Главное на 31 августа (день)

Хроника дня

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Основными новостями начала дня стали сообщения о введении государственного регулирования цен на продовольствие. Так, Президент поручит правительству стабилизировать цены на продукты, Минэкономики заявило о необходимости расширить ассортимент хлеба с государственным регулированием цен. Также среди главных событий стало заявление Президента России о "достаточном" снижении цены на газ для Украины.

Финансы

Минфин осуществил третий выпуск НДС-облигаций

Министерство финансов в понедельник осуществило третий выпуск НДС-облигаций на сумму 8,3 млрд. грн.

"В утвержденный реестр вошло 117 плательщиков налога. Общая сумма возмещения НДС облигациями составляет 8,307 млрд. грн", - сообщил Минфин.

Уплата процентного дохода и амортизации по этому выпуску НДС-облигаций приходится на: 28 февраля и 29 августа 2011 года, 27 февраля и 27 августа 2012 года, 25 февраля и 26 августа 2013 года, 24 февраля и 25 августа 2014 года, 23 февраля и 24 августа 2015 года.

Новые облигации получили международный идентификационный код (ISIN) UA4000082622.

Напомним, Кабмин предложил предприятиям оформить НДС-облигациями долг по возмещению НДС по состоянию на 1 мая 2010 года.

Номинальная доходность новых бумаг составляет 5,5% годовых, они являются амортизационными - раз в полгода по ним будет погашаться 10% основного долга.

Нефть. Газ

Путин: Украина получила «достаточную» скидку на газ

Премьер-министр России Владимир ПУТИН считает, что Украина получила «достаточную» скидку на газ после подписания «харьковского соглашения».

Об этом он сказал в интервью российской газете «Комсомольская правда» от 31 августа.

«Мы продаем газ Украине по европейской цене. А сейчас еще сделали скидку – от европейской формулы сбросили 100 долл. Ну куда еще? И так достаточно», - подчеркнул В.ПУТИН.

В то же время он считает «нормальным», что руководство Украины хочет договориться о дальнейшем снижении цены.

«Вы знаете: продавец хочет продавать дороже, покупатель всегда хочет купить дешевле», - сказал российский премьер.

В.ПУТИН убежден, что скидка, которую Украина получает в обмен на продление сроков базирования Черноморского флота РФ в Крыму, достаточно большая. «Это слишком дорогая цена», - сказал он.

Он отметил, что Россия пошла на такой шаг по трем причинам.

«Первое соображение – вопросы стратегического характера. ВМС России традиционно присутствуют в Крыму и Севастополе. И мы считаем, что РФ заинтересована в своем присутствии там еще на достаточное время», - сказал В.ПУТИН.

«Второе – это укрепляет доверие между двумя странами. И это не просто государства. На Украине 17 млн., по-моему, только официально по переписи пишутся русскими. И каждый, наверное, практически говорит на русском. И поэтому поддерживать такой уровень доверительности наших отношений межгосударственных, включая военную компоненту, очень важно», - добавил он.

По словам главы правительства РФ, третья причина – «это в известной мере поддержка самой Украины».

«Потому что вот эти 3-4 млрд. в год, которые Украина недоплачивает России и которые недополучает российский бюджет, - это наш вклад в поддержку экономики дружественного нам государства. Мы считаем, что это вложение в будущее. В будущее российско-украинских отношений», - подчеркнул В.ПУТИН.

Агро

Президент поручил Кабмину стабилизировать цены на продукты

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал поручение относительно стабилизации ситуации на рынке продовольственных товаров, обеспечения доступности для населения товаров первой необходимости и недопущения необоснованного роста цен.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, так, правительство вместе с Антимонопольным комитетом Украины и региональными органами исполнительной власти должно срочно проверить обоснованность стремительного повышения цен на продовольственные сельскохозяйственные товары, в частности на гречневую крупу.

Премьер-министру Украины Николаю АЗАРОВУ поручено до 10 сентября обеспечить интервенцию на рынок продовольственных товаров за счет запасов Государственного комитета по государственному материальному резерву и Аграрному фонду Украины, в первую очередь, продажу гречневой крупы. Кабинет министров обязан обеспечить готовность инфраструктуры для принятия и хранения урожая гречишной крупы текущего года с минимальными потерями.

Также правительственные чиновники должны срочно провести переговоры со странами-экспортерами гречневой крупы для обеспечения покрытия спроса в Украине, рассмотреть вопрос введения дотации на посевы гречихи и фьючерсных контрактов на закупку гречневой крупы Аграрным фондом у сельскохозяйственных производителей.

Отдельно должна быть рассмотрена возможность введения пошлины на экспорт гречневой крупы в соответствии с правилами Всемирной торговой организации.

До конца года Кабинет министров Украины обязан обеспечить составление долгосрочных прогнозов балансов производства, потребления и экспорта-импорта сельскохозяйственной продукции с целью предотвращения возникновения дисбалансов на продовольственных рынках.

Ассортимент хлеба с госрегулированием цен расширят

Министерство экономики Украины предлагает расширить ассортимент хлеба массовых сортов, на который распространяется государственное регулирование цен.

Это предусмотрено проектом постановления Кабмина «О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины», опубликованном на сайте ведомства.

Также документом предлагается ввести декларирование изменений оптово-отпускных цен на гречневую крупу.

Программу реформ АПК Украины представят в Европарламенте

Министерство аграрной политики Украины намерено в октябре этого года провести в Европарламенте презентацию реформ в аграрной отрасли.

Об этом сообщил вчера на пресс-конференции в Виннице министр аграрной политики Николай ПРИСЯЖНЮК.

«Министерство в начале октября будет презентовать свою программу реформ в Европарламенте», – сказал он.

Н.ПРИСЯЖНЮК считает, что это даст возможность привлекать больше инвестиций в агропромышленный сектор. «А наша задача – правильно принять инвестиции, чтобы Украина была полноценным игроком на мировом рынке», – отметил он.

По словам министра, цель аграрных реформ – это качественное преобразование ключевых системообразующих отраслей сельского хозяйства, поэтапное технологическое и техническое переоснащение, постепенное достижение аграрным бизнесом экономической независимости от государственных дотаций и субсидий.

«Ведь если деньги можно получить просто так, без необходимости меняться, то их будет хотеться взять все больше и больше… Государственными деньгами необходимо провоцировать изменения, их нужно выдавать только под изменения», – пояснил Н.ПРИСЯЖНЮК.

По мнению министра, программа аграрных реформ может быть принята уже через полтора месяца. «Сейчас она проходит обсуждение, и под председательством Президента должно состояться заседание Комитета экономических реформ, на котором будут рассмотрены доктрина, программа реформирования. И когда она пройдет утверждение, мы сразу начнем воплощение ее в жизнь, тем более, что есть официальное поручение Президента по активизации развития молочного животноводства», – сказал он.

Также Н.ПРИСЯЖНЮК отметил, что в рамках поручений Президента и стратегии развития будет отработано три национальных проекта в растениеводстве, свиноводстве и молочном животноводстве. «В рамках этих поручений и стратегии развития будет отработано три национальных проекта в растениеводстве, свиноводстве и молочном скотоводстве, и после этого одобрения будет Указ Президента о стратегии агропромышленного комплекса. Все это произойдет в течение полутора месяца», – сказал министр.

Евро-2012

Колесников: Украина потратит на подготовку к Евро-2012 не более 5 млрд. евро

Вице-премьер-министр Украины Борис КОЛЕСНИКОВ считает, что Украина потратит не более 5 млрд. евро на подготовку к проведению финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Такое предположение Б.КОЛЕСНИКОВ высказал в интервью "Газете по-киевски" (№ 162 от 31 августа 2010 года).

"Дело в том, что не все запланированные дороги будут построены – не успеваем по срокам. Проложим только самые необходимые пути: к аэропортам, стадионам, отелям, примыкающим к государственной границе. А также вокруг принимающих городов и населенных пунктов, связанных с местами проживания. Таких как Трускавец, Святогорск. Думаю, уложимся в 5 млрд. евро", - сказал Б.КОЛЕСНИКОВ.

В то же время вице-премьер не стал прогнозировать возможные объемы прибыли от проведения Евро-2012. "Украину посетят не менее 750 тысяч гостей. Кто сможет достоверно ответить на вопрос, сколько каждый из них потратит? А то, что ЮАР осталась без прибыли, – необъективно. Нельзя подходить к этому вопросу, подсчитывая только прибыль и убытки! Например, к 2012 году страна Украина получит 4 новых аэропорта. За 20 лет Независимости, за исключением Мариуполя, у нас не построено ни одного воздушного порта! Плюс появятся два новых стадиона, три кольцевые дороги, транспортные развязки", - пояснил он.

Ранее стоимость подготовки Украины к Евро-2012 оценивалась в сумму 6,5 млрд. евро.

(УНИАН)