Макаренко оставлен под стражей

Апелляционный суд Киева признал правомерным решение Печерского районного суда столицы о продлении до 10 октября ареста бывшего председателя Государственной таможенной службы Украины Анатолия МАКАРЕНКО, который обвиняется в незаконном растаможивании 11 млрд. кубометров газа.

Соответствующее постановление сегодня провозгласила коллегия Апелляционного суда Киева.

Таким образом, суд не удовлетворил апелляционную жалобу адвокатов обвиняемого, которые просили избрать для своего подзащитного другую меру пресечения, не связанную с содержанием его под стражей.

Как объяснял суду адвокат А.МАКАРЕНКО Евгений СОЛОДКО, суд первой инстанции, продлевая срок ареста для А.МАКАРЕНКО, не учел и не исследовал ряд обстоятельств, которые указывают на невиновность его подзащитного.

Кроме того, адвокат обратил внимание суда на то, что группа следователей СБУ в составе 4 лиц имели достаточно времени, чтобы на протяжении 5 месяцев с момента возбуждения уголовного дела - сначала по факту незаконных действий неизвестных лиц с 11 млрд. кубометров газа, а затем возбужденном в отношении А.МАКАРЕНКО - провести все необходимые следственные действия, в частности допросить 30 свидетелей, изъять и изучить необходимые документы, которые могут служить доказательствами, установить всех причастных лиц к совершению преступления и т. п.

Вместо этого, по словам Е.СОЛОДКО, следователи этого не сделали и наоборот - из-за этого обратились с представлением о продлении срока ареста А.МАКАРЕНКО, чтобы выполнить очерченный круг процессуальных действий.

Тем не менее, коллегия судей, вынося решение, заметила, что во время исследования в судебном заседании материалов дела не было найдено существенных нарушений Уголовно-процессуального кодекса Украины судом первой инстанции при избрании обвиняемому меры пресечения, а поэтому оставила решение суда в силе.

Кроме того, в ходе судебного заседания сторона защиты А.МАКАРЕНКО обратилась в суд с ходатайством перенести судебное заседание в связи с тем, что обвиняемый выразил желание присутствовать в зале суда, о чем через своего адвоката передал в канцелярию суда соответствующее заявление. Впрочем, суд отклонил это ходатайство, мотивировав свои действия тем, что обвиняемый должен был подавать соответствующее заявление относительно своего присутствия на процессе не через адвоката, а через канцелярию следственного изолятора.

Учитывая такие аргументы, адвокаты А.МАКАРЕНКО заявили ходатайство об отводе всему составу коллегии суда, поскольку они, вынося решение по предыдущему ходатайству, ссылались на несуществующие нормы закона. Однако суд, посоветовавшись в совещательной комнате, отклонил и это ходатайство стороны защиты А.МАКАРЕНКО.