Анонс на 1 сентября

Вице-премьер-министр Украины Андрей Клюев, министр образования и науки Дмитрий Табачник и народный депутат, первый зам.председателя Комитета ВРУ Украины по вопросам образования и науки Максим Луцкий в день знаний в Национальном авиационном университете примут участие в посвящении в студенты.

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Пресс-конференция на тему: «Угрожает ли Украине дефицит круп?». Участники: заместитель генерального директора Украинской аграрной конфедерации Александр Ярославский и эксперт аграрных рынков Украинского клуба аграрного бизнеса Роман Сластен.

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Пресс-конференция на тему: «Вся правда о маршрутках». В работе примет участие председатель Киевской городской организации работодателей-перевозчиков «Столица» Валерий Липецкий.

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Пресс-конференция на тему: «Первый в мире электронный учебник Pocketbook Education». Участники: Олег Науменко, вице-президент PocketBook International; Олег Денисюк, директор по продажам в СНГ PocketBook International; представитель Министерства образования и науки Украины. Своими впечатлениями поделятся дети, которые первыми прошли бета-тестирование.

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Круглый стол на тему: “Актуальные принципы формирования стратегического партнерства Украины и КНР”. Организатор – Национальный институт стратегических исследований. К участию приглашены представители Министерства иностранных дел, Министерства экономики, ведущие ученые. В рамках мероприятия также будет представлена инициатива Первого экономического форума «Украина-Китай» под патронатом Президента Украины.

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