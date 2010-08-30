Comfy планирует увеличить товарооборот на 50%

ООО «Вист-Сервис» (Днепропетровск) в 2010 году намерено увеличить товарооборот сети магазинов бытовой техники и электроники Comfy на 50% - до около 600 млн. долл.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил председатель совета директоров ООО «Вист-Сервис» Станислав РОНИС.

«По итогам 2010 года товарооборот вырастет в полтора раза. По итогам 2015 года мы планируем товарооборот до 3 млрд. долл.», - сказал он.

По данным С.РОНИСА, товарооборот сети в 2009 году составил около 400 млн. долл.

В свою очередь генеральный директор ООО «Вист-Сервис» Геннадий ВЕРБИЛЕНКО отметил, что за первое полугодие 2010 года товарооборот сети вырос в 2,5 раза – с 610 млн. грн. в первом полугодии 2009 года до 1 млрд. 570 млн. грн.

Он добавил, что в этом году оборот с квадратного метра в магазинах сети составил 560 долл.

Справка УНИАН. ООО «Вист-Сервис» (Днепропетровск) владеет сетью магазинов бытовой техники и электроники Comfy. Первый магазин Comfy был открыт в декабре 2005 года. Компания принадлежит председателю совета директоров Comfy Станиславу РОНИСУ и Светлане ГУЦУЛ.

Торговая сеть Comfy (Днепропетровск) основана в 2005 году и по состоянию на июнь 2010 года насчитывает 64 магазина в городах центрального, южного и восточного регионов Украины.

В 2007 году сеть Comfy объединилась с сетью «Быттехника» (Донецк).