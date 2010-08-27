Главное на 27 августа (день)

Кабинет Министров Украины согласовал предложение Киевской городской государственной администрации относительно выдачи векселей в рамках бюджетного ассигнования на 2010 год для погашения задолженности столичного бюджета по возмещению разницы в тарифах на тепловую энергию и ее себестоимости.

Это предусмотрено правительственным постановлением от 18 августа 2010 года №721 «О проведении вексельных расчетов по возмещению разницы в тарифах на тепловую энергию», текст которого размещен на официальном сайте Кабмина.

Кроме того, данным постановлением правительство утвердило порядок выдачи в 2010 году органами местного самоуправления Киева векселей, их оборота и погашения.

Данный порядок определяет механизм выдачи простых векселей для оформления обязательств бюджета г. Киева, которые возникли в связи с разницей фактической стоимости тепловой энергии, которая производилась, транспортировалась и поставлялась населению, предприятиям, учреждениям и организациям, а также их обращения и погашения.

По векселям предусматривается, что на сумму, которая подлежит уплате, ежемесячно насчитываются проценты в размере учетной ставки Национального банка, к которым добавляются 5% годовых. Проценты начисляются с даты учета векселей банком.

Перечень предприятий, обязательства перед которыми оформляются векселями, определяется Киевским городским советом.

Срок платежа по векселям, который вносится ежемесячно равными частями, — установленная дата, но не раньше 1 октября в 2011 года и не позже 1 июня 2013 года.

Векселя реализовываются на бездисконтном основании.

Средства, полученные от реализации векселей, перечисляются не позже следующего дня после их получения для погашения задолженности перед НАК “Нафтогаз Украины” за потребленный природный газ.

Погашение векселей осуществляется за счет средств бюджета г. Киева.

В Украине планируется засеять озимыми культурами под урожай 2011 года 10 млн. га.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам вице-премьер-министр Украины Виктор СЛАУТА.

По его словам, из 10 млн. га 6 млн. га будут засеяны зерновыми, 2 млн. га – рапсом.

Вице-премьер отметил, что для начала широкомасштабного посева озимых необходимы благоприятные погодные условия, то есть дождь.

Министерство юстиции и Государственный комитет финансового мониторинга с целью предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, будут обмениваться информацией относительно финансовых операций, которые осуществляются нотариусами, адвокатами и другими лицами, предоставляющими юридические услуги.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства юстиции Украины, соответствующий совместный приказ двух ведомств подписали министр юстиции Александр ЛАВРИНОВИЧ и председатель Госфинмониторинга Сергей ГУРЖИЙ.

А.ЛАВРИНОВИЧ отметил, что согласно приказу Минюст будет получать от Госфинмониторинга данные относительно финансовых операций нотариусов и адвокатов, которые подлежат финансовому мониторингу, статистические данные об ошибках, допущенных при представлении информации о финансовых операциях, выявленные факты нарушений и т. п.

По его словам, Минюст будет использовать данную информацию при осуществлении надзора за нотариусами и адвокатами относительно соблюдения ими требований законодательства.

А.ЛАВРИНОВИЧ напомнил, что такие полномочия были предоставлены Минюсту Законом Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма» (в редакции от 18 мая 2010 года).

По словам министра юстиции, закон предусматривает формирование общегосударственной многоисточниковой аналитической информации, которая позволит правоохранительным органам Украины и иностранных государств выявлять, проверять и расследовать преступления, связанные с отмыванием средств и другими незаконными финансовыми операциями.

А.ЛАВРИНОВИЧ также сообщил, что совместный приказ Минюста и Госфинмониторинга проходит государственную регистрацию. Документ вступит в силу через 10 дней после госрегистрации.

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявляето необходимости проведения переаттестации вузов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.АЗАРОВ заявил сегодня на расширенном заседании правительства по вопросам образования.

«По сравнению с 90-м годом, количество высших учебных заведений увеличились в 2,3 раза. Мы имеем в целом 861 высшее учебное заведение, 2,6 млн. студентов. В результате такого абсолютно неадекватного роста мы получили страшную болезнь – размножение дилетантов», - сказал Н.АЗАРОВ.

По его словам, на фоне экономического падения в прошлом году на 15% в Украине появились «целые армии экономистов, менеджеров, юристов, психологов».

«Откуда у нас могло взяться нужное количество квалифицированных преподавателей для этих специалистов? Каких специалистов они могли подготовить? Для кого они их учат? Эта проблема требует более эффективных систем и требований к качеству высшего образования. В первую очередь, необходимо провести аттестацию высших учебных заведений на соответствие современным требованиям к высшему образованию и провести оценку качества полученных выпускниками знаний», - резюмировал премьер-министр.

Н.АЗАРОВ также считает главной задачей правительства повышения качества образования.

«Президентом Украины поставлена четкая задача – на протяжении десяти лет по крайней мере три украинских университета должны войти в мировой рейтинг 500 лучших высших учебных заведений. Эту задачу мы должны с вами выполнить», - подчеркнул он.

Николай АЗАРОВ заявляет о необходимости внедрения новых механизмов взаимодействия между системой образования и экономическим сектором.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.АЗАРОВ сказал сегодня на расширенном заседании правительства по вопросам образования.

«Относительно специальностей, которые востребованы в реальном секторе экономики и бизнесе, здесь необходимо строить новую систему взаимодействия вузов и народного хозяйства», - подчеркнул Н.АЗАРОВ.

Премьер-министр также сообщил, что правительство планирует в 2011 году увеличить бюджетные расходы на систему образования и фундаментальную науку. В то же время он не уточнил возможные объемы финансирования.

Кроме того, по мнению Н.АЗАРОВА, необходимо усиливать и стимулировать развитие научно-инновационных центров на базе высших учебных заведений.

«Опыт ведущих иностранных университетов демонстрирует, что они являются научно-инновационными центрами, которые вовлекают в свою работу сотни промышленных предприятий и инновационных учреждений. Например, ежегодный бюджет внешних исследований Оксфорда за десять лет возрос почти в три раза. Довольно низкий бюджет Массачусетского технологического института превысил 700 млн. долларов в 2009 году», - объяснил Н.АЗАРОВ.

Сегодня уже появляется уверенность, что матчи чемпионата Европы по футболу 2012 года пройдут на четырех польских и четырех украинских стадионах.

Об этом заявил президент Европейского футбольного союза (УЕФА) Мишель ПЛАТИНИ, сообщает «Чемпион» со ссылкой на AFP.

"Можно считать, что турнир пройдет на четырех стадионах в Польше и четырех стадионах в Украине, а в октябре будет определен окончательный календарь соревнований", - сказал М.ПЛАТИНИ.

В апреле этого года руководитель УЕФА дал Украине два месяца для того, чтобы доказать, что ликвидировать отставание в подготовке к чемпионату вполне реально. Сейчас же М.ПЛАТИНИ настроен оптимистично. "Можно считать, что нет никаких ультиматумов", - добавил он.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 7,8890/7,8910 грн./долл., к 12:00 сузился спрэд – 7,8898/7,8903 грн./долл.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

Рублевый рынок открылся котировками 0,2565/0,2567 грн./рубль, к 12:00 цены поднялись до 0,2569/0,2571 грн./рубль.

В России курс доллар-рубль снизился и к 12:00 установился на уровне 30,6875 рубля за доллар (-0,0850).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,2724/1,2726 долл./евро, изменяясь в достаточно узком коридоре.

Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,0375/10,0430 грн./евро, к 12:00 цены ушли вниз – 10,0250/10,0290 грн./евро.

(УНИАН)