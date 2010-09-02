Открытие первого обновлённого «Фокстрота» собрало 31 тыс. посетителей

Компания «Фокстрот. Техника для дома» успешно начала процесс обновления супермаркетов сети. Первый обновлённый объект торжественно открылся 26 августа.

«Первым супермаркетом, который мы обновили, стал киевский «Фокстрот» на Петровке (пр. Московский, 21). Этот магазин является самым популярным и любимым среди киевлян. За первый день открытия в супермаркете побывало около 10 тыс. человек, а всего в дни открытия магазин посетило около 31 тыс. потребителей. Товарооборот за 4 дня открытия по магазину составил более 10 млн. грн. Можем смело сказать, что открытие прошло успешно», - сказал операционный директор компании «Фокстрот. Техника для дома» Алексей Погорелов.

Супермаркет открылся в 9:00 в четверг. Уже в 8:00 перед входом собралась очередь. Потребителей привлекли акционные предложения на самую разнообразную продукцию: ИТ-технику, телевизоры, аксессуары, крупно- и мелкобытовую технику. Специальные условия действовали для участников программы лояльности сети - владельцев Карт комфорта. Сумма среднего чека составила около 1 500 грн.

Стратегическим партнёром обновления выступило представительство «Самсунг Электроникс Украина». Именно нетбук SAMSUNG NP-N150 стал самым востребованным товаром среди покупателей (стоимость – 1 888 грн.).

«На протяжении 4 дней открытия в магазине «Фокстрот» был представлен ряд товаров SAMSUNG по действительно выгодным для потребителей ценам. Это LCD телевизоры, ноутбуки, стиральные машины и другая техника, - сказал директор представительства «Самсунг Элктроникс Украина» Юрий Погребняк. - Мы планируем и далее продолжить партнёрство с сетью «Фокстрот» при открытии обновлённых объектов».

Кроме существенной экономии, покупатели также имели возможность выиграть необходимую для дома технику. Так, за 4 дня было разыграно 16 LCD телевизоров, 50 микроволновых печей и разные мелкие призы.

До конца календарного года компания планирует переформатировать до 20 супермаркетов по Украине – в первую очередь, в Киеве и городах-миллионниках. Обновление объекта предусматривает лёгкое изменения стиля магазина, изменение планировки, расширение ассортимента техники, новое оборудование, современные бренд-зоны и стенды ведущих поставщиков с представленными новинками техники, оборудование специальных зон для тестирования техники, изменения в процессе выбора и приобретения техники.

Компания «Фокстрот. Техника для дома» была основана в 1994 году и на сегодняшний день является безусловным лидером украинского рынка по розничной продаже аудио-, видео-, бытовой техники и электроники в сетевом сегменте. Состоянием на 2 сентября 2010 года компания насчитывает 250 торговых точек, из них сеть «Фокстрот. Техника для дома» - 195 супермаркетов, сеть «FoxMart» - 37 гипермаркетов, стоковые центры «Техношара» - 18. Компания представлена в 102 областных и районных центрах Украины, общая торговая площадь объектов составляет более 200 000 кв. м. В 2007 году компания вышла на международную арену и представлена в Молдове. Доля рынка конечного потребления БТиЭ составляет более 20%.