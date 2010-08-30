Главное на 30 августа (вечер)

Хроника дня

* * *

Экономика

Янукович намерен улучшить позиции Украины в рейтинге мировых экономик

Президент Украины Виктор Янукович заявил на встрече с деловыми кругами Германии, которая состоялась в Берлине, что намерен существенно улучшить позиции Украины в рейтинге мировых экономик, сообщает РИА Новости.

"В наши планы входит улучшение позиции Украины в рейтинге бизнес-привлекательности не менее, чем на 40 позиций, а в рейтинге конкурентоспособности мировых товаров - не менее, чем на десять позиций. Ключевым показателем успешности реформ в этом направлении будем считать достижение показателя среднего темпа роста ВВП не менее чем 5% в год - я считаю этого реально достигнуть", - сказал Янукович.

Он также заявил, что курс на евроинтеграцию - это цивилизационный выбор Украины.

Украина неоднократно декларировала, что евроинтеграция является приоритетом для страны. При этом Украина активно развивает сотрудничество с Россией. Некоторые аналитики видят противоречия между евроинтеграционным курсом Украины и дружбой с Россией.

"Для Украины евроинтеграция - не только внешнеполитический приоритет, это наш цивилизационный выбор. Мы знаем, что это те ориентиры, к которым мы должны стремиться, и только тогда мы получим такую страну, о которой мы мечтаем", - сказал Янукович.

Он добавил, что Украина надеется уже в ближайшее время подписать договор об ассоциации Украины с Европейским союзом, а также о создании зоны углубленной торговли и начать процесс введения безвизового режима между Украиной и ЕС.

"Мы готовы сделать для этого, как говорят, все домашние задания", - отметил Янукович.

Украина «выполняет и перевыполняет» свои обязательства перед МВФ

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заверяет, что Украина «выполняет и перевыполняет» свои обязательства перед Международным валютным фондом.

Об этом глава государства заявил на встрече с представителями немецких деловых кругов, которая состоялась сегодня в Берлине.

«Обязательства, которые мы брали перед Международным валютным фондом, на 100% выполняются и перевыполняются. Хотя меры, которые мы сегодня планируем в Украине, в обществе вызывают, как говорят, неоднозначную реакцию», - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.

В то же время, по его словам, это вынужденные и прогрессивные шаги новой власти, ведь Украина все 19 лет своей независимости не реформировалась. «И 19 лет шли разговоры о реформах, шла борьба за власть, были столкновения, выяснения отношений», - объяснил Президент.

В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что сегодня «Украине нужно очень быстро реформироваться во имя будущего».

Соцполитика

Депутаты защитили население от повышения цен на газ и коммунуслуги Верховная Рада приняла постановление “О социальной защите населения в связи с формированием тарифов на газ и жилищно-коммунальные услуги”, авторами которого являются лидеры фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ и фракции Блока Литвина Игорь ШАРОВ. "За" проголосовали 244 из 292 народных депутатов Украины, зарегистрированных в сессионном зале. Постановлением предусмотрено, что Кабинет министров Украины должен обеспечить: - уменьшение размера обязательной оплаты за жилищно-коммунальные услуги, включая оплату за газ, с 15 до 10 процентов среднемесячного совокупного дохода для семей, состоящих из пенсионеров, инвалидов и детей до 18 лет, а также с 20 до 15 процентов для других семей, в составе которых есть трудоспособные граждане; - введение упрощенной системы назначения жилищных субсидий, включая оплату за газ, которая предусматривает освобождение граждан от сбора справок, в частности о составе семьи, стоимости коммунальных услуг для назначения субсидий. Также правительство должно совместно с местными органами власти осуществить пересчет назначенных на 1 августа 2010 года жилищных субсидий исходя из размеров расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, включая оплату за сжиженный газ, твердое и жидкое печное бытовое топливо без обращения граждан. Кабмин также должен обеспечить в соответствии с Законом “О Государственном бюджете Украины на 2010 год” повышение с 1 октября и с 1 декабря 2010 года размеров прожиточного минимума, минимальной заработной платы, минимальной пенсии по возрасту, должностного оклада первого тарифного разряда Единой тарифной сетки для определения окладов работникам бюджетной сферы и осуществления в утвержденные сроки выплаты повышенных пенсий, заработной платы работникам бюджетной сферы и всех видов государственной помощи. Кроме того, правительство должно в проекте государственного бюджета на 2011 год учесть повышение прожиточного минимума, минимальной заработной платы, минимальной пенсии по возрасту, должностных окладов работников бюджетной сферы с 1 января 2011 года, а при утверждении финансовых планов государственных предприятий на 2011 год - расходы на повышение заработной платы работникам. Совет министров Автономной Республики Крым, местные государственные администрации, органы местного самоуправления должны обеспечить рассмотрение обращений граждан относительно: назначения жилищных субсидий сверх нормы владения или пользования общей площадью жилья и нормативов пользования жилищно-коммунальными услугами; предоставления материальной помощи малообеспеченным семьям за счет средств соответствующих местных бюджетов в соответствии с действующим законодательством. Кабинет министров Украины до 10 октября 2010 года должен информировать Верховную Раду о ходе выполнения этого постановления.

Верховная Рада Украины вернула Кабинету Министров Украины на доработку проект Закона “О внесении изменений в Закон Украины “О государственных гарантиях возобновления сбережений граждан Украины”.

"За" данное решение проголосовали 249 из 406 народных депутатов Украины.

Данным законопроектом предусмотрено, что компенсация гражданам потерь от обесценивания денежных сбережений проводится в денежной форме за счет средств государственного бюджета Украины начиная с 1997 года и в других формах в соответствии с законодательством.

Также предусматривается, что в пределах одного бюджетного года проводится выплата компенсации гражданину только по одному счету.

Кроме того, запланировано, что компенсационные выплаты в пределах одного бюджетного года проводятся гражданам равными суммами в пределах остатка проиндексированного вклада по одному счету владельца.

Законопроект предусматривает, что в случае смерти вкладчика наследники или другие лица, представители местных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления или общественных организаций, которые взяли на себя организацию похорон, могут при условии предъявления сберегательной книжки вкладчика или страхового свидетельства и свидетельства о смерти получить в учреждениях Ощадного банка Украины и бывшего Укргосстраха по месту нахождения вклада или страхового взноса часть проиндексированного вклада или страхового взноса для организации похорон и проведения необходимых в соответствии с национальными традициями поминально-ритуальных мероприятий, сумма которых определяется Кабинетом Министров.

Заключительными положениями законопроекта предусмотрено, что правительство при участии Ощадного банка Украины и учреждений бывшего Укргосстраха должно определить до 1 января 2011 года порядок составления и функционирования информационно-аналитической системы “Реестр страхователей и застрахованных лиц.

Также правительство должно обеспечить до 1 июня 2011 года функционирование информационно-аналитической системы “Реестр страхователей и застрахованных лиц” и определить порядок передачи реестра страхователей и застрахованных лиц в учреждения Ощадного банка Украины, урегулировать вместе с учреждениями бывшего Укргосстраха вопрос о дальнейшем обслуживании проведение выплат компенсации потерь от обесценивания денежных сбережений гражданам Украины.

Народный депутат Станислав АРЖЕВИТИН (фракция НУ-НС) на заседании парламента подверг острой критике данный законопроект. Он отметил, что документ отменяет индексацию вкладов в связи с инфляционными процессами.

Он также назвал странной позицию правительства относительно выплаты сбережений не только в денежной форме. “Это что, будут отдавать борзыми?” - спросил С.АРЖЕВИТИН.

По его словам, неприемлемым является и предложение о том, что в пределах одного бюджетного года проводится выплата компенсации гражданину только по одному счету. Он отметил, что возникает вопрос, кто будет определять, по какому именно счету будет компенсация.

Как сказал С.АРЖЕВИТИН, законопроектом предусмотрено создание Ощадным банком Украины и правопреемниками бывшего Укргосстраха Информационно-аналитической системы «Реестр вкладчиков сбережений граждан» и «Реестр страхователей и застрахованных лиц». По его словам, это свидетельствует о том, что власть хочет иметь обновленную базу данных об избирателях с обновленными адресами для использования их во время избирательных кампаний.

Данный законопроект критиковали и представители фракции Партии регионов, в частности, Ярослав СУХОЙ и Александр СТОЯН. Они предложили документ или отклонить, или отправить на повторное первое чтение.

Лидер фракции КПУ Петр СИМОНЕНКО заявил о необходимости отклонения данного законопроекта.

Автоматический перерасчет жилищных субсидий завершен

В Министерстве труда и социальной политики Украины заявляют, что по состоянию на 27 августа с.г. осуществлен автоматический перерасчет жилищных субсидий, исходя из нового процента обязательного платежа.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минтруда.

По данным "Укрпочты", по адресам пенсионеров доставлено 9,3 млн. пакетов документов.

По состоянию на 27 августа в местные управления труда и социальной защиты населения поступили 326,3 тыс. писем с заявлениями о назначении субсидии.

Нефть. Газ

Янукович пригласил Германию к реконструкции украинской ГТС

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ предложил Германии принять участие в реконструкции украинской газотранспортной системы.

Об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил на совместной пресс-конференции с Федеральным канцлером Ангелой МЕРКЕЛЬ, которая состоялась сегодня после их встречи в Берлине.

«Сегодня я еще раз убедился в том, что Германия для Украины является стратегическим партнером в Европейском Союзе, с которым мы можем работать, обсуждая и решая совместно много разных направлений, которые являются взаимовыгодными для Украины и Германии», - сказал Президент Украины.

Как отметил глава государства, одним из наиболее актуальных вопросов украинско-немецких отношений является сфера энергетической безопасности и развития украинской газотранспортной системы.

«Это очень важный вопрос, дискуссия вокруг которого должна быть открытой, прозрачной. И, безусловно, мы должны найти те решения, которые сделают невозможным вопрос нестабильности поставок газа в Европу», - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.

Он отметил, что для Украины это принципиально: «Украина хочет и будет надежным партнером как для России – владельца газа, так и для потребителя – стран Европейского Союза”.

В связи с этим Президент Украины заявил, что украинская сторона видит Германию партнером в будущем процессе реконструкции ГТС.

«Такое предложение я сегодня сделал», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Германия готова инвестировать

Федеральный канцлер Германии Ангела МЕРКЕЛЬ заявляет, что немецкая сторона готова осуществлять инвестиции в развитие экономики Украины, в частности, принимать участие в процессе реконструкции газотранспортной системы.

Об этом А.МЕРКЕЛЬ заявила на совместной с Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ пресс-конференции, которая состоялась в Берлине.

Как отметила канцлер ФРГ, экономическое сотрудничество Украины и Германии имеет значительные возможности для расширения и повышения эффективности. По ее словам, осенью в Киеве состоится украинско-немецкий энергетический форум, в рамках которого стороны обсудят актуальные вопросы в этой сфере.

«Этот форум будет играть для энергетической политики важную роль. В частности, будут обсуждены возможности, как Германия сможет помочь Украине в реструктуризации украинского газового рынка, играя при этом позитивную роль. Мы договорились, что будем говорить конкретно и работать вместе», - сказала А.МЕРКЕЛЬ.

Транспорт

«Укравтодор» возьмет в 2010 г. до 3,5 млрд. грн. кредитов

Кабинет министров Украины предоставил государственные гарантии «Укравтодору» в случае, если размер обязательств по возврату заимствований не превышает 3,5 млрд. гривен.

Постановление от 11 августа 2010 № 740 «О предоставлении в 2010 году государственных гарантий по обязательствам Государственной службы автомобильных дорог» опубликовано на сайте Верховной Рады.

Заимствования используются для финансирования строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонта автомобильных дорог общего пользования и приобретения дорожной техники и оборудования для дочерних предприятий ОАО "Государственная акционерная компания "Автомобильные дороги Украины".

Киев проверит обоснованность подорожания проезда в метро

Тариф в 2 грн. на проезд в метро власти Киева введут после его проверки на соответствие экономически обоснованному уровню.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской государственной администрации со ссылкой на заместителя председателя КГГА Анатолия ГОЛУБЧЕНКО.

«Мы еще раз проверяем соответствие этого тарифа экономически обоснованному уровню, изучаем прибыльность и проблемные финансовые вопросы коммунального предприятия. Но, вместе с тем, мы не можем не выполнить постановление суда. Поэтому решение о введении тарифа в действие будет принято сразу после завершения подробного изучения ситуации», – отметил А.ГОЛУБЧЕНКО.

Он напомнил, что распоряжение о переутверждении тарифа на проезд в метрополитене подписано во исполнение судебного решения, а именно - решения Окружного административного суда Киева.

“Своим постановлением суд удовлетворил иск КП «Киевский метрополитен» относительно необходимости возобновления в действии тех тарифов, которые согласно расчетам коммунального предприятия являются экономически обоснованными», – подчеркнул А.ГОЛУБЧЕНКО.

Согласно распоряжению Киевской городской государственной администрации «О внесении изменений в Тарифы на перевозку пассажиров в городском пассажирском транспорте – метрополитене, автобусе, трамвае, троллейбусе, фуникулере, который работает в обычном режиме движения», зарегистрированному Главным управлением юстиции в городе Киеве, тариф на перевозку пассажиров в столичном метрополитене составит 2 гривни.

Агро

Украина планирует поставить в Россию 300 тыс. тонн сахара

Украина планирует экспортировать в Российскую Федерацию 300 тыс. тонн сахара на льготных условиях.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Министр аграрной политики Украины Николай ПРИСЯЖНЮК сообщил сегодня во время выступления на одном из телеканалов Винницы.

«Согласно межправительственному соглашению, Россия после того, как будет собрана сахарная свекла и состоится подведение взаимных балансов, рассмотрит возможность импорта 300 тыс. тонн украинского сахара, произведенного из сахарной свеклы без пошлины», - сказал Н.ПРИСЯЖНЮК.

Он также высказал надежду, что это станет положительным сигналом для всей сахарной отрасли. «С этого направления мы сможем «прорвать блокаду», и это будет позитивный сигнал для всей сахарной отрасли и для Винниччины, в том числе», - добавил министр.

Как сообщал УНИАН, по прогнозам МинАП, в Украине в текущем сезоне планируется произвести более 2 млн. тонн сахара, при этом на внутреннем рынке потребляется 1,6 млн. тонн сахара в год.

МинАП создаст Аграрный финансовый фонд

Министерство аграрной политики Украины инициирует создание Аграрного финансового фонда.

Об этом Н.ПРИСЯЖНЮК сообщил во время пресс-конференции, находясь с рабочей поездкой в Виннице.

«Мы видим, что коммерческие банки сегодня «выкручивают нам руки» по полной программе, и вдобавок, 1-1,5 млрд. грн. ежегодно еще получают из государства для того, чтобы компенсировать проценты», - сказал министр.

По его словам, на сегодняшний день министерство инициировало создание Аграрного финансового фонда, «который создан в Европе, в Балтийских странах и который работает эффективно».

«Мы сейчас подали обоснования, проходим согласование с министерствами, и я считаю, что это рычаг и такой инструмент, который даст возможность за небольшие проценты оказывать финансовую помощь сельхозпроизводителям», - сказал Н.ПРИСЯЖНЮК.

Он также отметил, что в фонде будут задействованы государственные средства. «Деньги на эти фонды возьмутся от государства, потому что как министерство на сегодня мы ясно видим, что основная часть бюджетных средств должна распределяться следующим образом: 50% будет выделяться на безвозвратной основе – это поддержка тех или иных отраслей, которые необходимы государству и вторые 50% - это на возвратной основе. Эти 50%, которые на возвратной основе путем выделения средств для агролизинга и для агрофирм фонда», - пояснил министр.

Н.ПРИСЯЖНЮК добавил, что если бы в течение 10 лет по 1,5-2 млрд. грн. наполняли этот фонд, то уже бы у сельхозпроизводителей была бы значительная финансовая поддержка.