Продукция в известных супермаркетах и на рынках почти одинаковая

Продукция магазинов товаров легкой промышленности и крупных супермаркетов известных торговых сетей почти не отличается качеством от более дешевой рыночной продукции и является товаром практически тех самых производителей и поставщиков.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила пресс-секретарь ГП «Укрметртестстандарт» Роксолана ЦИРУК.

Начиная с февраля т.г., в ходе проверки школьных товаров для детей в разных магазинах, в т.ч. известных торговых сетей, «Укрметртестстандарт» закупал продукцию легкой и пищевой промышленности и обнаружил низкое качество предоставленных товаров, почти ничем не отличающееся от товаров на рынках.

«Граница между магазином и рынком практически стерлась, - сказала Р.ЦИРУК. - Ответственность за качество продукции несут именно торговые сети, поскольку они принимают дешевую продукцию с низким качеством с целью ее реализации как дорогого товара высшего класса».

По ее словам, надо обращать особое внимание на ярлыки продукции. «Но, как видно по результатам тестирований, производители не всегда пишут правду относительно сырьевого состава. Это касается и обуви, на которой пишут, что это кожа, или же, например, в составе пиджака указывают хлопок, а на самом деле там большая часть синтетики», - отметила Р.ЦИРУК.

По ее мнению, в Украине отсутствует жесткое законодательство по защите прав потребителей, а также финансирование уже существующего.

Начальник научно-исследовательского центра испытаний продукции «Укрметртестстандарта» Владимир СЕМЕНОВИЧ рассказал, что постановлением правительства «О развитии агропромышленного комплекса» на реализацию Закона «О защите прав потребителей» было предусмотрено на 2010 год 10 млн. грн, на 2011 год – 10 млн. грн, на 2012 год – 12 млн. грн. Но в этом году не было выделено никаких средств.

«Может быть, в 2012 году выделят, чтобы проверить продукцию на украинском рынке перед Евро-2012, поскольку приедет много иностранцев. Но за год это сделать невозможно, надо браться за это уже сегодня», - подчеркнул В.СЕМЕНОВИЧ.