Гостаможслужба предлагает значительно расширить свои полномочия по проверкам

Государственная таможенная служба Украины предлагает внести изменения в Таможенный кодекс, которые расширяют полномочия ведомства по проверкам.

Согласно проекту закона о внесении изменений в Таможенный кодекс, текст которого размещен на официальном сайте Гостаможслужбы, в ст.41 ТК «Формы таможенного контроля» предлагается внести пункт «5) проведение документальных проверок». Предлагается также внести определение документальных проверок: «это совокупность мер, с помощью которых таможенные органы удостоверяются в правильности заполнения таможенных деклараций, деклараций таможенной стоимости и достоверности отмеченных в них данных».

Согласно документу, таможенные органы имеют право осуществлять таможенный контроль путем проведения выездных и невыездных документальных проверок.

Законопроектом предусматривается дополнить ТК нормами, которые предусматривают права и обязанности таможенников и предприятий во время проведения выездных документальных проверок. Таким образом, работники таможенных органов имеют право: приглашать руководителя предприятия для проверки соблюдения требований законодательства по вопросам таможенного дела. Письменные сообщения о таких приглашениях посылаются не позже чем за десять календарных дней до дня приглашения; проводить проверку финансовых и бухгалтерских документов, отчетов, контрактов, калькуляций, других документов, а также информации, которая находится в распоряжении предприятия, которое проверяется, в том числе в электронном виде; получать бесплатно от руководителей проверяемого предприятия копии документов о финансово-хозяйственной деятельности предприятия и информации, связанной с определением базы налогообложения; обследовать производственные, складские торговые помещения проверяемого предприятия; изымать на предприятии оригиналы первичных документов, которые свидетельствуют о нарушении законодательства, контроль за соблюдением которого возложены на таможенные органы; пользовать в служебных целях предметами связи предпринимателей с их разрешения; проводить встречные проверки на предприятиях. А также требовать от руководителей проверяемых предприятий проведения инвентаризации основных фондов, которые пребывали или пребывают под таможенным контролем, и, в случае отказа, на следующий день после него подавать в суд. Кроме того, таможенникам, согласно документу, предоставляется право опечатывать складские и торговые помещения, архивы, что необходимо для выяснения вопросов проверки.

Проведение плановых выездных проверок осуществляется таможенными органами на основании квартальных планов, которые формируются ими самостоятельно, исходя из результатов анализа внешнеэкономических операций предприятий с применением системы анализа и управления рисками.

Внеплановой выездной документальной проверкой считается проверка предприятия о своевременности, достоверности начисления и уплаты всех налогов, а также соблюдение законодательства по вопросам таможенного дела, которая не предусмотрена в плане работы таможенного органа и проводится при наличии хотя бы одного из таких обстоятельств: наличию решения или поручения Президента, Верховной Рады или Кабинета Министров; необходимость проверки сведений, полученных от лица, которое имело правовые отношения с предприятием, если последнее не предоставит объяснений и необходимых подтверждений и документов на запрос таможенников; выявления фактов о возможном нарушении предприятием законодательства

Длительность плановой и внеплановой выездных документальных проверок предприятий не может превышать 60 рабочих дней. В случае необходимости проверки могут быть продлены.