ДАЙДЖЕСТ СМИ за 2 сентября

Украинские СМИ

Издание «Дело» публикует материал «Донеччина» стала у руля Нацбанка», в котором пишет – экс-руководитель банка «Донеччина» Сергей Арбузов, на второй день работы в НБУ начнет исполнять обязанности главы Нацбанка…

http://delo.ua/dengi/banki/donechchina-stala-u-rulja-144364/

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Также «Дело» в материале «Кто прикарманил «Киевгорстрой» пишет - Генеральная прокуратура через суд добивается возврата в коммунальную собственность контрольного пакета крупнейшей строительной компании страны…

http://delo.ua/biznes/kompanii/kievgorstroj-vozvracshajut-kievu-cherez-sud-144310/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Украина отпразднует день месторождения», в котором пишет – Москва согласна допустить Украину к добыче газа на ее территории при условии создания СП между "Газпромом" и "Нафтогазом", заявил министр топлива и энергетики Юрий Бойко. Правда, как выяснило издание, Украине предлагаются не действующие, а неразработанные месторождения. Добыча газа на них не всегда под силу даже таким гигантам, как ENI и Total, отмечают эксперты…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1496852

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Таможня проходит в аудит», в котором пишет – Гостаможня пытается легитимизировать свое право проверять законность ввоза товаров на территорию Украины. Это позволит ведомству аудировать компании, занимающиеся внешнеэкономической деятельностью, без привлечения правоохранительных и налоговых органов. Эксперты считают, что цель таможенников – получить право на оперативно-розыскные функции…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1496844

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Издание «Коммерсант-Украина» в материале «Лугансктепловоз» идет на знакомый путь» пишет – Фонд госимущества может провести еще один конкурс по продаже "Лугансктепловоза". По словам главы ФГИ Александра Рябченко, это произойдет, если его покупатель – "Трансмашхолдинг" – в ближайшие 20 дней не перечислит средства за акции предприятия, а также штраф за задержку оплаты. В "Трансмашхолдинге" заявляют, что, если угрозы ФГИ будут выполнены, в третий раз компания в конкурсе участвовать не будет…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1496823

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Издание «Экономические известия» в публикации «Газ снова туманится» пишет – Президент подписал директивы, которыми должно руководствоваться правительство на переговорах с Москвой об условиях поставок газа в следующем году. О них вчера рассказал глава президентской администрации Сергей Левочкин. Но условия контрактов, которыми непосредственно будут руководствоваться «Нафтогаз» и «Газпром», останутся конфиденциальными. По мнению экспертов, обнародованы будут лишь их обобщенные положения…

http://eizvestia.com/markets/full/gaz-snova-tumanitsya

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Также издание «Экономические известия» в публикации «Киев просит кредиты у Поднебесной» пишет – первый за девять лет визит главы украинского государства в КНР, в ходе которого Киев надеется привлечь крупные инвестиции в отечественную экономику, проходит по приглашению руководителя этой страны Ху Цзиньтао…

http://eizvestia.com/state/full/kiev-prosit-kredity-u-podnebesnoj

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«Газета по-киевски» в публикации «Водка будет дорожать постепенно. 2–3 месяца» пишет - Укрспирт повышает отпускную цену на спирт. Популярные виды водки подорожают минимум на 2 грн. Но продавцы пока ничего не знают о грядущем повышении…

http://mycityua.com/articles/country/2010/09/02/024034.html

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«Газета по-киевски» в публикации «Проезд в маршрутах может подорожать в конце года» пишет – такое заявление сделал вчера председатель Киевской городской организации работодателей-перевозчиков «Столица» Валерий Липецкий…

http://mycityua.com/articles/city/2010/09/02/012833.html

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Издание «Сегодня» в публикации «На украинской границе вянут фуры цветов из Турции» пишет - компании, занимающиеся выращиванием цветов, опасаются за срыв сезона. «Украина закрыла пропускные пункты и заставляет наши автомобили ждать», - заявил Осман Бадатлыолу, председатель Союза экспортеров декоративных растений (Анталия)…

http://www.segodnya.ua/news/14168172.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Налоговый кодекс: народное обсуждение ненародных налогов…» пишет - власть из последних сил старается ускорить принятие Налогового кодекса. Его обещают внедрить с 1 января 2011 г. Остается надеяться, что все 5 тысяч предложений в отношении документа будут учтены. Кто и что инициирует…

https://economics.unian.net/rus/detail/58088

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Овощ тренда не изменит» пишет – в России с 1 по 30 августа инфляция составила 0,6%, посчитал Росстат. В последнюю неделю благодаря дешевеющим сезонным овощам рост цен замедлился, но осенью может снова набрать скорость…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/244888/ovosch_trenda_ne_izmenit

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Издание «Известия» в публикации «Сделка с государством» пишет – ведущие российские чиновники и бизнесмены снова заговорили о приватизации, какой не было с 1990-х годов. В общих чертах план продажи в 2011-2013 годах принадлежащих государству пакетов акций должен быть разработан уже в сентябре, пообещал министр финансов Алексей Кудрин. "Известия" попытались оценить, насколько реальны эти планы и сколько денег приватизация может принести бюджету…

http://www.izvestia.ru/economic/article3145643/

(УНИАН)