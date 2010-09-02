Китайские эксперты: визит Януковича в КНР откроет новый этап в двусторонних отношениях

Китайские эксперты считают, что визит Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА в Китай откроет новый этап в двусторонних отношениях.

Об этом они сказали в ходе видеомоста «Киев - Пекин на тему «Визит Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА в Китай – восстановление прерванных отношений или выход на новые рубежи?».

«Государственный визит Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА в Китай знаменует собой начало нового этапа в двусторонних отношениях»,- сказал профессор Дипломатической Академии КНР, бывший первый секретарь посольства Китая в Украине Ян ЧУАН.

Он отметил, что за время президентства Виктора ЮЩЕНКО политические отношения между двумя странами не прерывались. По его словам, высокопоставленные китайские руководители, в том числе вице-премьер-министры, неоднократно посещали с визитами Украину.

Ян ЧУАН также отметил, что все предыдущие президенты Украины, кроме В.ЮЩЕНКО, посещали с визитами Китай. «Все эти визиты на высшем уровне сыграли очень важную роль в развитии двусторонних отношений. Текущий год - это первый год президентства ЯНУКОВИЧА, который очень загружен различными делами и обязанностями, но даже в этом напряженном графике Виктор ЯНУКОВИЧ смог найти время, чтобы приехать в Китай. Это говорит о том, что руководители Украины придают большое значение отношениям с Китаем», - сказал Ян ЧУАН.

В свою очередь сотрудник Центра по изучению Украины при Институте России, стран Восточной Европы и Центральной Азии Академии общественных наук КНР Чжу ХУНГЭНЬ отметил, что визит В.ЯНУКОВИЧА в Китай сразу после завершения визита в Германию, говорит о том, что после прихода новой администрации в Украине произошла определенная корректировка внешнеполитического курса. «Во внешнеполитическом курсе администрации ЯНУКОВИЧА наблюдается серьезное отличие от курса его предшественника ЮЩЕНКО, который проводил более прозападный курс и это вызывало недовольство в Кремле», - сказал эксперт.

Он считает, что президентские выборы, на которых победил В.ЯНУКОВИЧ, «были более справедливыми, нежели так называемая оранжевая революция».

Заместитель директора Национального института стратегических исследований Александр ЛИТВИНЕНКО считает, что визит В.ЯНУКОВИЧА в Китай станет очень важным шагом в развитии отношений с КНР.

По его мнению, Украина и Китай имеют большие возможности для развития и интенсификации отношений в большинстве областей. «На фоне миллиардных инвестиций в различные страны мира, 29 млн. дол. китайских инвестиций в Украину выглядят каплей в море», - сказал он, отметив, что Украина и Китай имеют большие возможности для сотрудничества в технологической области, прежде всего в области самолетостроения, судостроения, аэрокосмической сфере.

По его мнению, неплохие перспективы для развития отношений в политической сфере. «Сложно найти такую великую страну, которая была бы заинтересована в успешном, независимом развитии Украины», - сказал эксперт.

Он считает, что существуют также возможности для сотрудничества в гуманитарной сфере. А.ЛИТВИНЕНКО отметил, что недавно Украина была внесена в качестве рекомендованной страны в государственный список китайских турфирм.

«Даже если во время визита не будет достигнуто никаких прорывных соглашений и результатов, сам факт такого визита на таком уровне чрезвычайно интересен, важен и полезен для развития наших отношений», - добавил А.ЛИТВИНЕНКО.