Корпорация «Биосфера» запустила новое бизнес-направление «PRO service»

Товары для профессионального использования

Корпорация «Биосфера», один из крупнейших украинских производителей товаров хозяйственного и гигиенического назначения, запустила новое бизнес-направление «PRO service» в сегменте товаров для профессионального использования.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба компании.

Согласно сообщению, ассортимент направления «PRO service» включает несколько товарных групп адаптированных под специфику профессионального использования. Сюда входят как товары собственного производства (TM «Pro service»), так и дистрибутируемые товары европейских компаний. Данная продукция представлена в среднем и эконом ценовых сегментах, отмечают в компании.

Запуск нового бизнес-направление объясняют активным развитием сегмента HoReCa (сфера общественного питания и гостиничного хозяйства – УНИАН) и сферы услуг в Украине, увеличением количества бизнес- и торгово-развлекательных комплексов, повышением стандартов качества обслуживания и требований к гигиене в местах массового скопления людей. «Это подтолкнуло рынок товаров для профессионального использования к стремительному росту», - идет речь в сообщении.

По словам руководителя бизнес-направления Household корпорации «Биосфера» Владислава Гуристримбы, в ближайшей перспективе планируется также значительное расширение, как существующих товарных групп, так и наполнение портфеля новыми категориями, такими как химия, индустриальная группы, барная линейка и т.д.

Справка УНИАН. Корпорация «Биосфера» один из крупнейших украинских производителей товаров хозяйственного и гигиенического назначения. Корпорация имеет 14 собственных торговых марок «Фрекен БОК», «Скарбничка», «Бонус», «Clean for Speed», «Natura Vita», «Aqua Baby», «Superfresh», «Art i Party», «Smile!», «Novita», «SterilBIO», «Lady Cotton» «PROservice», и представляет эксклюзивно импортируемые торговые марки «Nicols», «Aha», «Selpak», «Solo», «Paper Design», «Ataman», «Ipek». Товары Корпорации представлены в Украине, России, Беларуси, Казахстане, Молдове, Армении, Грузии и Киргизии.