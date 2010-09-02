Анонс на 3 сентября

Азаров о Налоговом кодексе - для благосостояния граждан

Оппозиционное правительство проведет заседание по соцвопросам

Пятницкий о Дне Украины на Всемирной выставке «Экспо-2010»

2-3 сентября Президент Украины будет находиться в Пекине, где планируется проведение комплексных переговоров с Председателем КНР Ху Цзиньтао и встречи с Председателем Постоянного комитета Всекитайских собраний народных представителей КНР У Банго и Премьером Государственного совета КНР Вень Цзябао.

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Начнет работу Первый Украинский Форум по управлению Интернетом. Организаторы: Интернет Ассоциация Украины (ИнАУ), Европейский Диалог по управлению Интернетом (ЕuroDIG) и другие.

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Состоится презентация нового Национального доклада «Цели развития тысячелетия. Украина - 2010», посвященного прогрессу достижения Целей развития тысячелетия - международных обязательств Украины в отрасли человеческого развития.

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Состоится съезд таксистов Украины. Организаторы - Профессиональный Союз таксистов Украины совместно с ВОО «Украинское такси».

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Состоится заседание оппозиционного правительства, на котором будет презентован пакет законодательных инициатив от оппозиции, направленных на социальную защиту граждан.

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Пресс-конференция Премьер-министра Украины Николая Азарова на тему: «Налоговый кодекс - для благосостояния граждан и инновационного развития экономики».

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В рамках совместного заседания общественных организаций «Реформаторский клуб» (Украина) и «Деловая Россия» состоится пресс-конференция при участии президента «Реформаторского клуба» Искандера Хисамова, председателя «Деловой России» Бориса Титова. В рамках заседания состоится круглый стол на тему: «Стратегия совместимого инвестиционного прорыва Украины и России», в котором ожидается участие вице-премьер-министра Украины Сергея Тигипко.

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Брифинг председателя Комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Н.Королевской.

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Пресс-конференция заместителя министра экономики Украины, заместителя Генерального комиссара Украины на Всемирной выставке «Экспо-2010» Валерия Пятницкого по результатам проведения Дня Украины на Всемирной выставке «Экспо-2010».

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Состоятся торжества по случаю празднования Дня предпринимателя. Ожидается участие первого заместителя председателя КГГА Александра Попова и заместителя председателя КГГА Виктора Сивца.

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Украинский союз промышленников и предпринимателей совместно с Советом предпринимателей при КМУ проведут мероприятия, посвященные Дню предпринимателя. В рамках празднования состоится награждение ведущих отечественных промышленников и предпринимателей грамотами и благодарностями Премьер-министра Украины, отличиями УСПП и Совета предпринимателей при КМУ Украины.

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(УНИНА)