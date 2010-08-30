Анонс на 31 августа

Пресс-завтрак по случаю запуска нового фонда прямых инвестиций Europe Virgin Fund (EVF) и привлечения в него первого транша финансирования в размере 45 млн. долл. при участии ИК Dragon Capital, ЕБРР и ряда других частных инвесторов.

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Состоится “Первый Всеукраинский форум оборонной промышленности”. Организаторы - Ассоциация «Украинские оборонные технологии», Центр исследований армии, конверсии и разоружения (ЦИАКР) и консалтинговое агентство Defense Express. Информационный спонсор –УНИАН.

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Состоится конференция с участием представителей ВРУ, КМУ, МО и Минпромполитики Украины, а также руководителей ряда оборонных предприятий, экспертов. Ожидается участие: главы Комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности и обороны Анатолия Гриценко, главы Комиссии по вопросам ОПК Анатолия Кинаха, ген.конструктора ГККБ «Луч» Олега Коростелева, ген.конструктора военного кораблестроения Евгения Борисова и др.

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Состоится брифинг министра аграрной политики Украины Николая Присяжнюка на тему: «Продовольственная безопасность Украины».

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11-30 в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Украинский банк заявляет о рекордном снижении ставок по ипотеке». Участники: председатель наблюдательного совета "Банк "Таврика" Александр Сорокин; председатель Наблюдательного совета девелоперской компании «Трест «Югозаптрансстрой» Владимир Гусаков; управляющий директор ARPA Real Estate Михаил Артюхов. Участниками будет заявлено о беспрецедентных кредитных ставках по ипотеке, которые значительно ниже существующих на рынке, проанализировано, при каких условиях возможно снижение кредитных ставок в Украине, рассказано об объектах кредитования. Также журналисты смогут получить экспертное мнение о текущем состоянии, тенденциях и перспективах рынка ипотеки, о том, как будет реагировать рынок недвижимости на активизацию ипотечного кредитования, чего ждать потребителям в итоге – повышения или снижения цен на жилье? (ул.Крещатик,4, конференц-зал). Нужна аккредитация. Телефоны: 050 517 00 77; 066 449 92 54.

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Состоятся публичные слушания в Антимонопольном комитете Украины по поводу необходимости запрета рекламирования лекарственных препаратов и биологически-активных добавок.

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Пресс-конференция, посвященная презентации нового магазина ювелирной сети ALMAZ, выполненного в уникальной для ювелирного рынка Украины концепции продаж – open-space: ювелирные изделия более 80 украинских и мировых брендов представлены в свободном доступе.

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Пресс-конференция на тему: «Ситуация на финансовом рынке Украины до конца года: прогноз темпов инфляции, уровня доходов населения, стоимости кредитов и курсов валют». В работе примет участие Владимир Олексюк, эксперт аналитического департамента X-Trade Brokers Ukraine.

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Заседание Пресс-клуба на тему: «Продуктовый дефицит: реальность или спекуляция». Эксперты обсудят истинные причины подорожания хлеба, круп и других продуктов, а также попытаются найти способ избавления от продуктового дефицита. Гости: Владимир Лановой, президент Центра экономических реформ и др.

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При участии и.о. главы Киевской городской государственной администрации Александра Попова состоится первое заседание Общественного гуманитарного совета города Киева.

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Пресс-конференция на тему: "Братья Дидковские против коррупционной системы Украины, или Ваша честь - где Ваша честь?". Организатор - ООО "Вижн ХХІ Медиа групп".

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(УНИАН)