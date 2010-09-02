В Полтавской области из-за ненастья обесточены 28 населенных пунктов

В ночь с 1 на 2 сентября вследствие осложнения погодных условий (шквалистые порывы ветра), из-за срабатывания автоматики защиты линий электропередач в семи районах Полтавской области произошло обесточивание 28 населенных пунктов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, к работам по возобновлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.