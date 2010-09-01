Главное на 1 сентября (вечер)

Финансы

Украина в июле, по сравнению с июнем 2010 года, сократила бюджетный дефицит в 9,3 раза – до 1,2 млрд. грн. Об этом сообщается на сайте Министерства финансов Украины.

Доходы госбюджета в июле, по сравнению с июнем, увеличились на 32,5% - до 24,132 млрд. грн., расходы и кредитование (за вычетом погашения) – сократились на 14,2% - до 25,347 млрд. грн.

По данным Минфина, финансирование дефицита происходило за счет внутренних источников, объем которых в июле составил 1,5 млрд. грн., по сравнению с 4,626 млрд. грн. в июне т.г.

В июле внешние источники покрытия дефицита госбюджета указаны на уровне «минус» 0,286 млрд. грн., в то время как в июне т.г. их объем составил 15,964 млрд. грн.

Государственный бюджет за январь-июль этого года выполнен с дефицитом 27,749 млрд. грн., в том числе, общий фонд выполнен с дефицитом 25,257 млрд. грн. Об этом сообщается на сайте Министерства финансов Украины.

Доходы госбюджета за указанный период составили 136,187 млрд. грн., в т.ч., доходы общего фонда – 109,472 млрд. грн.

Налоговые поступления в госбюджет составили 96,537 млрд. грн., неналоговые – 34,818 млрд. грн.

Минфин не предоставляет информации о показателе выполнения доходной части по отношению к запланированной бюджетной росписи.

Кассовые расходы госбюджета в январе-июле составили 164,881 млрд. грн., в т.ч. общего фонда – 134,869 млрд. грн. или 96,9% от плана отчетного периода.

Погашения основной суммы долга по государственному бюджету в отчетном периоде составило 14,626 млрд. грн., в т.ч. внутреннего долга – 12,130 млрд. грн.

Заимствования в госбюджет были осуществлены в объеме 50,333 млрд. грн. На внутреннем рынке было привлечено – 34,119 млрд. грн., в т.ч. по общему фонду 25,443 млрд. грн. (на докапитализацию «Укрэксимбанка» 6,4 млрд. грн.), на внешнем – 16,215 млрд. грн., в т.ч. по общему фонду – 15,843 млрд. грн.

От приватизации государственного имущества в январе-июле 2010 года поступило в государственный бюджет 314,4 млн. грн.

Минфин сообщает, что за январь-июль 2010 года сводный бюджет выполнен с дефицитом 25,273 млрд. грн., при этом его доходы составили 175,877 млрд. грн., расходы – 202,088 млрд. грн.

Государственный и гарантированный государством долг Украины на 31 июля т.г. составил 362 млрд. 097 млн. 278,19 тыс. грн., или 45 млрд. 874 млн. 585,47 тыс. долл., что на 6,5% больше показателя на конец июня 2010 года.

Об этом сообщается на официальном сайте Министерства финансов Украины.

По данным Минфина, государственный и гарантированный государством внешний долг на указанную дату составил 234 млрд. 973 млн. 655,88 тыс. грн. (64,89% от общей суммы государственного и гарантированного государством долга), или 29 млрд. 769 млн. 124,79 тыс. долл. Государственный и гарантированный государством внутренний долг – 127 млрд. 123 млн. 622,31 тыс. грн. (35,11%), или 16 млрд. 105 млн. 460,68 тыс. долл.

Государственный долг Украины на конец июля т.г. составил 267 млрд. 237 млн. 884,9 тыс. грн. (73,8%), или 33 млрд. 856 млн. 722,86 тыс. долл. Государственный внешний долг составил 153 млрд. 947 млн. 672,08 тыс. грн. (42,52%), или 19 млрд. 503 млн. 835,21 тыс. долл. Государственный внутренний долг составил 113 млрд. 290 млн. 212,82 тыс. грн. (31,29%), или 14 млрд. 352 млн. 887,65 тыс. долл.

Гарантированный государством долг Украины составил 94 млрд. 859 млн. 393,29 тыс. грн. (26,2%), или 12 млрд. 017 млн. 862,61 тыс. долл., в том числе: гарантированный внешний долг – 81 млрд. 025 млн. 983,8 тыс. грн. (22,38%), или 10 млрд. 265 млн. 289,58 тыс. долл.; гарантированный внутренний долг – 13 млрд. 833 млн. 409,49 тыс. грн. (3,82%), или 1 млрд. 752 млн. 573,03 тыс. долл.

На протяжении января-июля 2010 года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины увеличилась в гривневом эквиваленте на 44 млрд. 193 млн. 156,47 тыс. грн. (13,9%), в основном за счет превышения выпуска ОВГЗ над их погашением, а также в результате получения первого транша кредита МВФ стенд-бай 2010 в размере 1,25 млрд. СПЗ.

При этом государственный внешний долг вырос на 22 млрд. 220 млн. 136,05 тыс. грн. (24,4%), государственный внутренний долг вырос на 18 млрд. 021 млн. 442,38 тыс. грн. (21,45%).

Гарантированный государством долг Украины увеличился на 3 млрд. 951 млн. 578,04 тыс. грн. (4,35%).

Первым заместителем председателя Национального банка Украины (НБУ) с 1 сентября 2010 года назначен Сергей АРБУЗОВ вместо Анатолия ШАПОВАЛОВА. Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте Нацбанка.

Согласно предоставленной информации, А.ШАПОВАЛОВ «уволился по собственному желанию». Должность первого заместителя председателя он занимал с 25 февраля 2005 года.

С.АРБУЗОВ является председателем наблюдательного совета "Укрэксимбанка".

Сегодня на украинском межбанковском рынке торги по доллару США открылись котировками 7,8860/7,8905 грн./долл., к 12:00 цены выросли до 7,8885/7,8925 грн./долл. К закрытию торгов ценовые уровни достигли значений 7,8960/7,9030 грн./долл.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

Рублевый рынок открылся котировками 0,2556/0,2559 грн./рубль, к 12:00 цены поднялись до 0,2562/0,2565 грн./рубль. К закрытию цены достигли текущего максимума – 0,2570/0,2573 грн./рубль. В России курс доллар-рубль снизился и составил 30,73 рублей за доллар (-0,09).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро- стартовали с отметки 1,2701/1,2703 долл./евро, а к 15:10 выросли до 1,2803/1,2805 долл./евро. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,0180/10,0265 грн./евро, к 12:00 цены ушли вверх – 10,0625/10,0690 грн./евро. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 10,1045/10,1150 грн./евро.

Новости ТЭК

Энергогенерирующие компании и электростанции, государственные пакеты акций которых переданы в уставный фонд НАК «Энергетическая компания Украины», в январе-августе текущего года увеличили производство электроэнергии на 12,6%, или 5 млрд. кВт/ч, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года – до 44,8 млрд. кВт/ч.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НАК «ЭКУ».

Согласно сообщению, тепловые электростанции энергогенерирующих компаний НАК "ЭКУ" с начала 2010 года произвели 31,8 млрд. кВт/ч электроэнергии (25,2% общегосударственного производства), что на 9,3%, или 2,7 млрд. кВт/ч, больше, чем за аналогичный период 2009 года. Теплоэлектроцентрали за 8 месяцев 2010 года произвели 3,2 млрд. кВт/ч электроэнергии, что на 0,4% больше, чем за аналогичный период 2009 года.

Гидроэлектростанции с начала года произвели 9,8 млрд. кВт/ч электроэнергии, что на 23,3% больше, чем за 8 месяцев прошлого года.

При этом с начала года теплоэнергетическими мощностями НАК «Энергетическая компания Украины» отпущено 10,5 млн. Гкал тепловой энергии, что на 9,4% больше отпуска теплоэнергии за аналогичный период 2009 года (9,6 млн. Гкал).

Угледобывающие предприятия Украины, по оперативным данным, в январе-августе 2010 года увеличили добычу рядового угля на 3,09%, или на 1,478 млн. тонн, - до 49,225 млн. тонн, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве угольной промышленности Украины.

Добыча коксующегося угля за восемь месяцев т.г. сократилась на 3%, или 514 тыс. тонн, – до 16,393 млн. тонн, энергетического – выросла на 6,5%, или 1,997 млн. тонн, – до 32,832 млн. тонн.

При этом добыча угля в августе 2010 года выросла на 8,2%, или на 463 тыс. тонн, – до 5,121 млн. тонн, по сравнению с августом 2009 года.

Предприятия Минуглепрома в январе-августе т.г. добыли 24,963 млн. тонн рядового угля, в том числе коксующегося – 5,557 млн. тонн, энергетического – 19,406 млн. тонн.

Приватизация

Начальная стоимость приватизируемого госпакета акций «Укртелекома» может составить около 12 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам председатель Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ) Александр РЯБЧЕНКО.

При этом, по его словам, капитализация находящегося в госсобственности пакета акций данного коммуникационного предприятия составляет 10 млрд. 400 млн. грн.

А.РЯБЧЕНКО также отметил, что, скорее всего, Фонд уже не успеет выставить на продажу в сентябре этого года госпакет «Укртелекома».

Однако, по словам председателя ФГИУ, Фонд и далее серьезно настроен провести приватизацию «Укртелекома» в этом году.

По его словам, время приватизации «Укртелекома» в большой степени зависит от позиции Министерства транспорта и связи, в управлении которого на сегодня находится госпакет акций предприятия.

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) предложил управляющей компании «Брянский машзавод» добровольно расторгнуть договор купли-продажи 76% акций ОАО «Лугансктепловоз».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам председатель ФГИУ Александр РЯБЧЕНКО.

По его словам, Фонд вчера направил письмо покупателю «Лугансктепловоза», в котором предложил по обоюдному согласию сторон расторгнуть ранее заключенный договор.

В то же время А.РЯБЧЕНКО отметил, что Брянский машзавод имеет возможность в течение 20 дней внести необходимую сумму за «Лугансктепловоз» и уплатить штрафные санкции за просрочку платежа.

По информации председателя ФГИУ, общая сумма платежей в таком случае составит 494 млн. грн. – 410 млн. грн. за сам пакет, 82 млн. грн. (или 20% от суммы приобретения) штрафных санкций, а также 2 млн. грн. пени.

По словам А.РЯБЧЕНКО, в случае, если в течение 20 дней, начиная с 30 августа, Брянский машзавод не проплатит необходимую сумму, Фонд госимущества обратится в суд с иском о расторжении договора купли-продажи «Лугансктепловоза». При этом гарантийный взнос российской компании за участие в конкурсе в размере 40 млн. грн. останется в государственном бюджете.

"Хотя инвестор как собственник завода и очень хорош, однако деньги надо платить вовремя", - отметил глава ФГИУ.

Он сообщил, что в случае возврата пакета «Лугансктепловоза» в госсобственность в дальнейшем он будет выставлен на повторную продажу, при этом его начальная цена будет выше, чем в прошлый раз.

(УНИАН)