Главное на 2 сентября (день)

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ начал государственный визит в Китайскую Народную Республику.

Как передает корреспондент УНИАН, в составе официальной украинской делегации в Китай также прибыли глава Администрации Президента Украины Сергей ЛЕВОЧКИН, первый вице-премьер-министр Андрей КЛЮЕВ, министр иностранных дел Константин ГРИЩЕНКО, министр топлива и энергетики Юрий БОЙКО, министр обороны Михаил ЕЖЕЛЬ, министр промполитики Дмитрий КОЛЕСНИКОВ, министр культуры и туризма Михаил КУЛИНЯК, министр экономики Василий ЦУШКО, министр углепрома Юрий ЯЩЕНКО, глава Нацбанка Владимир СТЕЛЬМАХ, председатель Союза промышленников и предпринимателей и председатель госкомиссии при Президенте по вопросам развития и реформирования оборонно-промышленного комплекса Анатолий КИНАХ.

Кроме того, вместе с украинскими высокопоставленными должностными лицами в КНР прибыли свыше 80 представителей украинских деловых кругов и руководителей ведущих отечественных предприятий.

Национальный банк Украины констатирует снижение банковской процентной маржи в июле по сравнению с июнем 2010 года с 4,4 процентного пункта до 3,6 п.п.

Об этом говорится в Бюллетене НБУ, обнародованном на сайте ведомства.

«По причине опережающего снижения средней стоимости кредитов по сравнению со стоимостью депозитов процентная маржа банков в июле по сравнению с июнем уменьшилась до 3,6 процентного пункта, что было существенно ниже, чем в декабре в 2009 года (5,4 процентного пункта)», – говорится в сообщении.

По информации Нацбанка, в июле т.г. процентная ставка по депозитам снизилась на 0,3 п.п. – до 9,1% годовых. В частности в национальной валюте стоимость депозитов уменьшилась на 0,5 п.п. – до 9,8% годовых, в иностранной – на 0,4 п.п., до 7,6% годовых.

По информации НБУ, средневзвешенная процентная ставка по кредитам, без учета овердрафта, в июле т.г. снизилась на 1,1 п.п. – до 12,7% годовых. Такая ситуация, среди прочего, сложилась благодаря продолжающемуся росту депозитной базы и достаточному уровню временно свободной ликвидности, а также снижению стоимости кредитов на межбанковском рынке (с 2,5% до 1,8% годовых).

Пакет акций «Киевгорстроя» в размере 80% уставного фонда был реализован на аукционе на украинской универсальной торговой бирже 27 июня 2009 года за 114 млн. 75 тыс. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам председатель Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Дмитрий ТЕВЕЛЕВ.

По его словам, об этом свидетельствуют результаты проведенной Госкомиссией проверки.

Д. ТЕВЕЛЕВ сказал, что в аукционе принимали участие два участника, одним из которых была «Финансовая компания «Новый регион», которая и была признана победителем данного конкурса.

По словам председателя ГКЦБФР, заявленная компанией сумма за пакет акций «Киевгорстроя» была перечислена на счет Киевской городской администрации с июня по сентябрь 2009 года. Уже 1 октября 2009 года представителями Киевской горадминистрации было подписано передаточное распоряжение на перерегистрацию акций «Киевгорстроя» на нового собственника. Однако, как отметил Д.ТЕВЕЛЕВ, регистратор «Киевгорстроя» компания «Терминал-реестр» получил соответствующее предписание 30 июня 2010 года и уже 2 июля им были выполнены все действия по перерегистрации акций компании. В тот же день акции компании были обездвижены у хранителя «Фондовый союз «Украина».

(ГКЦБФР) пока не удалосьпроверить покупателя, регистратора и хранителя акций «Киевгорстроя» в связи с отсутствием их по указанным адресам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам председатель ГКЦБФР Дмитрий ТЕВЕЛЕВ.

По его словам, представители комиссии четыре раза появлялись по указанному адресу покупателя 80% «Киевгорстроя» «Финансовой компании «Новый регион», однако им так и не удалось пообщаться с ее сотрудниками, поскольку согласно вывешенному на офисе компании объявлению все они находятся в отпуске.

Д.ТЕВЕЛЕВ сказал, что представителям комиссии также не удалось найти по указанным адресам регистратора «Киевгорстроя» компанию «Адрем» и хранителя «Фондовый союз «Украина». Комиссия планирует открыть дела о нарушениях на рынке ценных бумаг по фактам отсутствия данных компаний, являющихся субъектами фондового рынка по указанным адресам.

По информации председателя ГКЦБФР, комиссия окончила проверку самого «Киевгорстроя», а также предыдущего регистратора компании «Терминал-реестр».

Как отметил Д.ТЕВЕЛЕВ, проверкой было установлено отсутствие фактов отчуждения акций компаний, входящих в состав «Киевгорстроя».

В то же время, по его словам, данная проверка выявила ряд нарушений при продаже 80-процентного пакета акций «Киевгорстроя». В частности, в комиссию не была подана информация о перерегистрации и обездвижении акций «Киевгорстроя», хотя в соответствии с действующим законодательством комиссию необходимо информировать о сделках с пакетами акций, превышающими 10% уставного фонда.

Д.ТЕВЕЛЕВ сообщил, что вызывает также сомнение срок полномочий ряда представителей киевских органов власти, принимающих участие в данной сделке.

По словам председателя ГКЦБФР, выявленные нарушения являются основанием для открытия дела о правонарушениях на рынке ценных бумаг. Он также отметил, что результаты проведенной проверки будут направлены в Кабинет министров Украины, Генеральную прокуратуру, Киевскую горадминистрацию.

Служба кредитных рейтингов Standard & Poor’s пересмотрела прогноз по рейтингам ПАО «Альфа-Банк» (Киев) со «стабильного» на «позитивный» и повысила рейтинг по национальной шкале с «uaBB-» до «uaBB».

Об этом говорится в сообщении S&P, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, одновременно были подтверждены кредитные рейтинги контрагента — долгосрочный «ССС+» и краткосрочный «С».

«Пересмотр прогноза обусловлен улучшением показателей ликвидности банка вследствие притока клиентских депозитов, устойчивости положения на рынке и недавнего повышения капитализации на фоне постепенной стабилизации экономики Украины», — сообщила кредитный аналитик Standard & Poor’s Мария МАЛЮКОВА.

При этом отмечается, что рейтинги по-прежнему сдерживаются низкими качеством активов и прибыльностью банка.

Также указывается, что обмен еврооблигаций в августе 2009 г. с продлением сроков погашения до июля 2012 г. привели к сокращению выплат по обязательствам в иностранной валюте в краткосрочном периоде: срок первого ежеквартального амортизационного платежа по облигациям в размере 105 млн. долл. наступает в октябре 2010 г. «Запасы ликвидности банка достаточны для погашения долга. Кроме того, банк имеет дополнительные источники финансирования. Несмотря на то, что банк может удовлетворить краткосрочные потребности в ликвидности, мы не настолько уверены в его долгосрочной ликвидности и устойчивости фондирования», - говорится в сообщении S&P.

Рейтинговое агентство отмечает, что качество активов банка, которое ухудшилось вследствие спада в банковском секторе и экономике в 2009 г., по-прежнему подвержено риску. Просроченные и реструктурированные кредиты составляют значительную часть кредитного портфеля банка. В то же время сформированные резервы на возможные потери по кредитам покрывают существующие просроченные кредиты. «Мы ожидаем, что объем новых резервов в 2010 г. будет значительно меньше, чем в 2009 г., поскольку пик роста проблемных кредитов, вероятнее всего, уже пройден. Однако сокращение процентной маржи и потребности в резервировании будут по-прежнему оказывать негативное влияние на показатели прибыльности в 2010 г.», - говорят в S&P.

Прогноз «позитивный» отражает мнение рейтингового агентства, что давление рынка на финансовый профиль и бизнес-профиль банка постепенно ослабевает.

При этом S&P рассмотрит возможность позитивного рейтингового действия, если «Альфа-Банк» продемонстрирует долгосрочную устойчивую ликвидность, улучшение показателей качества активов и прибыльности, а также сохранит достаточный уровень капитализации.

Рейтинги будут понижены в случае значительного ухудшения показателей ликвидности, качества активов или капитализации.

Рейтинговая служба Standard & Poor’s повысила долгосрочный кредитный рейтинг контрагента украинского «Кредобанка» с «ССС+» до «В-», прогноз – «стабильный».

Об этом говорится в сообщении S&P, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, одновременно краткосрочный кредитный рейтинг контрагента подтвержден на уровне «С». Рейтинг банка по национальной шкале повышен с «uaВВ-» до «uaВВВ-».

В сообщении указывается, что повышение рейтингов «Кредобанка» отражает улучшение его финансовой устойчивости вследствие усиления прямой текущей поддержки со стороны материнской компании Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski S.A. (PKO), владеющей 99,5% его капитала. РКО оказал «Кредобанку» поддержку в форме финансирования и взносов в капитал, а также гарантий по части проблемных кредитов, что частично сглаживает высокие кредитные риски, которым подвергается банк в условиях экономического спада в Украине.

«Мы считаем, что «Кредобанк» является для РКО стратегически важной дочерней компанией ввиду значимости роли Украины в стратегии роста этой группы, интеграции банка в РКО, а также продолжающейся на протяжении ряда лет поддержки, оказываемой «Кредобанку». Поэтому долгосрочный кредитный рейтинг «Кредобанка» на одну ступень выше уровня его собственной кредитоспособности», – говорится в сообщении.

В S&P напомнили, что в 2009 году РКО внес в капитал «Кредобанка» 150 млн. долл. Это улучшило капитализацию банка: по состоянию на 31 декабря 2009 года отношение скорректированного собственного капитала (ССК) к скорректированным активам банка достигало 11,6% против 1,6% годом ранее. На 1 августа 2010 года банк завершил регистрацию увеличения капитала еще на 46 млн. долл.

По информации S&P, финансовая поддержка группы также включает резервную кредитную линию объемом 90 млн. долл. и субординированные кредиты на общую сумму 276 млн. грн. Текущее финансирование со стороны РКО составляет 15% обязательств банка. В июле 2010 года РКО утвердил гарантии на сумму 300 млн. грн. по проблемным кредитам банка; дополнительные гарантии на сумму 500 млн. грн. будут утверждены во втором полугодии 2010 года.

В S&P отмечают, что уровень кредитных рисков, которым подвергается «Кредобанк», существенно возрос в связи с резким ухудшением экономической среды, негативно сказавшимся на качестве его кредитного портфеля.

По данным рейтингового агентства, на 30 июня 2009 года доля проблемных кредитов в кредитном портфеле банка составила 56%. Резервы на возможные потери по кредитам составляют 31% кредитного портфеля. Для решения проблем, связанных с качеством активов, банк улучшил управление кредитным риском, обратив особое внимание на мониторинг кредитования, взыскание и реструктуризацию кредитов, а также внедрение новой политики андеррайтинга.

«Предоставление гарантий РКО по проблемным кредитам может привести к некоторому сокращению резервов на возможные потери по кредитам и способствовать улучшению показателей прибыльности. Однако мы ожидаем, что показатели прибыльности останутся низкими вследствие снижения чистой процентной маржи и значительного уровня резервирования», – отмечают в S&P.

Также сообщается, что показатели ресурсной базы «Кредобанка» стабилизировались, а также улучшились показатели ликвидности: по состоянию на 30 июня 2010 года денежные средства и краткосрочные инструменты денежного рынка составляли 19,5%. «Кредобанк» не имеет значительных иностранных рыночных заимствований.

S&P сообщает, что прогноз «стабильный» отражает, с одной стороны, поддержку со стороны материнской компании и признаки постепенной стабилизации украинской экономики, с другой – высокий уровень кредитных рисков и низкие показатели прибыльности.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 7,8875/7,8925, к 12:00 цены выросли до 7,9010/7,9080 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2566/0,2569, к 12:00 цены поднялись до 0,2573/0,2576. В России курс доллар-рубль понизился и к 12:00 установился на уровне 30,6705 (-0,0595).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,2785/1,2787, а к 12:00 выросли до 1,2816/1,2818. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,0880/10,0970, к 12:00 цены ушли вверх – 10,1255/10,1375.

Правительство Украины планирует завтра презентовать представителям средств массовой информации доработанный проект Налогового кодекса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на заседании Кабинета Министров премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ.

При этом он выразил уверенность, что государственный бюджет Украины на 2011 год, проект которого Кабмин намерен передать в Верховную Раду до 15 сентября т.г., должен быть принят на базе Налогового кодекса.

«Я убежден, что базироваться он (госбюджет-2011 – УНИАН) должен на Налоговом кодексе, которого до сих пор в стране не было», – сказал Н.АЗАРОВ.

Он подчеркнул, что подготовленный проект Налогового кодекса обсуждался экспертами, представителями общественности и участниками рынка – обработано более 5 тыс. предложений и замечаний. «В результате мы получили компромиссный, на мой взгляд, оптимальный проект», – сказал глава правительства.

Он также отметил, что благодаря принятию Налогового кодекса в стране будет действовать справедливая и либеральная система налогообложения. «Идеология кодекса очень проста. Первое – платить будут все в равных условиях, но меньшие налоги. Второе – большая налоговая нагрузка на богатство и потребление и минимальная – на инновационное развитие отечественной экономики. Сам проект Налогового кодекса – инновационный документ и скачек на высший уровень», – сказал Н.АЗАРОВ.

Он подчеркнул, что согласно проекту Налогового кодекса ставка налога на прибыль сокращается до 19%, нормы ускорения амортизации дают практически налоговые каникулы тем компаниям, которые вкладывают деньги в инновации и технологическую модернизацию, приоритетным отраслям будет предоставлена нулевая ставка налога на прибыль в течение 5 лет. Среди таких приоритетных отраслей Н.АЗАРОВ назвал легкую промышленность и малый бизнес.

Премьер-министр также отметил, что документом предусмотрено автоматическое возмещение НДС и сокращение размера налога до 17% до 2014 года. Также отменяются рыночный и транспортные сборы, налог на рекламу и увеличивается доля поступлений от ряда сборов в местные бюджеты.

«Это даже не капитальный ремонт налоговой системы – это очерчивание абсолютно новой системы, которая будет стимулировать ускоренное развитие Украины и обеспечит выгодную гавань для инвестиций со всего мира», – сказал Н.АЗАРОВ.

(УНИАН)