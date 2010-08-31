Визит Януковича в КНР имеет решающее значение для военно-технического сотрудничества - эксперт

Государственный визит Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА в Китай, который начинается завтра, будет иметь решающее значение для активизации и развития военно-технического сотрудничества между двумя странами.

Такое мнение в комментарии УНИАН высказал руководитель исследовательских программ Центра исследований армии, конверсии и разоружения Сергей ЗГУРЕЦ во время первого Всеукраинского форума оборонной промышленности, который проходит сейчас в Киеве.

Эксперт отметил, что Китай входит в тройку государств, с которыми Украина самым тесным образом сотрудничает в области ВТС.

«Иерархия идет так: Россия, Индия и Китай», - сообщил С.ЗГУРЕЦ и уточнил, что такой вывод сделан по итогам военно-технического сотрудничества Украины с зарубежными партнерами в прошлом году.

Эксперт также заметил, что украинские предприятия работали и продолжают работать с китайской стороной.

«С Китаем развиваются проекты наподобие строительства десантных кораблей «Зубр». Китай закупает наши авиационные двигатели, в том числе для самолета Л-15 - этот учебно-тренировочный самолет в перспективе может быть закуплен для украинской армии», - сказал С.ЗГУРЕЦ, добавив, что в числе других приоритетных видов продукции, которые Украина поставляет на китайский рынок, есть средства радиолокации и товары военно-морского назначения.

По его словам, Китай интересуют почти все современные уникальные украинские технологии в военно-технической сфере.

«Но проблема заключается в том, что за последние 5 лет Китай сделал значительное продвижение в развитии, из-за чего количество точек интереса относительно Украины с его стороны уменьшилось», - подчеркнул С.ЗГУРЕЦ.

Поэтому, отметил он, визит Президента Украины В.ЯНУКОВИЧА в Китай и запланированные встречи с представителями высшего военно-политического руководства этого государства позволит активизировать военно-техническое сотрудничество между двумя странами.

«И в действительности, подобные визиты являются едва ли не главнейшей предпосылкой эффективного военно-технического сотрудничества с любой страной. Если раньше мы пренебрегали такими контактами, так сегодня это еще можно наверстать», - резюмировал эксперт.

Как сообщал УНИАН, 2-5 сентября запланирован государственный визит Президента Украины В.ЯНУКОВИЧА в Китайскую Народную Республику и Гонконг.