ДАЙДЖЕСТ СМИ за 1 сентября

Украинские СМИ

Издание «Дело» публикует материал «Фонд госимущества через суд отбирает порт у ММК им. Ильича», в котором пишет - ФГИ пытается через суд вернуть Мариупольский морской рыбный порт, который сегодня арендует ММК им. Ильича…

http://delo.ua/biznes/kompanii/u-mmk-ilicha-cherez-sud-otbirajut-port-144297/

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Также «Дело» в материале «За что могут арестовать Турчинова» пишет - Александра Турчинова, ближайшего соратника Юлии Тимошенко, могут привлечь к ответственности за попытку продать через Госкомрезерв большое количество газа по заниженной цене. В 2009 году он одобрил схему, по которой газ продавался по 500 грн. за тыс. куб.

http://delo.ua/vlast/politika/za-chto-arestovat-turchinova-144311/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «"Сити`ком" в горле», в котором пишет – суд начал банкротство компании "Сити`ком", владевшей одной из крупнейших сетей по продаже электроники City.com, по иску Альфа-банка – одного из держателей облигаций, не выплаченных компанией. Сейчас "Сити`ком" магазинами уже не владеет, сеть была переоформлена на другое юридическое лицо после конфликта владельцев компании – братьев Андрея и Владимира Колодюков. Кредиторы не исключают, что обратятся в правоохранительные органы для привлечения к ответственности обоих бывших партнеров по бизнесу...

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1496479

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Генпрокуратура копает под «Киевгорстрой», в котором пишет – Генпрокуратура оспаривает продажу крупнейшей строительной компании в стране – "Киевгорстроя". Согласно опубликованным вчера материалам дела, летом прошлого года 80% "Киевгорстроя" были проданы компании "Новый регион", которую связывают с Вячеславом Супруненко – зятем мэра Киева Леонида Черновецкого. Вернуть компанию в собственность города будет непросто, считают депутаты горсовета – по их данным, компания была перепродана третьим лицам…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1496498

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Издание «Коммерсант-Украина» в материале «Казахстан пойдет транзитом» пишет – Украина ведет переговоры с Казахстаном о возобновлении транзита нефти. В Минтопэнерго говорят, что в ходе визита в Украину президент Казахстана Нурсултан Назарбаев должен подписать договор о транзите 6 млн т нефти ежегодно. В Кабмине рассчитывают, что это сподвигнет Россию подписать межправительственный договор о транзите нефти. Но эксперты считают, что Россия может помешать договоренностям Украины и Казахстана, подняв тарифы на транзит сырья через свою территорию…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1496488

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Издание «Экономические известия» в публикации «Иностранцы теряют мелочь» пишет – пережив кризис, зарубежные банковские группы начали переосмысливать свои стратегии на украинском финансовом рынке. По сведениям «i», варианты продажи украинских подразделений могут рассматривать в польской PKO BP (Кредобанк, 34-е место по активам), австрийском Volksbank (Фольксбанк, 48-е место) и чешской PPF Group («Хоум Кредит Банк», 75-е место)…

http://eizvestia.com/finance/full/inostrancy-teryayut-meloch

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Также издание «Экономические известия» в публикации «Молоко сбежало» пишет – пока Украина из года в год уменьшает производство молочной продукции, Беларусь осуществляет массированную экспансию на мировой рынок...

http://eizvestia.com/markets/full/moloko-sbezhalo

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«Газета по-киевски» в публикации «Наш ВПК еще жив. Но армии – не нужен» пишет - в Киеве прошел первый всеукраинский форум оборонной промышленности. Форум предваряла выставка, на которой 50 компаний военно-промышленного комплекса показали свою продукцию…

http://mycityua.com/articles/country/2010/09/01/021515.html

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Издание «Сегодня» в публикации «Власть обещает: гречки будет завались» пишет: эксперты уверяют, что гречку придерживают производители, чтобы «наварить»…

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Детективный рейтинг» пишет - Жюль Кролл, более 40 лет расследующий финансовые преступления, купил рейтинговое агентство. Оценивать облигации оно будет с помощью детективных методов…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/244815/detektivnyj_rejting

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Издание «Известия» в публикации «Удойная инфляция» пишет – вслед за гречкой и хлебом в России дорожает молоко. Каждую неделю оно прибавляет в цене по 1,2-1,3%. Производители считают, что причина "молочной" инфляции - не столько последствия засухи, сколько жадность переработчиков и торговых сетей. У крестьян тем временем отняли возможность заработка: цена на сырое молоко отныне не может превышать 15 рублей…

http://www.izvestia.ru/economic/article3145588/

(УНИАН)