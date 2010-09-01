«Фокстрот» планирует увеличить чистый товарооборот на 50%

Компания «Фокстрот. Техника для дома» планирует в 2010-2011 финансовом году увеличить чистый товарооборот на 50% по сравнению с 2009-2010 финансовым годом – до 648 млн. 999 тыс. долл. (без НДС).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Согласно сообщению, по данным независимого международного аудита, чистый товарооборот компании «Фокстрот. Техника для дома» без НДС за 2009-2010 финансовый год (с апреля по апрель) составил 432 млн. 666 тыс. долл.

«Первое полугодие текущего финансового года (2010-2011) показало прирост на уровне 40% по сравнению с аналогичным периодом прошедшего года», – отметили в компании.

Справка УНИАН. Компания «Фокстрот. Техника для дома» основана в 1994 году, занимается розничной продажей аудио-, видео-, бытовой техники и электроники в сетевом сегменте. По состоянию на 19 августа 2010 года компания насчитывает 250 торговых точек, из них сеть «Фокстрот. Техника для дома» – 195 супермаркетов, сеть «FoxMart» – 37 гипермаркетов, стоковые центры «Техношара» – 18. Компания представлена в 102 областных и районных центрах Украины, общая торговая площадь объектов составляет более 200 тыс. кв. м. В 2007 году компания вышла на международную арену и теперь представлена также в Молдове.