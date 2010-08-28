Власти Полтавы выступают за районные советы

Власти Полтавы считают целесообразным существование районных советов в городе

Об этом сообщил заместитель городского головы Полтавы Виталий НИКИПЕЛОВ.

По его словам, трем районным советам (Ленинской, Октябрьской и Киевской) городской совет делегировал соответствующие полномочия, и они справляются с ними.

«Там решают наиболее проблемные вопросы горожан - начиная от вопросов индивидуальной застройки и строительства, заканчивая многочисленными проблемами благоустройства территорий» - сказал В.НИКИПЕЛОВ.

Городской совет лишь немного ограничил полномочия райсоветов в плане принятия решений о выделении земель под застройки (до 10 земельных участков), поскольку свободных земель в областном центре практически не осталось.

По словам В.НИКИПЕЛОВА, отмена райсоветов юридически вполне возможна, но практически - не нужна и не имеет никаких оснований.