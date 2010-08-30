Главное на 30 августа (день)

Средняя заработная плата по Украине в июле 2010 года сократилась на 6 грн. по сравнению с июнем т.г., а по сравнению с началом года – увеличилась на 451 грн. и на 1 августа составила 2 367 грн.

Как сообщили УНИАН в Государственном комитете статистики Украины, это данные по предприятиям и их отдельным подразделениям с количеством наемных работников 10 и более человек.

По информации Госкомстата, по Киеву средняя заработная плата в июле по сравнению с июнем сократилась на 11 грн. – до 3 580 грн. (с начала года – увеличилась на 611 грн.), по Киевской области – сократилась на 14 грн., до 2 400 грн. (с начала года увеличилась на 493 грн.), по Донецкой области – увеличилась на 4 грн., до 2 622 грн. (с начала года – на 439 грн.), по Днепропетровской области – увеличилась на 152 грн., до 2 584 грн. (с начала года – на 561 грн.).

Самый низкий уровень средней заработной платы по итогам июля зафиксирован в Тернопольской (1 758 грн.) и Волынской (1 828 грн.) областях.

Среднемесячная зарплата в Украине в январе-июле т.г. увеличилась на 36 грн. по сравнению с аналогичным периодом 2009 года и на 1 августа составила 2 144 грн.

Группа ветеринарных инспекторов Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Российской Федерации (Россельхознадзор) начала аудит украинских производителей мясо-молочной продукции, заинтересованных в поставках животноводческой продукции в Россию.

Об этом УНИАН сообщил пресс-секретарь Государственного комитета ветеринарной медицины Украины Анатолий ОСАДЧИЙ.

По его словам, аудит будет продолжаться с 30 августа по 14 сентября.

Инспекторская группа включает девять ветеринарных специалистов, которые будут разделены на три группы. Каждая группа сможет обследовать по одному предприятию в день. В ходе проверок российских экспертов будут сопровождать специалисты Госкомитета ветеринарной медицины Украины.

Проверка пройдет на 9 мясоперерабатывающих предприятиях Украины, заявленных Россельхознадзором: ОАО «Казатинский птицекомбинат» (Винницкая обл.), ООО ПКП «Прилуки-Агропереработка» (Черниговская обл.), ООО «Комплекс «Агромарс» (Киевская обл.), ЗАО «Ландгут Бройлер» (Донецкая обл.), ЗАО «Горловский мясокомбинат» (Донецкая обл.), ПАО «Ватутинский мясокомбинат» (Черкасская обл.), ООО «Шепетовский мясокомбинат» (Хмельницкая обл.), ПАО «Тростянецкий мясокомбинат» (Винницкая обл.), ООО «ВМП» «Пан Курчак» (Волынская обл.).

ДК «Газ Украины» НАК «Нафтогаз Украины» настаивает на необходимости стопроцентной оплаты стоимости потребленного природного газа предприятиями тепловой коммунальной энергетики (ТКЭ).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДК «Газ Украины».

В сообщении отмечается, что по состоянию на 27 августа 2010 года предприятия ТКЭ рассчитались с ДК «Газ Украины» за потребленный с 1 октября 2009 года природный газ лишь на 78%. Общая сумма их задолженности перед компанией за этот период превышает 2,26 млрд. грн.

Наибольшие долги за газ у предприятий ТКЭ Донецкой (473 млн. грн.), Днепропетровской (329 млн. грн.), Луганской (267 млн. грн.), Харьковской (223 млн. грн.) и Одесской (133 млн. грн.) областей.

По состоянию на 27 августа столичная энергокомпания АЭК «Киевэнерго» задолжала ДК «Газ Украины» свыше 1,93 млрд. грн. (уровень оплаты в 2010 г. - 56%).

Самый низкий уровень расчетов за потребленный с 01.10.2009 природный газ у предприятий ТКЭ Луганской (48%), Закарпатской (52%), Житомирской (62%) областей и г. Севастополь (57%).

На 100% рассчитались предприятия ТКЭ Николаева, на 97% - Черновицкой, на 96% - Полтавской, на 91% - Черкасской, на 90% - Львовской областей.

Из-за низкого уровня расчетов и невыполнения договорных обязательств по стопроцентной оплате стоимости потребленного природного газа, ДК «Газ Украины» поставила перед государственными органами власти вопрос о смене руководства ряда предприятий ТКЭ-должников.

Это, в частности, следующие теплоснабжающие предприятия: «Донецктеплокоммунэнерго» (долг с 01.10.09 – 175 млн. грн.), «Макеевтеплосеть» (71 млн. грн.), «Малинтеплоэнерго» (4 млн. грн.), «Мукачевтепло» (5 млн. грн.), «Водотеплосервис» (г. Калуш, 6 млн. грн.), «Теплоэнергопостач» (г. Ирпень, 4 млн. грн.), «Брянкатеплосервис» (8 млн. грн.), «Краснодонтеплосервис» (7 млн. грн.), «Теплокоммунэнерго» (г. Луганск, 83 млн. грн.), «Облтепло» (г. Луганск, 4 млн. грн.), «Ровенькитеплокоммунэнерго» (4 млн. грн.), «Свердловсктеплоснабжение» (4 млн. грн.), «Северодонецктепло» (16 млн. грн.), «Стахановтеплоснабжение» (9 млн. грн.), «Наш город» (г. Трускавец, 5 млн. грн.), «Смелаэнергопромтранс» ( 4 млн. грн.), «Смелакоммунтеплоэнерго» (15 млн. грн.).

ДК «Газ Украины» заявляет, что и в дальнейшем будет инициировать перед государственными и местными органами власти вопрос о смене руководства теплообеспечивающих предприятий, которые накопили значительную задолженность.

При наличии у предприятий ТКЭ задолженности за природный газ, потребленный с 01.10.2009 г., ДК «Газ Украины» не будет заключать с ними договоры на поставку природного газа в отопительном сезоне 2010-2011 гг. и не будет выделять им плановые объемы природного газа.

Компания также отмечает, что значительная задолженность предприятий теплоэнергетики за природный газ осложняет аккумуляцию Национальной акционерной компанией «Нафтогаз Украины» средств для проведения своевременных и полных расчетов за импортированный природный газ, а также подготовку к новому отопительному сезону 2010-2011 гг.

Генеральная прокуратура проводит проверки относительно законности осуществления государственных закупок в 2010 году в ряде министерств и ведомств.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

Такое решение принято, учитывая изучение Генпрокуратурой данных о состоянии государственных закупок в 2009 - 2010 годах.

Так, выяснилось, что значительное количество бюджетных средств в прошлом году использовались для закупки работ и услуг за государственные деньги по неконкурентным процедурам. В частности, из 105 млрд. грн. государственных средств, использованных в прошлом году на закупку товаров, работ и услуг, только на закупке у одного участника (исполнителя) потрачено почти 30 млрд. грн.

Кроме того, результаты проверок, проведенных прокурорами в первом полугодии текущего года, свидетельствуют, что нередко эти средства использовались незаконно, в том числе разворовывались.

Поэтому Генпрокуратура также поручила прокурорам АР Крым, областей, городов Киева и Севастополя провести проверки по этим вопросам, в частности законности государственных закупок в 2010 году, информировали в пресс-службе.

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ констатирует, что товарооборот между Украиной и Россией за последних полгода увеличился на две трети - на 70 процентов.

Об этом глава государства заявил в интервью "Немецкой волне".

«Я доволен этим. Я считаю, что мы должны проводить открытую политику по отношению к нашим соседям и быть стабильными и надежными партнерами», - отметил В.ЯНУКОВИЧ.

Он обвинил предыдущее руководство в свертывании экономических контактов с Россией, в результате чего на 15% снизился ВВП.

«Сепаратисты или националисты, руководившие страной пять лет, потеряли больше чем две трети товарооборота между Украиной и Россией», - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ и прибавил, что «товарооборот между Украиной и Россией с 40 миллиардов долларов упал до 13 миллиардов».

«Такую политику назвать успешной – не поворачивается язык. До конца этого года, возможно, мы достигнем товарооборота, который был при моем правительстве», - пообещал Президент.

На вопрос корреспондента, может ли В.ЯНУКОВИЧ гарантировать, что кризис с поставкой газа на запад больше не повторится, Президент ответил: «Это невозможно, такого не будет некогда, по крайней мере, пока я буду президентом»

Глава государства заверил, что «мы сейчас пытаемся строить такие отношения, которые бы удовлетворяли Европейский Союз, Россию как потребителя и поставщика энергоресурсов, и Украину как транзитера».

(УНИАН)