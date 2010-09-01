Главное на 1 сентября (день)

Новости дня

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Основным событием начала дня стало заявление главы "Нафтогаза" о том, что газ для населения не подорожает. Премьер-министр сообщил, что намерен убедить россиян пересмотреть газовое соглашение и найти для этого аргументы. Народный депутат Украины Анатолий ГРИЦЕНКО (НУ-НС) предлагает упразднить налоговую милицию и многие другие новости

Экономика

Азаров: предложения к проекту Налогового кодекса обработаны. Их более 5 тысяч.

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявляет, что правительственная комиссия завершила обработку предложений к проекту Налогового кодекса.

Об этом Н.АЗАРОВ сообщил сегодня журналистам в селе Счастливое Бориспольского района Киевской области после посещения местной школы и участия в торжествах по случаю Дня знаний.

«Работа над Налоговым кодексом вступила в завершающую стадию. Правительственная комиссия вчера закончила обработку более 5 тыс. предложений, которые возникли в результате дискуссии, действительно всенародной дискуссии», - сказал Н.АЗАРОВ.

Премьер-министр рассчитывает, что парламент примет предложения правительства по Налоговому кодексу. «Я надеюсь, что в один из первых дней, а может быть, и в первый день мы сумеем убедить народных депутатов приступить к рассмотрению этого важнейшего документа», - добавил он.

Н.АЗАРОВ подчеркнул, что правительство при доработке проекта Налогового кодекса руководствовалось такими основными принципами как снижение количества налогов, а также их размеров. «Мы должны дать импульс нашей экономике, нашему предпринимательству, поэтому, кто бы что не говорил, самая главная отличительная черта Налогового кодекса - это наличие стимулов для инновационно-инвестиционного развития», - подчеркнул он.

Премьер уточнил, что Налоговый кодекс будет предусматривать освобождение от налога части прибыли, направляемой на обновление производства, а также впервые вводится норма ускоренной амортизации. «Поэтому, я считаю, что мы должны как можно быстрее принять Налоговый кодекс, чтобы с 1 января эти новые правила игры, стабильные правила игры, абсолютно ясные, ориентированные на существенное ускорение экономического развития, а, соответственно, и социального развития, вступили в силу», - отметил глава правительства.

Финансы

Гриценко предлагает упразднить налоговую милицию

Народный депутат Украины Анатолий ГРИЦЕНКО (НУ-НС) предлагает упразднить налоговую милицию.

Это предусмотрено законопроектом №7073 от 31 августа 2010 года, автором которого является А.ГРИЦЕНКО, обнародованном на парламентском портале.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, Государственная налоговая администрация – это гражданская служба, которая не относится к правоохранительным структурам, поэтому наличие налоговой милиции в ее составе не является логичным.

«Ликвидация налоговой милиции будет способствовать уменьшению количества и оптимизации структуры налоговых и правоохранительных органов и, соответственно, уменьшению уровня коррупции», - отмечается в пояснительной записке.

Законопроект предусматривает, что после ликвидации налоговой милиции гарантии по пенсионному обеспечению ее бывших работников и членов их семей будут сохранены согласно законам «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц» и «О пенсии за особые заслуги перед Украиной». Также предусматривается сохранение стажа работы в налоговой милиции для соответствующих социальных гарантий.

Шаповалов уволен с должности первого заместителя председателя НБУ - источник

С должности первого заместителя председателя Национального банка Украины уволен Анатолий ШАПОВАЛОВ.

Об этом УНИАН сообщил представитель НБУ.

«Да, ШАПОВАЛОВ уволен», - сказал собеседник агентства, при этом не сообщил других подробностей.

А.ШАПОВАЛОВ занимал должность первого зампреда Нацбанка с 25 февраля 2005 года.

Минфин 31 августа осуществил четвертый выпуск НДС-облигаций

Министерство финансов Украины 31 августа т.г. осуществило выпуск четвертого транша облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) для погашения задолженности по налогу на добавленную стоимость на сумму 6 млрд. 41 млн. 548 тыс. грн.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

Согласно сообщению, выпуск облигаций осуществлен в соответствии с правительственным постановлением №368 "О выпуске облигаций внутреннего государственного займа для возмещения сумм налога на добавленную стоимость".

Выпуск облигаций был осуществлен согласно реестру инвентаризации плательщиков налога, предоставленному Государственной налоговой администрацией Украины и утвержденному Министром финансов.

Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 грн. Дата полного погашения облигаций – 25 августа 2015 года.

Нефть. Газ

Азаров намерен убедить россиян пересмотреть газовое соглашение

Премьер-министр Украины Никола АЗАРОВ заявляет о наличии аргументов для пересмотра газового соглашения с Россией.

Об этом Н.АЗАРОВ заявил сегодня журналистам в селе Счастливое Бориспольского района Киевской области после посещения местной школы и участия в торжествах по случаю Дня знаний 1 сентября.

«Соглашение, которое ТИМОШЕНКО подписала, и формула 450 долларов сразу же ставится за основу – эта формула не отвечает реалиям сегодняшнего рынка, поэтому будем искать аргументы. У нас есть еще время убеждать наших российских партнеров, и я думаю, что мы найдем компромиссное решение», - сказал Н.АЗАРОВ.

Премьер убежден, что действующее соглашение выгодно лишь российской стороне.

Комментируя вчерашнее заявление главы российского правительства Владимира ПУТИНА о нежелании российской стороны пересматривать соглашение, Н.АЗАРОВ сказал: «Как же оно им понравилось это соглашение, что никак не хотят пересматривать, говорят – оно выгодное. Но вопрос: для кого? Если оно для них выгодное, значит для нас оно какое? Ответ простой».

Н.АЗАРОВ добавил, что Украина ведет переговоры с Россией по пересмотру газового соглашения. «Эти переговоры непростые, сложные, но у нас нет другого выхода», - подчеркнул он.

Общество

Черновецкий приостановил отпуск по «производственной необходимости»

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ приостановил свой отпуск и вышел на работу раньше определенного срока.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской горгосадминистрации, в соответствии с распоряжением «Об отпуске Киевского городского председателя» от 19 июля Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ оформил себе отдых с 19 июля по 2 сентября на 45 дней.

В распоряжении столичного председателя от 30 августа под номером 577, с которым ознакомлен УНИАН, одним предложением сказано: «В связи с производственной необходимостью приостановил 30 августа 2010 г. ежегодный отпуск и приступил к исполнению обязанностей”. Под распоряжением стоит подпись Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО.

В то же время в анонсах КГГА об участии руководства столицы в мероприятиях, в частности, сегодня по случаю Дня знаний, и в ближайшие дни Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ пока еще нигде не значится.

Строительство

«Киевгорcтрой» продали финкомпании «Новый регион». В 2009 году

Главное управление коммунальной собственности Киева Киевской городской государственной администрации 29 июля 2009 года продало 52 910 760 простых именных акций (80%) АО «Холдинговая компания «Киевгорстрой» ООО «Финансовая компания «Новый регион».

Об этом говорится в постановлении Хозяйственного суда Киева о начале производства по делу №11/304 от 20 августа 2010 года, текстом которого располагает УНИАН.

Генеральная прокуратура обратилась в суд в интересах Киевского городского совета и Главного управления коммунальной собственности КГГА к ООО «Финансовая компания «Новый регион», ООО «Компания «Терминал-Реестр», ООО «Адрем» о признании недействительным договора № Д-2009/07/29, заключенного 29 июля 2009 года между ГУ коммунальной собственности КГГА и ООО «ФК «Новый регион» о купле-продаже 52 910 760 акций ХК «Киевгорстрой» и применении последствий его недействительности.

В иске также указывается, что ООО «ФК «Новый регион» должно вернуть обязательства (80% акций «Киевгорстроя») по акту приемки-передачи территориальной общине Киева в лице ГУ коммунальной собственности КГГА. При этом регистраторы – ООО «Компания «Терминал-Реестр» и ООО «Адрем» – должны внести записи в системы реестра собственников именных ценных бумаг «Киевгорстроя» о переходе в собственность Киевского горсовета 52 910 760 акций.

Суд считает целесообразным привлечь к участию в деле ХК «Киевгорстрой» в качестве третьей стороны.