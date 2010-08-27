Яцуба поддерживает ликвидацию райсоветов

Министр регионального развития и строительства Украины Владимир ЯЦУБА считает целесообразным ликвидацию районных советов в городах.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе министерства.

«В Украине есть прецеденты ликвидации районных советов в городах. Этот опыт показал, что после их ликвидации жизнедеятельность городов не остановилась, а наоборот – улучшилось управление в городах… Каждому специалисту в сфере местного самоуправления понятно, что районные советы в городах не нужны», - сказал В.ЯЦУБА, комментируя ситуацию с ликвидацией райсоветов в Киеве.

По словам министра, выборы депутатов районных советов в городах проводятся по пропорциональной системе (депутаты избираются по спискам от организаций политических партий, избирательных блоков организаций политических партий во многомандатном избирательном округе, границы которого совпадают с границами соответствующего района в городе), в результате чего происходят бесконечные политические спекуляции.

«Другими словами это можно назвать управленческим ступором, который, конечно, не решает проблемы жителей того или другого района, не создает надлежащие условия для их проживания», - добавил он.

В качестве примера ликвидации районных советов в городе, В. ЯЦУБА назвал Одессу, где в результате решения городского совета в 1998 году свою деятельность прекратили восемь из восьми районных советов. Такие же решения были приняты в Запорожье, Николаеве, Горловке, Макеевке, Львове.

По данным В.ЯЦУБЫ, на сегодня в Украине насчитывается 26 городов с районным делением, всего – 118 районов в городах.

«Обратите внимание, в Киеве в одном районе – 300-350 тысяч населения, в то же время в Днепродзержинске, где проживает всего 250 тысяч населения, – три района, в Житомире на 282 тысячи населения – 2 района. Таких примеров много. Вывод один – на все это тратятся колоссальные средства плательщиков налогов. Навести порядок в этих вопросах необходимо было давно, в том числе и в столице. Убежден, люди нас в этом поддержат», - отметил министр.