Сегодня Тернополь отмечает 750-летие со дня основания.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе городского совета, по этому случаю, а также по случаю праздника Успения Пресвятой Богородицы в храме Успения Пресвятой Богородицы состоялась торжественная литургия с участием владык тернопольских епархий. В 12 часов в парке Национального возрождения начнется праздник меда, который с 14 часов продолжится праздником кулеша. Во время мероприятия сварят три 300-литровых чана кулеша, которым бесплатно будут угощать всех желающих. В это же время возле Тернопольского замка будет проходить замковый праздник.

Во время празднования дня города желающие смогут посмотреть соревнования по флорболу (хоккей на роликах на асфальте), принять участие в сеансе одновременной игры в шахматы, увидеть различные концертные программы в парках города. Хэд-лайнерами вечерних концертов станут Степан Гига и группа «ТИК».

В полночь на Певческом поле парка Национального возрождения начнется кинофестиваль «Открытая ночь». Смотреть фильмы под открытым небом желающим организаторы предлагают до самого рассвета.

Завтра празднование продолжится футбольными турнирами, один из которых устраивает команда местных журналистов «Корреспондент». В нем в частности будут соревноваться команды областной власти. Также состоится международный молодежный турнир по футболу среди юношей 1994 года рождения.

Также в воскресенье жителей и гостей города ждут игры, конкурсы, викторины для детей, концертные программы.