автогражданку» в среднем поднялись не более чем на 30-40%, тогда как лимиты ответственности выросли вдвое…

http://delo.ua/dengi/strahovanie/avtograzhdanka-podorozhala-na-tret-144150/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Тариэл Васадзе пересел на "ЛогоВАЗ"», в котором пишет - владельцу крупнейшего автопроизводителя в стране – "Украинской автомобильной корпорации" – Тариэлу Васадзе принадлежит крупный автобизнес в России. Он владеет пятью автосалонами в Москве и Санкт-Петербурге. Этот бизнес предприниматель выкупил в 2007 году у финансово-промышленной группы "ЛогоВАЗ" Бориса Березовского и Бадри Патаркацишвили примерно за $100-150 млн …

http://www.kommersant.ua/doc.html?DocID=1493498&IssueId=7000537

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Макросхема», в котором пишет – "Нафтогаз" согласовал с RosUkrEnergo (RUE) схему возврата последней 12 млрд кубометров газа. Компания намерена вернуть топливо сразу после того, как решение о возврате топлива, принятое Стокгольмским арбитражным судом, будет подтверждено в кассационной инстанции. Схема позволит Украине подготовиться к отопительному сезону, а акционерам RUE выручить $1,89 млрд…

http://www.kommersant.ua/doc.html?DocID=1493537&IssueId=7000537

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«Газета по-киевски» в публикации «Как власть «танцует» оппозицию» пишет - на примере вчерашнего голосования хорошо видно, почему все разговоры об оппозиции – блеф. В «пропорциональных» фракциях всегда находятся люди, для которых личный интерес всегда важнее. Из 32 депутатов БЮТ вразрез официальной позиции фракции на сессии Киевсовета в среду голосовали, похоже, не 8 человек, как сразу заявлял БЮТ, а целых 16. То есть половина фракции. Именно столько зеленых огоньков зажглось на табло на местах, которые занимает БЮТ, во время голосования по вопросу о ликвидации райсоветов…

http://mycityua.com/articles/city/2010/08/27/024935.html

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Также «Газета по-киевски» в публикации «Все на аукцион – там почти халява!» пишет - в заграничных онлайн-магазинах и цены ниже, и ассортимент не чета обычным лавкам …

http://mycityua.com/articles/goodies/2010/08/27/024023.html

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Также «Газета по-киевски» в публикации «В России водка подорожает втрое» пишет - больше чем 100 рублей за бутылку самой дешевой водки – выше этого психологического барьера поднимут стоимость «беленькой» в РФ…

http://mycityua.com/articles/world/2010/08/27/022246.html

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Издание «Сегодня» в публикации «Янукович обещает жилье по $400 за метр» пишет - эксперты говорят, эта цена реальна – если строить без взяток и за городом…

http://www.segodnya.ua/news/14166412.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Защита прав потребителя: пособие для чайников» пишет - почти привычным стал вопрос покупателей в магазинах «А это свежее?». Ведь в ответ часто слышишь позитивную реплику, а если и нет, то кто-нибудь другой забудет спросить о свежести и купит товар. А ведь Закон Украины «О защите прав потребителей» в статье 6 гласит «Продавец (изготовитель, исполнитель) обязан передать потребителю продукцию надлежащего качества, а также предоставить информацию об этой продукции»…

http://economics.unian.net/rus/detail/57497

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Прощай, «классика»!» пишет - «АвтоВАЗ» в следующем году прекратит выпуск классических моделей, основанных на разработках 45-летней давности. Lada-2107 станет собирать «Ижавто», а производство Lada-2105 скорее всего будет прекращено…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/244548/proschaj_klassika

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Издание «Известия» в публикации «Проблемы градообразующих предприятий обсудят в Ульяновске участники 18-ой МАГ» пишет - участники 18-ой сессии Международной Ассамблеи столиц и крупных городов (МАГ) в пятницу в Ульяновске на примере авиапрома обсудят проблемы городов, на территории которых расположены градообразующие и любые другие промышленные предприятия. По данным мэрии Ульяновска, для участия в сессии МАГ в Ульяновск прибудут представители 40 городов России во главе с президентом МАГ мэром Москвы Юрием Лужковым…

http://www.izvestia.ru/news/news249740

(УНИАН)