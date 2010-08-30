ВР приняла закон о местных выборах

Верховная Рада приняла Закон "О внесении изменений в Закон Украины "О выборах депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, местных советов и сельских, поселковых, городских председателей", автором которого является лидер фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ.

Как передает корреспондент УНИАН, за данный закон проголосовали 264 из 430 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Данным законом снято ограничения относительно возможности участия в местных выборах местных организаций политических партий, которые образованы позже, чем за 365 дней до дня выборов, и предоставлена возможность всем местным организациям партий выдвигать своих кандидатов на выборах.

Кроме того, законом изменен принцип формирования состава территориальных избирательных комиссий. В частности, будет увеличен состав территориальных избирательных комиссий до 18 человек и предоставлено право подавать кандидатуры для формирования территориальных избирательных комиссий не только местным организациям тех политических партий, которые представлены в Верховной Раде Украины текущего созыва, но и всем местным организациям партий, которые зарегистрированы в Украине.

Определен также порядок отбора кандидатур в состав территориальных избирательных комиссий, куда будут входить 15 человек от местных организаций политических партий, которые представлены в ВР, а также три человека из числа кандидатур, поданных местными организациями партий, которые будут определяться путем жеребьевки.

Кроме того, законом разрешено участие в выборах в местные органы самоуправления лиц, которые достигли 18 лет на день выборов.

Также А.ЕФРЕМОВ на внеочередной сессии парламента внес с голоса еще ряд предложений в этот законопроект (тогда еще законопроект – УНИАН).

Одним из предложений предусмотрено, что «местные организации политических партий, которые сформировали свою депутатскую фракцию в ВР текущего созыва, могут подать в состав соответствующей территориальной избирательной комиссии не больше трёх кандидатов».

Также он предложил внести норму о том, что «порядок формирования избирательных комиссий в Автономной Республике Крым осуществляется в общем порядке – как по всей территории Украины».

А.ЕФРЕМОВ отметил, что по всему тексту закона должны быть внесены уточнения по данному вопросу.