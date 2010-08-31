Фонд Ахметова помог защитить фрески Софийского собора

По просьбе дирекции Национального заповедника «София Киевская», фонд Рината Ахметова «Развитие Украины» помог установить прозрачные ограждения в Соборе, которые дают возможность одновременного сохранения и экспонирования уникальных фресок. Сумма гранта на работы по защите фресок, а также на восстановление известной брамы Заборовского составила 150 тыс. грн.

Киевский Софийский собор, памятник истории, архитектуры и живописи ХІ – ХІХ ст., хранит на своих стенах монументальную живопись четырех исторических эпох. Эта живопись, включая и уникальную фреску ХІ ст., находится практически на всех стенах и столбах собора, от пола и до самого купола. К сожалению, фрески, которые расположены на уровне человеческого роста, долгое время страдали от соприкосновения с одеждой посетителей, а также от их халатности. Особо плачевной была ситуация с живописью ХІ ст. в северной башне собора, где представлены уникальные фрескове композиции с изображением исторических фигур – византийской принцессы Анны, ее племянниц и придворных. Проблемными были также участки живописи, расположенные на крестообразных столбах центрального нефа собора. На необходимость немедленной защиты живописних композиций обращали внимание эксперты ИКОМОС, которые посещали Софийский собор в 2009 году. Именно поэтому фонд принял решение предоставить заповеднику финансирование на возведение специальных стеклянных ограждений вокруг фресок собора.

Справочно: Сотрудничество фонда с Национальным заповедником «София Киевская» продолжается с 2007 года в рамках проекта фонда «Культурное достояние». В течение 2007-2009 гг. заповедник получил около 38 млн. грн. на реставрацию и ревитализацию памятника архитектуры 18 ст. Дома Митрополита, который расположен на территории заповедника. В 2008 году, в честь открытия, Дом принимал коллекцию бронзовых скульптур из коллекции Людовика XIV. Также на средства фонда была закуплена антикварная мебель 17-19 ст. для воспроизведения исторических интерьеров митрополичьих палат, которые сейчас открыты для публики. Кроме «Софии Киевской», фонд поддерживает реконструкцию Национального музея архитектуры и быта в Пирогово (бюджет проекта составляет 15 млн. грн.)

Пресс-служба

Фонда Рината Ахметова

«Развитие Украины»