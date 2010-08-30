Анонс на 30 августа

Состоится заседание внеочередной сессии Верховной Рады Украины.

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Состоится NEWS-конференция компании COMFY. COMFY ознакомит со стратегией развития на ближайшее и перспективное будущее, презентует новинки бытовой техники и электроники, а эксперты поделятся информацией об украинском рынке ритейла. Среди участников NEWS-конференции представители COMFY: Станислав Ронис, председатель совета директоров и Геннадий Вербиленко – ген.директор. Кроме того, представит цифры по рынку и ответит на вопросы СМИ Глеб Вишлинский, зам.директора исследовательской компании Gfk Ukraine. Журналисты также смогут сделать покупку в новом киевском магазине COMFY (ТЦ «Большевик») - каждому аккредитованному журналисту, который пришел на мероприятие, COMFY дарит сертификат на 200 грн.

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13-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: “Пострадавшие от аферы «Элита-Центр» инвесторы ожидают ответа от и.о.председателя КГГА Александра Попова на вопросы: Почему Киевская городская администрация не заключает предварительные договоры с пострадавшими от аферы ГИБК «Элита-Центр», согласно решения Киевского горсовета № 498/498 от 16.10.2008р., и почему приостановлена работа Комиссии при КГГА по распределению жилья и утверждению очередности заключения предварительлных соглашений с пострадавшими, утвержденной Распоряжением Киевского городского председателя №287 от 12.03.2009р.?” На пресс-конференции также будет обнародовано официальное обращение ко всем ветвям власти. Участники: уполномоченные представители пострадавших инвесторов от объектов строительства Н.Тимченко (ул.Героев Сталинграда 7-б), О.Руденко и А.Антонова (ул. П.Запорожца 15-в и ул.Курнатовского 7-б), В.Черепенчук (ул.О.Шмидта 34-42), Н.Тулинова (ул.О.Шмидта 26), Л.Нагорняк (ул.Строителей, 18-а); приглашен и.о.киевского городского председателя А.Попова (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

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Председатель Антимонопольного комитета Украины Алексей Костусев примет участие в заседании круглого стола на тему: «Защита экономической конкуренции в Украине: приоритеты и перспективы». Будут обсуждаться актуальные вопросы развития антимонопольной системы и законодательства, а также вопросы предотвращения нарушений на рынках горючего, зерна, продовольственных товаров и т.п. Также предусматривается участие: ген.директора «Украгроконсалтинг» Сергея Феофилова, директора НТЦ «Психея» Сергея Сапегина, директора «Консалтингового агентства ААА» Сергея Наливки, зам.директора ГП «Укрпромвнешэкспертиза» Сергея Поважнюка, партнера ЮФ «Салком» Алексея Кота, партнера ЮФ «Саенко Харенко» Владимира Харенко, партнера ЮФ «Астерс» Игоря Свечкаря, старшего партнера ЮФ «Волков, Козьяков и Партнеры» Сергея Козьякова и др.

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