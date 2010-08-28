Главное на 28 августа

В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект постановления о социальной защите населения в связи с формированием тарифов на газ и жилищно-коммунальные услуги, внесенный коалицией.

Авторами данного проекта постановления является лидер фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ и лидер фракции Блока Литвина Игорь ШАРОВ.

В то же время текст данного проекта документа не доступен в электронном виде. Данный проект постановления будет рассмотрен 30 августа во время внеочередного заседания ВР.

При этом член фракции НУ-НС Роман ЗВАРИЧ сегодня зарегистрировал проект закона “О моратории на повышение цен и тарифов на жилищно-коммунальные услуги и потребленные в быту природный газ и электроэнергию в 2010-2011 году”.

Законопроектом предусматривается на период финансового кризиса, но не ранее, чем до 31 декабря 2011 года, ввести мораторий на повышение цен и тарифов на жилищно-коммунальные услуги и потребленные в быту газ и электроэнергию. Предлагается, что жилищно-коммунальные услуги и потребленные в быту газ и электроэнергия оплачиваются населением по ценам и тарифам, установленным Кабинетом министров Украины, Национальной комиссией по вопросам регулирования электроэнергетики и органами местного самоуправления в соответствии с их полномочиями, по состоянию на 31 июля 2010 года.

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что на сегодняшний день Украина уже почти наверстала график подготовки к проведению финальной части Чемпионата Европы по футболу в 2012 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил на церемонии открытия нового терминала международного аэропорта Харькова.

«Разумеется, мы практически уже входим в график подготовки к Евро-2012», - заявил он.

В то же время, подчеркнул глава государства, работы еще много и расслабляться нельзя.

В частности, заметил В.ЯНУКОВИЧ, актуальным для Украины является строительство гостиниц, а также подготовка 32 тренировочных баз для футбольных команд – участниц чемпионата.

При этом Президент положительно отметил пример Харьковщины в процессе подготовки к Евро-2012, где местные власти и частный бизнес объединили усилия и делают очень важную работу для развития Украины.

Кабинет министров Украины считает, что оптимальным сроком принятия Налогового кодекса будет 1 ноября – 15 декабря.

Об этом в интервью еженедельнику “Зеркало недели” (№ 31 (811) от 28 августа - 3 сентября 2010 года) сказал вице-премьер-министр Украины Борис КОЛЕСНИКОВ.

“Важно, чтобы кодекс был принят не позже окончательного варианта госбюджета на 2011 год. Чтобы новый бюджет был подготовлен на его основе. Думаю, оптимальными сроками будут 1 ноября - 15 декабря. Когда окончательно утверждается бюджет”, - сказал Б.КОЛЕСНИКОВ.

При этом он выразил надежду, что в первой декаде сентября черновой вариант Налогового кодекса будет завершен, а во второй декаде со всеми дополнениями и изменениями - опубликован.

Среди новых налоговых норм, которые предусмотрены документом, вице-премьер назвал отмену возмещения налога на добавленную стоимость при экспорте определенных сырьевых товаров. “Мы считаем, что возмещения НДС при экспорте зерна не будет. Так же и леса. Экспортируйте не древесину, а мебель, не зерно, а мясо. То есть сначала добавляйте стоимость”, - сказал Б.КОЛЕСНИКОВ.

Представитель правительства также сообщил, что в кодексе будет предусмотрено не создание отдельных территорий с льготным налогообложением, а льготы будут предоставляться лишь отдельным отраслям.

По словам вице-премьера, рабочая модель налога на недвижимость, которая предусмотрена на сегодня в документе, такова: 40 кв. метров на человека не облагаются налогом, а на любой лишний метр - 10 грн. налога. “Что же касается сельской местности, то если у вас дом до 200 кв. м, то вы не платите ничего. А сверх этого - 10 грн. за каждый метр раз в год”, - добавил Б.КОЛЕСНИКОВ.

Среди прочего, вице-премьер отметил, что по его оценкам уровень теневой экономики в Украине составляет 55-60 процентов доходов бюджета.

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ выражает уверенность, что до конца 2015 года Украина должна выйти на уровень добычи угля, который будет составлять более 90 млн. тонн в год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил в своем выступлении на Всеукраинском торжественном собрании по случаю 75-летия Стахановского движения и Дня шахтера, которое состоялось сегодня в г. Стаханов Луганской области.

В.ЯНУКОВИЧ отметил, что на современном этапе угледобывающая отрасль, а следовательно и шахтерский труд, является важной составляющей обеспечения энергетической безопасности государства.

«Одним из приоритетных вопросов для меня является решение проблем в угольной отрасли. Я хочу, чтобы каждый работник был защищен государством», - отметил Президент.

По словам главы государства, он постоянно работает в контакте с профильным министерством, правительством с целью выполнения задачи по стабилизации ситуации в угольной промышленности, возобновлению добывающего потенциала, модернизации шахт и повышению престижа шахтерского труда.

Как подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ, государственным бюджетом на этот год предусмотрено около 8 млрд. грн. на реформирование и развитие угольной отрасли Украины.

Президент также заявил, что реформы в угольной отрасли также серьезно коснутся ее производственной сферы.

«Правительством уже разработана новая редакция государственной программы «Украинский уголь», которая предусматривает коренное обновление основных фондов промышленности и дальнейшее развитие действующих шахт», - заявил глава государства.

Он констатировал, что реализация этой программы даст возможность обеспечить увеличение объемов добычи угля до конца 2015 года на уровне более 90 млн. тонн в год.

(УНИАН)