Главное на 27 августа (вечер)

Хроника дня

* * *

Основными новостями конца недели стало сообщение об открытии 28 августа нового терминала в аэропорту "Харьков", повышение проезда в метро Киева. Министерство финансов сообщило, про выпустило НДС-облигаций на 2 млрд. грн., а Госкомстат - о сокращении инвестирования экономики страны. Нафтогаз и Газпром продолжают решать вопросы создания СП - теперь обсуждают, какие объекты вносить

Экономика

Иностранцы сокращают инвестиции в Украину

В первом полугодии 2010 года в экономику Украины иностранными инвесторами вложено 1,783 млрд. долл. США прямых инвестиций, что составляет 66% от поступлений за первое полугодие 2009 года.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики.

Из стран Европейского Союза поступило 1,179 млрд. долл. (66,1% от общего объема), из стран СНГ – 418,7 млн. долл. (23,5%), из других стран мира – 185,1 млн. долл. (10,4%).

В то же время капитал нерезидентов сократился на 534 млн. долл.

Прирост совокупного объема иностранного капитала в экономике страны, с учетом его переоценки, потерь, курсовой разницы и т.д., в первом полугодии 2010 года составлял 495,8 млн. долл., что составляет 21% от уровня за аналогичный период 2009 года.

Выросли объемы капитала из Российской Федерации – на 323,4 млн. долл., Кипра – на 150,7 млн. долл., Люксембурга – на 101,6 млн. долл., Казахстана – на 97,4 млн. долл. и Франции – на 78,2 млн. долл. За счет продажи капитала нерезидентам других стран и изъятия инвестиций сократились объемы капитала инвесторов из Соединенных Штатов Америки на 89,6 млн. долл., Греции – на 45,5 млн. долл., и на 77,8 млн. долл. за счет курсовой разницы и исключения капитала инвесторов из Великобритании.

Прирост иностранного капитала наблюдался на предприятиях, которые осуществляют финансовую деятельность, – в сумме 591,6 млн. долл., занимаются торговлей, ремонтом автомобилей, бытовыми изделиями и предметами личного потребления – 84,5 млн. долл. и операциями с недвижимым имуществом, арендой, инжинирингом и предоставлением услуг предпринимателям – 55 млн. долл. В то же время капитал прямых иностранных инвесторов на предприятиях промышленности сократился на 226,5 млн. долл. (за счет курсовой разницы и исключения капитала).

Общий объем прямых иностранных инвестиций, направленных в Украину, на 1 июля 2010 года составил 40,402 млрд. долл., что на 1,2% больше по сравнению с объемами инвестиций на начало 2010 года, и в расчете на одного украинца составлял 880,7 долл.

Инвестиции поступили из 126 стран мира.

В десятке основных стран-инвесторов, на которые приходится более 81% общего объема прямых инвестиций, входят: Кипр – 9,079 млрд. долл., Германия – 6,619 млрд. долл., Нидерланды – 3,929 млрд. долл., Российская Федерация – 2,877 млрд. долл., Австрия – 2,591 млрд. долл., Великобритания – 2,228 млрд. долл., Франция – 1,709 млрд. долл., Виргинские Острова, Британские, – 1,334 млрд. долл., Швеция – 1,299 млрд. долл. и США – 1,215 млрд. долл.

Финансы

Минфин осуществил второй выпуск НДС-облигаций

Министерство финансов Украины 27 августа 2010 года осуществило второй выпуск облигаций для оформления возмещения налога на добавленную стоимость в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины № 368 «О выпуске облигаций внутреннего государственного займа для возмещения сумм налога на добавленную стоимость».

Об этом сообщается на сайте Минфина.

Согласно сообщению, выпуск облигаций был осуществлен согласно Реестру инвентаризации налогоплательщиков, предоставленному Государственной налоговой администрацией Украины и утвержденному Министерством финансов Украины.

По информации министерства, в утвержденный реестр вошло 217 плательщиков НДС. Общая сумма возмещения НДС облигациями составляет 2 млрд. 047,815 млн. грн.

В Минфине сообщили, что выпуск облигаций осуществлен по следующим параметрам: номинальная стоимость одной облигации – 1 000 грн. Выплата дохода и амортизации осуществляется 25 февраля 2011 года, 26 августа 2011 года, 24 февраля 2012 года, 24 августа 2012 года, 22 февраля 2013 года, 23 августа 2013 года, 21 февраля 2014 года, 22 августа 2014 года, 20 февраля 2015 года, 21 августа 2015 года.

Дата полного погашения облигаций – 21 августа 2015 года.

Нефть. Газ

Нафтогаз и Газпром решают, что войдет в СП

Бойко и Миллер обсудили объекты, которые могут быть внесены «

Министр топлива и энергетики Украины Юрий БОЙКО и председатель правления ОАО «Газпром» Алексей МИЛЛЕР обсудили объекты, которые могут быть внесены «Газпромом» и «Нафтогазом» в совместное предприятие.

Об этом УНИАН сообщили в управлении информации «Газпрома» по итогам рабочей встречи Ю.БОЙКО и А.МИЛЛЕРА в Москве.

Отмечается, что на встрече особое внимание было уделено вопросам создания совместного предприятия «Газпрома» и «Нафтогаза Украины».

«А.МИЛЛЕР и Ю.БОЙКО обсудили объекты, которые могут быть внесены компаниями в СП. Стороны отметили, что переговоры по созданию совместного предприятия находятся в продвинутой стадии», - говорится в сообщении.

Также на встрече рассматривался ход выполнения долгосрочных контрактов между ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» на поставку и транзит газа, а также перспективы сотрудничества компаний в 2011 году.

Транспорт

Янукович завтра в Харькове откроет терминал международного аэропорта

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ завтра, 28 августа, осуществит рабочую поездку в Харьковскую область, где примет участие в церемонии открытия нового терминала Международного аэропорта «Харьков», сооруженного к финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации.

Ожидается, что В.ЯНУКОВИЧ выступит с поздравительной речью и пообщается с журналистами.

Генеральный инвестор и координатор подготовки Харькова к Евро-2012 Александр ЯРОСЛАВСКИЙ проведет на территории нового аэровокзала пресс-конференцию.

В компании DCH А.ЯРОСЛАВСКОГО, которая занимается строительством и реконструкцией в Харькове объектов Евро-2012, подтвердили, что новый терминал харьковского аэропорта «готов на все 100 процентов». К приему и отправке самолетов полностью готовы сектора внутренних и международных рейсов, и 28 августа, в частности, этот терминал обеспечит несколько регулярных рейсов, отметил собеседник агентства.

По информации пресс-службы DCH, новый терминал аэропорта «Харьков» открывается на три месяца раньше предусмотренного начальным графиком подготовки города к Евро-2012.

Проезд в Киевском метро подорожает до 2 грн.

Проезд в Киевском метрополитене повысится с 1 грн. 70 коп. до 2 грн.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

В частности, по данным пресс-службы, в Главном управлении юстиции в городе Киеве зарегистрировано Распоряжение КГГА «О внесении изменений в Тарифы на перевозку пассажиров в городском пассажирском транспорте - метрополитене, автобусе, трамвае, троллейбусе, фуникулере, который работает в обычном режиме движения».

В соответствии с распоряжением, тариф на перевозку пассажиров в столичном метрополитене будет составлять 2,00 грн. Стоимость проезда автобусом, трамваем, троллейбусом и фуникулером остается неизменной – 1,50 грн. за 1 поездку.

Распоряжение вступит в силу с момента официального обнародования в средствах массовой информации, подчеркнули в КГГА.

Киевский фуникулер на месяц закрывают

Киевский фуникулер временно закрывают для профилактического ремонта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, отметив, что распоряжение «О регламентных и ремонтных работах на фуникулере» подписал и.о. председателя КГГА Александр ПОПОВ.

Фуникулер не будет работать с 1 сентября по 1 октября 2010 года, уточнили в КГГА.

Плановые работы на фуникулере должно выполнить в течение месяца КП «Киевпасстранс». Речь идет об обследовании и профилактическом ремонте.

В КГГА отметили, что регламентные и ремонтные работы на фуникулере выполняются ежегодно для обеспечения его дальнейшей надежной эксплуатации.

Минтранс надеется получить 370 млн. грн. кредита

Министерство транспорта и связи Украины рассчитывает на получение кредита в размере 370 млн. грн. для финансирования строительства автомобильно-железнодорожного моста через р. Днепр в Киеве (Дарницкий мост) до конца этого года.

Об этом сегодня сообщил журналистам 1-й заместитель министра транспорта и связи Украины Владимир КОРНИЕНКО.

«Есть необходимость проведения тендеров на финансовые услуги. Будет проведен тендер - будет определен банк. Мы рассчитываем, конечно, на государственный банк, поскольку сумма кредита там немаленькая... Времени у нас еще немного есть на проведение этой процедуры. Сумма кредита там оговорена - порядка 370 млн. грн. Надеемся, до конца года эти деньги получить», - отметил он.

По его словам, что касается финансирования из Госбюджета строительства моста, то оно идет стабильно и по плану.

«Мы до конца сентября попробуем в пробном режиме запустить железнодорожное сообщение, и с таким расчетом, чтобы автомобильное сообщение, наверное, первую часть его, запустить к концу года. Это будет решением проблемы автомобильных пробок в Киеве. А на следующий год мы по планам этот мост введем в эксплуатацию в полном объеме», - сказал В.КОРНИЕНКО.

Агро

В Украине собрано 29 млн. тонн зерна

В Украине на сегодняшний день обмолочено 11 тыс. га зерновых и собрано 29 млн. тонн зерна.

Об этом заявил сегодня журналистам заместитель министра аграрной политики Украины Евгений ЛАВРОВ.

"Из них пшеницы 17,9 млн тонн, продовольственная пшеница составляет 11 млн тонн, это 60%. Качество пшеницы очень хорошее. 6,5 мл. тонн – это фуражная пшеница и почти 10 млн тонн собрано ячменя", - отметил он.

В целом, по оценке зам.министра, в регионах производство зерна в этом году ожидается на уровне 40 млн. тонн.

Е.ЛАВРОВ также отметил, что с начала июля было экспортировано 2 млн тонн зерна. Всего в этом году экспорт зерновых ожидается в пределах 15 млн. тонн, из которых 6,2 млн. тонн составит пшеница, 6,6 млн тонн – кукуруза, 2,4 млн. тонн – ячмень.

Общий баланс потребности Украины в зерновых Е.ЛАВРОВ оценил в 24 млн. тонн.

Цена пшеницы 3-го класса в Украине выросла на 20%

Средневзвешенная закупочная цена на пшеницу 3-го класса в Украине, по состоянию на 27 августа, составляла 1 472 грн./т, что на 20% больше, чем в июле т.г., и на 41% больше, чем годом ранее.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики Украины со ссылкой на оперативные данные об уровне средневзвешенных закупочных цен на зерновые культуры.

Сообщается также, что цена на пшеницу 4-го класса на отчетную дату составляла 1 394 грн./т (на 46% больше, чем годом ранее, на 21% больше, чем в прошлом месяце), 6-го класса – 1 318 грн./т (на 63% больше, чем годом ранее, и на 25% больше, чем в прошлом месяце).

По информации МинАП, минимальные и максимальные цены на зерновые культуры, по состоянию на 27 августа, составляли: пшеница 3 кл. – 1 400 и 1 546 грн./т, 4 кл. – 1 300 и 1 500 грн./т, 6 кл. – 1 150 и 1 510 грн./т соответственно.

Рожь гр. А стоила 1 133 грн./т. Минимальная цена на нее составляла 958 грн./т, а максимальная – 1 425 грн/т. По сравнению с прошлым годом, рожь подорожала на 49%, с июлем т.г. — на 23%.

Цена на кукурузу составила 1 367 грн./т (на 50% больше, чем годом ранее, и на 10% больше, чем в прошлом месяце). Минимальные и максимальные цены составляли: 1 150 и 1 600 грн./т соответственно.

Цена на ячмень 3-го класса составляла 1 320 грн./т (минимальная – 1 100 грн./т, максимальная – 1 500 грн./т). По сравнению с прошлым годом ячмень подорожал на 62%, с прошлым месяцем - на 43%.

Цена на семена подсолнечника на отчетную дату составляла 3 148 грн./т , что на 52% больше, чем годом ранее. и на 17% больше, чем в прошлом месяце. Минимальная цена на подсолнечник составляла 2 800 грн./т, максимальная – 3 275 грн./т).