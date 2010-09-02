Янукович начал государственный визит в Китай

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ начал государственный визит в Китайскую Народную Республику.

Как передает корреспондент УНИАН, в составе официальной украинской делегации в Китай также прибыли глава Администрации Президента Украины Сергей ЛЕВОЧКИН, первый вице-премьер-министр Андрей КЛЮЕВ, министр иностранных дел Константин ГРИЩЕНКО, министр топлива и энергетики Юрий БОЙКО, министр обороны Михаил ЕЖЕЛЬ, министр промполитики Дмитрий КОЛЕСНИКОВ, министр культуры и туризма Михаил КУЛИНЯК, министр экономики Василий ЦУШКО, министр углепрома Юрий ЯЩЕНКО, глава Нацбанка Владимир СТЕЛЬМАХ, председатель Союза промышленников и предпринимателей и председатель госкомиссии при Президенте по вопросам развития и реформирования оборонно-промышленного комплекса Анатолий КИНАХ.

Кроме того, вместе с украинскими высокопоставленными должностными лицами в КНР прибыли свыше 80 представителей украинских деловых кругов и руководителей ведущих отечественных предприятий.

Как сообщал УНИАН, 1-5 сентября будет продолжаться визит В.ЯНУКОВИЧА в КНР. В частности, сегодня в Пекине запланировано проведение комплексных переговоров с председателем КНР ХУ Цзиньтао и встречи с председателем Постоянного комитета Всекитайских собраний народных представителей КНР У Банго и премьером Государственного совета КНР ВЕНЬ Цзябао.