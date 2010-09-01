Курс НБУ на 02.09.10

Официальный курс НБУ на 02.09.10 100 USD – 788.6100 (1 сентября – 788.6700)100 EUR – 1009.4208 (1 сентября – 1000.0336)10 RUR – 2.5604 (1 сентября – 2.5551) Учетные курсы банковских металлов на 02.09.10 за 10 тройских унций (грн.) 959 XAU 10 Золото-98576.25 (1 сентября-97282.44)961 XAG 10 Серебро-1535.42 (1 сентября-1488.22)962XPT10 Платина-120499.61 (1 сентября-119325.77) 964 XPD 10 Палладий-40061.39(1 сентября-38447.66)

Официальный курс НБУ на 02.09.10 100 USD – 788.6100 (1 сентября – 788.6700) 100 EUR – 1009.4208 (1 сентября – 1000.0336) 10 RUR – 2.5604 (1 сентября – 2.5551) Учетные курсы банковских металлов на 02.09.10 за 10 тройских унций (грн.) 959 XAU 10 Золото-98576.25 (1 сентября-97282.44) 961 XAG 10 Серебро-1535.42 (1 сентября-1488.22) 962XPT10 Платина-120499.61 (1 сентября-119325.77) 964 XPD 10 Палладий-40061.39(1 сентября-38447.66)

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