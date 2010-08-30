ДАЙДЖЕСТ СМИ за 30 августа

Украинские СМИ

Издание «Дело» публикует материал ««ИСД» начал отдавать долги Ахметову», в котором пишет, что корпорация Сергея Таруты начала погашать долги за поставку сырья перед холдингом «Метинвест» Рината Ахметова. Из 1,7 млрд. грн. «ИСД» уже заплатил 30%…

http://delo.ua/biznes/kompanii/isd-otdaet-dolgi-144200/

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Также «Дело» в материале ««Нафтогаз» увеличил сумму штрафа для «УкрГаз-Энерго»

пишет - Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» увеличила сумму претензий к подконтрольной Дмитрию Фирташу «УкрГаз-Энерго» почти на 100 млн. гривен…

http://delo.ua/biznes/kompanii/naftogaz-uvelichil-summu-shtrafa-dlja-ukrgaz-energo-144202/

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Также «Дело» в материале «Фондовый рынок Украины становится все больше российским» пишет - до конца года сразу три крупных российских инвестбанка планируют начать активную деятельность в Украине. Наибольший резонанс на отечественном фондовом рынке вызвала новость об открытии украинского офиса одним из крупнейших российских инвестбанков «ВТБ Капитал» (входит в группу ВТБ)…

http://delo.ua/dengi/fondovyj-rynok/fondovyj-rynok-ukrainy-stanovitsja-vse-bolshe-rossijskim-144196/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Новообразование », в котором пишет - в пятницу Кабинет министров принял около 40 документов, касающихся реформирования системы образования. Правительство намерено компьютеризировать все школы и объединить учебные заведения в образовательные округа. Министерство образования и науки также предлагает предоставить вузам возможность самостоятельно формировать стоимость контрактного обучения. Эта инициатива уже вызвала критику со стороны студенческих организаций, опасающихся существенного увеличения платы за обучение…

http://www.kommersant.ua/doc.html?DocID=1495494&IssueId=7000538

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Нафтогаз и Газпром сольют в пользу населения», в котором пишет – Россия нашла новый аргумент в пользу слияния НАК "Нафтогаз Украины" и "Газпрома". Москва обещает Киеву в случае объединения выравнять цены на газ для населения двух стран. Сейчас мы платим в полтора раза больше россиян, тарифы для которых регулируются государством и ниже рыночных. Но слияние в любом случае является долгосрочной перспективой, а Россия уже через три года должна перевести население на европейскую формулу цены на газ…

http://www.kommersant.ua/doc.html?DocID=1495507&IssueId=7000538

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«Газета по-киевски» в публикации «Чего ждать от немецкого визита Януковича» пишет - сегодня Виктор Янукович впервые посетит Германию в статусе президента. Стороны обсудят не только «вечную» тему о евроинтеграции и анонсированный вопрос о борьбе с оргпреступностью. В процессе переговоров могут вспомнить о свободе слова, Евро-2012 и законе о выборах в Украине. …

http://mycityua.com/articles/country/2010/08/30/105557.html

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Также «Газета по-киевски» в публикации «Большой любви не будет» пишет, что социология свидетельствует: народ остыл и к своим новым лидерам…

http://mycityua.com/articles/country/2010/08/30/031411.html

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Издание «Сегодня» в публикации «Украинские заробитчане меняют Европу на Россию» пишет, что мотивы таковы: виза и дорога в Италию - 800 евро, в Москву - 600 гривен на поезде …

http://www.segodnya.ua/news/14166996.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Урезание полномочий Минэкономики: обезглавить, обескровить или ликвидировать?» пишет - министр экономики Украины Василий Цушко на днях заявил о том, что не исключает своего увольнения в самое ближайшее время. При этом министр продемонстрировал полное равнодушие к довольно-таки высокому креслу, отметив лишь, что работает добросовестно, а претензии могут быть предъявлены к любому министру. Подобный стоицизм украинских министров, конечно, не новость, накануне своего увольнения многие из них говорят о готовности без сожалений покинуть занимаемую должность. Но в случае с Василием Цушко может оказаться, что жалеть действительно не о чем - последние пару-тройку месяцев сфера деятельности Минэкономики сужается на глазах…

http://economics.unian.net/rus/detail/57547

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Также сайт «УНИАН-экономика» в публикации «НДС-облигации: вместо денег - очередная «обязаловка» пишет, что гашение облигациями долгов по НДС - это всего лишь "пожарная" ликвидация последствий бюджетных "форс-мажоров". При этом не заметно, чтоб ликвидировалась основная причина возникновения задолженности государства по этому налогу - латание бюджетных дырок "живыми" деньгами, в том числе экспортеров...

http://economics.unian.net/rus/detail/57384

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Российские СМИ Издание «Ведомости» в публикации «Штраф за пиратство» пишет - депутат Мосгордумы Александр Милявский предлагает штрафовать граждан на 2000-5000 руб. за размещение в интернете и скачивание пиратских материалов. Выявить нарушителей будет сложно, предупреждают провайдеры…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/244635/shtraf_za_piratstvo

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Издание «Известия» в публикации «Космодром-на-Амуре» утверждает, что к 2015 году Россия построит собственный Байконур…

http://www.izvestia.ru/obshestvo/article3145485/

(УНИАН)