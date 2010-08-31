Главное на 31 августа (вечер)

Правительство на сегодняшний день отказалось от квотирования экспорта зерна.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге министр аграрной политики Украины Николай ПРИСЯЖНЮК.

«Правительство сегодня от этого (введения квот на экспорт зерна – УНИАН) отказалось», - сказал министр.

Он сообщил, что баланс зерна сегодня позволяет осуществлять экспорт.

«Если экспорт будет интенсивным и мы будем видеть, что баланс ячменя, кукурузы или продовольственной и фуражной пшеницы будет уменьшаться до отметки, которая доходит до продовольственной безопасности, мы вернемся к этому вопросу», - сказал министр, добавив, что «на сегодня наш урожай и переходящие запасы позволяют нам экспорт зерновых».

Министерство аграрной политики Украины снизило прогноз урожая зерновых в текущем году до 40,5 млн. тонн.

Об этом сообщил сегодня на брифинге министр аграрной политики Украины Николай ПРИСЯЖНЮК.

Он подчеркнул, что планируемый объем урожая полностью обеспечит потребность внутреннего рынка и позволит экспортировать зерно на внешние рынки.

В министерстве уточнили, что в текущем году валовой сбор пшеницы прогнозируется на уровне 17,8 млн. тонн, из которых 60% составит продовольственное зерно, сбор ячменя – 9,2 млн. тонн. Кроме того, урожай рапса составит 1,4-1,5 млн. тонн, а валовой сбор подсолнечника – более 6 млн. тонн.

Ранее Министерство аграрной политики Украины прогнозировало урожай зерна в 2010 году в объеме 46-48 млн. тонн.

По оперативным данным, на 31 августа аграрии обмолотили 11,9 млн. га площадей под зерновыми и зернобобовыми культурами (81% от прогноза) и намолотили 29,5 млн. тонн зерна, средняя урожайность составила 24,7 ц/га.

Такие данные предоставили УНИАН в Министерстве аграрной политики Украины.

Сообщается, что на сегодня гречиха обмолочена с площади 126 тыс. га (59%), намолочено 108 тыс. тонн зерна, средняя урожайность 8,6 ц/га. Просо обмолочено на площади 71 тыс. га (81%), намолочено 108 тыс. тонн зерна, средняя урожайность 15,3 ц/га. Кукуруза на зерно убрана с площади 99 тыс. га (4%), получено 395 тыс. тонн зерна, средняя урожайность – 39,8 ц/га.

Кроме того, подсолнечник убран с площади 127 тыс. га (3%), получено 191 тыс. тонн семян, средняя урожайность – 15,1 ц/га.

Аграрии начали уборку сахарной свеклы. Культура убрана с площади 6 тыс. га (1%), накопано 170 тыс. тонн корнеплодов, средняя урожайность - 300 ц/га.

Соя убрана с площади 40 тыс. га (4%), получено 57 тыс. тонн семян, средняя урожайность – 14,4 ц/га.

Как отмечают в министерстве, проведена подготовка почвы под посев озимых культур на площади 7,6 млн. га (85% от прогноза). Кроме того, аграрии уже начали посев озимого рапса. Посеяно 372 тыс. га, что составляет 30% от прогноза (1,2 млн. га).

Кабинет министров предлагает передать полномочия по обеспечению изготовления и выдачи государственных актов на право собственности на земельный участок и на право постоянного пользования земельным участком от местных властей Государственному комитету Украины по земельным ресурсам.

Об этом говорится в законопроекте №7059 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно полномочий по регистрации права собственности на землю)», внесенном в ВР 28 августа т.г.

Согласно документу, правительство предлагает дополнить ст.15 Земельного кодекса Украины пунктом «д¹», которым расширить полномочия центрального органа исполнительной власти по вопросам земельных ресурсов (Госкомзем), добавив полномочия по обеспечению изготовления и выдачи государственных актов на право собственности на земельный участок и на право постоянного пользования земельным участком.

При этом Кабмин предлагает исключить ч.2 п.б ст. 33 Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине», которым советы сельских, поселковых, городских советов могли делегировать своим исполнительным органам полномочия по регистрации субъектов права собственности на землю; регистрации права пользования землей и договоров об аренде земли; выдаче документов, которые подтверждают право собственности и право пользования землей.

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, ведение органами местного самоуправления локальных баз данных земельного кадастра в разном формате не дает возможности ведения единого учета и мониторинга земель, препятствует внедрению единой государственной политики, в том числе и налоговой.

Кабинет министров мотивирует целесообразность принятия подобного закона необходимостью ускорить земельную реформу, упростить внедрение государственной политики, искоренить возможность для коррупции.

Жители Украины в январе-июле текущего года уплатили за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) 18 млрд. грн., что составляет 101,9% от начисленных за этот период сумм.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, среди регионов самый высокий уровень расчетов за ЖКУ наблюдался в Винницкой, Ивано-Франковской, Сумской и Киевской областях (112,7-109,3%), самый низкий – в Севастополе и Одесской области (67,3% и 93,3%, соответственно).

Средние начисления за жилищно-коммунальные услуги на одного владельца лицевого счета в июле т.г. увеличились на 0,3%, по сравнению с июлем 2009 года, и с учетом электроэнергии (из расчета 100 кВт/ч) составили 186,5 грн.

В Госкомстате отметили, что задолженность населения по оплате жилищно-коммунальных услуг в июле уменьшилась на 3,9%, по сравнению с июнем текущего года, и на начало августа составила 10 млрд. 044 млн. грн. Средний срок задолженности населения за все услуги составил 4 месяца. Уменьшение задолженности произошло во всех регионах страны, кроме Киева и Севастополя.

В частности, в июне т.г. задолженность за три и более месяцев имели: за централизованное отопление и горячее водоснабжение – 31,6% владельцев лицевых счетов, за содержание домов и сооружений и придомовых территорий – 27,3%, за вывоз бытовых отходов - 22,9%, за централизованное водоснабжение и водоотвод – 21,4%, за газоснабжение – 19,8%.

В январе-июле т.г. население оплатило за электроэнергию 4 млрд. 300,8 млрд. грн., что составляет 133,4% начисленных за этот период сумм. Среди регионов наивысший уровень оплаты электроснабжения наблюдался в Одесской, Закарпатской и Херсонской областях (195,7-191,5%) с учетом погашения долгов предыдущих периодов, самый низкий – в Черниговской, Житомирской, Сумской и Полтавской областях (77%-93,4%). Задолженность населения по оплате электроэнергии на начало августа составляла 2 млрд. 788,1 млн. грн.

В январе-июле население заключило 53,4 тыс. договоров по погашению реструктуризированной задолженности на общую сумму 107,9 млн. грн., а сумма внесенных платежей с учетом долгосрочных договоров составила 106,3 млн. грн.

(УНИАН)