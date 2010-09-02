Анонс на 2 августа

С 1 по 5 сентября Президент Украины В.Янукович осуществляет государственный визит в Китайскую Народную Республику и официальный визит в Специальный административный район КНР Сянган (Гонконг). 2-3 сентября Президент Украины будет находиться в Пекине, где планируется проведение комплексных переговоров с Председателем КНР Ху Цзиньтао и встречи с Председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей КНР У Банго и Премьером Государственного совета КНР Вень Цзябао. Глава государства также выступит на украинско-китайском бизнес-форуме.

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Состоится заседание Общественной коллегии Госкомпредпринимательства. В работе примут участие: председатель Госкомпредпринимательства Михаил Бродский, заместители председателя, представители Общественной коллегии, предприниматели и лидеры общественных объединений. Будут обсуждаться результаты работы Госпредпринимательства за последние 6 месяцев и основные направления дальнейшей деятельности в контексте реализации экономических реформ.

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Состоится заседание НКРЭ.

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Брифінг, присвячений ситуації в Київміськбуді. Брифінг проведе голова Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку Дмитро Тевелєв.

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Состоится видеомост Киев-Пекин на тему: «Визит Президента Украины Виктора Януковича в Китай – восстановление прерванных отношений или выход на новые рубежи?». Участники в Пекине: Ян Чуан ,профессор Дипломатической академии КНР, первый секретарь Посольства Китая в Украине; Чжу Хунгэнь, сотрудник Центра по изучению Украины при Институте России, стран Восточной Европы и Центральной Азии Академии общественных наук КНР; Андрей Ермолаев, директор национального института стратегических исследований; Леонид Кожара, председатель комитета ВРУ по международным отношениям. Участники в Киеве: Александр Литвиненко, зам.директора Национального института стратегических исследований; Дмитрий Выдрин, политолог.

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Пресс-конференция, посвященная выходу на украинский рынок известного обувного бренда Naturalizer, принадлежащего компании Brown Shoe.

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Пресс-конференция ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" на тему: "Зона свободной торговли с Евросоюзом: действительно свободная торговля или Украина, как сырьевой придаток ЕС?". Участники: президент ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" Алекс Лисситса, генеральный директор ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" Владимир Лапа, украинско-немецкий аграрно-политический диалог Хайнц-Вильгельм Штрубенгофф.

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Пресс-конференция «Новый «Квазар-микро»: Эволюция, Ребрендинг. Планы». Среди участников: Евгений Уткин, президент и основатель «Квазар-микро», Богдан Купич, вице-президент по развитию бизнеса.

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Пресс-конференция директора ООО «Институт анализа рисков» Олега Плахтия на тему: «Рейтинги страховых компаний, коэффициенты их рыночного состояния и жалобы».

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Пресс-конференция на тему: "Мировая сенсация: водопроводная вода, очищенная с помощью "ЗФ" на основе УСВР (Углеродная смесь высокой реакционной способности", нанотехнология), лучше, чем признанная в мире водой №1 природная вода "Эвиан". Вода, очищенная фильтрами "Золотая Формула", продлевает жизнь!" (заключения ведущих международных исследовательских центров). В работе примет участие российский академик Виктор Петрик. После пресс-конференции состоится интернет-конференция В.Петрика.

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Состоится Кабинета Министров Украины. Вход в Дом Правительства.

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Пресс-конференция на тему: «Масштабное наступление на бизнес такси: ход в ответ». Участники: председатель Профессионального союза таксистов Украины Василий Попик; сопредседатель Всеукраинской общественной организации «Украинское такси» Сергей Коломацкий.

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13-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Что происходит с украинской «оборонкой»? Почему одни предприятия «выплыли» а те, кто считался флагманами ушли на дно? Кто возглавил рейтинг самых динамично развивающихся оборонных предприятий?».На пресс-конференции будут подведены итоги Первого Всеукраинского форума оборонной промышленности (Киев, 31 августа) и обнародованы результаты экспертного опроса «10 самых динамично развивающихся предприятий ВПК Украины». Участники: Владимир Грек, ген.конструктор ГККБ «Луч» Олег Коростелев (разработчик высокоточных средств поражения), ген.директор ОАО «Аэротехника» (разработчик и производитель) средств радиолокации Валерий Богуславский, главный редактор УНИАН Александр Харченко, директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

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Прямая телефонная линия при участии первого заместителя председателя Антимонопольного комитета Украины, государственного уполномоченного Юрия Кравченко.

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Прямая линия «АиФ» при участии экс-председателя Госкомитета предпринимательства Украины Александры Кужель. Вопросы: Налоговый кодекс: отказ от упрощенной системы налогообложения. Есть ли перспективы у малого и среднего бизнеса? Игорный бизнес: нужна ли была отмена? Что даст открытие казино в пятизвёздочных отелях? Увеличение отчислений в пенсионный фонд - вынужденная ли мера? Законодательная база: какие законы и нормативные акты необходимы сегодня предпринимателям в первую очередь? и др.

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