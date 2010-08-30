Янукович сегодня посетит Германию

Сегодня состоится официальный визит Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА в Германию.

Как сообщал УНИАН, по словам посла Украины в ФРГ Натальи ЗАРУДНОЙ, во время визита будут обсуждены вопрос европейской интеграции и борьбы с организованной преступностью.

“Безусловно, будут и вопросы относительно дальнейшего прогресса либерализации визового режима”, - заметила посол.

“Как ожидается, во время визита В.ЯНУКОВИЧА в Берлин впервые на таком уровне Украина и Германия подпишут соглашение о совместных действиях против организованной преступности и международного терроризма. Немецкие и украинские органы внутренних дел смогут тогда общаться напрямую, чтобы не допустить злоупотреблений свободой перемещения в Европе и нарушений визового законодательства”, - отметила Н.ЗАРУДНАЯ.

Еще одной темой переговоров, заметила посол, будет зона свободной торговли между Украиной и Евросоюзом.