Госкомпредпринимательства обвиняет местные власти в создании препятствий для бизнеса

Государственный комитет по вопросам регуляторной политики и предпринимательства проверил деятельность Киевской, Черкасской, Ивано-Франковской облгосадминистраций и Киевской горгосадминистрации по соблюдению законодательства по развитию бизнеса и выявил ряд нарушений.

Об этом УНИАН сообщили в Госкомпредпринимательства.

«Выявлены выдача разрешений, необходимость которых не предусмотрена законом, несоблюдение процедур при увольнении и назначении регистраторов, ненадлежащее хранение бланков суровой отчетности и регистрационных дел», - отмечается в сообщении комитета.

Во время проверки, в частности, изучалось состояние соблюдения требований законов в сфере разрешительной системы, лицензирования, регуляторной политики и т.д. Как отмечают специалисты комитета, выявленные нарушения имеют системный характер и являются общими для всех регионов.

В частности, некоторые местные органы власти вводят требования относительно подачи дополнительной документации, дополнительного их согласования и осуществления доплат, не предусмотренных законодательством. «Предпринимателей фактически принуждают получать лишние разрешения, создавая преграды на пути к учреждению бизнеса, и формируя негативное отношение к государственным органам власти. Вместо этого на местах в полной мере не отслеживается соблюдение лицензиатами лицензионных требований, ненадлежащим образом оформляются распоряжения о выдаче лицензий и устранение нарушений лицензионных условий подписываются лицами, которые не имеют на это полномочий», - говорится в сообщении комитета.

Особое внимание было уделено деятельности рынков. Материально-техническая база большинства из них, санитарное состояние, условия труда и уровень торгового обслуживания не отвечают современным требованиям и нуждаются в проведении капитальных ремонтов. Руководство рынков не придерживается правил пожарной безопасности, въезды и выезды из больших рынков перекрываются объектами торговли. Остро стоит необходимость обустройства централизованного водоснабжения и водоотвода, закупки оборудования для измерения веса и холодильного оборудования.

Госкомпредпринимательства также отмечает низкую эффективность отраслевых советов и недостаточную осведомленность предпринимателей об их полномочиях.

Отчет о результатах проверки будет направлен в Кабинет министров и Администрацию Президента.