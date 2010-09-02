Главное на 2 сентября (вечер)

Новости дня

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Основными новостями второй половины дня стало подписание Президентом Украины и председателем КНР документов о сотрудничестве и инвестициях объемом 4 млрд. долл. Нацбанк снизил прогноз инфляции по итогам этого года. "Нафтогаз" добыл первые 100 тыс. барр. нефти в Египте. Профсоюз таксистов заявил свое несогласие с передачей служб такси в управление горисполкомов...

Соцполитика

Азаров поручил Минтруда упростить предоставление субсидий

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ поручил Министерству труда и социальной политики внести изменения в порядок предоставления жилищных субсидий.

Соответствующее поручение Н.АЗАРОВ дал сегодня министру труда и социальной политики Василию НАДРАГЕ на заседании правительства.

«Поручаю министру труда и социальной политики на ближайшее заседание правительства подать изменения к порядку оформления субсидий с тем, чтобы ликвидировать слабые места реализации программы с целью усиления социальной защиты наиболее незащищенных категорий граждан», - сказал Н.АЗАРОВ.

По его словам, новая система предоставления жилищных субсидий должна заработать с началом отопительного сезона «четко, как часы».

Экономика

НБУ снизил прогноз инфляции по итогам года до 10,5%

Национальный банк Украины (НБУ) прогнозирует инфляцию в 2010 году на уровне 10,5%, в 2011 году – 11,2%. Об этом говорится в Макроэкономическом обзоре (за август), обнародованном на сайте Национального банка Украины.

«В целом, наши оценки роста потребительской инфляции при продолжении текущей монетарной политики и при выполнении критериев эффективности Международного валютного фонда составляют 10,5% в 2010 г. и 11,2% в 2011 г.», - говорится в макропрогнозе.

В НБУ прогнозируют, что во втором полугодии 2010 года инфляция усилится в связи с повышением административно регулируемых тарифов на 21,2% (в первом полугодии их рост составил 3,3%). Базовая инфляция останется на текущем уровне (7,7% в 2010 году) в результате все еще негативного разрыва ВВП и ревальвации номинального обменного курса.

В 2011 году Нацбанк прогнозирует незначительный рост инфляции (до 11%) по причине низкого урожая зерновых в 2010 году и продолжения процесса повышения административно регулируемых тарифов. При этом, базовая инфляция незначительно повысится в результате постепенного уменьшения негативного разрыва ВВП.

В НБУ считают, что инфляция топлива будет формироваться в соответствии с ожидаемой динамики мировых цен на нефть и увеличением акциза на топливо и будет составлять 11,3% в 2010 г. и 16% в 2011 г.

В Госбюджете на 2010 год заложен показатель инфляции (декабрь к декабрю) на уровне 13,1%.

НБУ прогнозирует рост ВВП в этом году на уровне 4%, в 2011 году – 3,7%

Национальный банк Украины (НБУ) прогнозирует рост ВВП в 2010 году на уровне 4%, в 2011 году – 3,7%. Об этом говорится в Макроэкономическом обзоре (за август 2010), обнародованном на сайте Национального банка Украины.

«Ожидаемая достаточно благоприятная конъюнктура на рынках металлов в конце 2010-го – в 2011 году на фоне проведения структурных реформ, которые декларируются (в частности, относительно постепенного приведения цен на газ к уровню мировых), позволяет ожидать темпы роста ВВП на уровне потенциальных (около 4%). При этом, негативный разрыв ВВП будет сокращаться, что будет требовать активизации инвестиционных процессов», - говорится в макропрогнозе.

В Нацбанке считают, что стимулирование экономики благодаря недооцененному обменному курсу (после девальвации 2008 года) и незначительное возобновление внешнего спроса на черные металлы положительно повлияют на динамику отечественного экспорта в 2011 году (рост на 5,6% в 2010 году и на 5% в 2011 г.).

В 2010 году, по прогнозам НБУ, ожидается незначительный рост импорта в Украину – 3,2%, в основном, за счет постепенного возобновления потребительского спроса. В 2011 году за счет роста внутреннего спроса как потребительского, так и инвестиционного темпы роста импорта ускорятся до 6%.

В результате слабого роста доходов населения и все еще низкой кредитной активности, рост потребления в 2010 году ожидается на уровне всего 2,4%, в значительной степени, в результате ожидания увеличения фискальной нагрузки, что, в свою очередь, будет предопределять высокую склонность к накоплению сбережений. В 2011 году потребление будет расти на 3,5%, что будет создавать основной вклад в динамику экономической активности в целом.

В 2010 году ожидается лишь незначительное возобновление инвестиционной активности - рост составит 1,3%, более сильный инвестиционный процесс ожидается в 2011 г. - 9,5%. При этом, оживление инвестиционных процессов также будет происходить за счет российского капитала вследствие политики правительства, направленной на усиление сотрудничеству с Российской Федерацией.

Проект бюджета на 2011 год будет подан в парламент своевременно – Ярошенко

Министр финансов Украины Федор ЯРОШЕНКО заявляет, что проект государственного бюджета на 2011 год будет подан в Верховную Раду своевременно.

Об этом он заявил журналистам в четверг.

«Согласно статье 96 Конституции Украины, мы все сделаем вовремя», - сказал он.

Как сообщалось, согласно Бюджетному кодексу Украины, правительство должно предоставить на рассмотрение в парламент проект госбюджета на следующий год до 15 сентября.

Внешнеторговый блок Минэкономики будет передан МИДу – Акимова

Внешнеторговый блок Министерства экономики Украины в скором времени планируется перевести в структуру Министерства иностранных дел.

Об этом в комментарии УНИАН сообщила первый заместитель главы Администрации Президента Ирина АКИМОВА.

Она отметила, что обсуждение такого изменения в структуре министерств уже состоялось.

«Сейчас этот вопрос в организационном обеспечении... Перераспределение функций в этой части предусмотрено», – сказала И.АКИМОВА.

При этом она подчеркнула, что о создании отдельного министерства, занимающегося внешней торговлей, пока речь не идет.

В Кабмине не обсуждался вопрос реформирования Минэкономики – Тигипко

В Кабинете Министров Украины пока не обсуждался вопрос о переводе внешнеторгового блока Министерства экономики в структуру Министерства иностранных дел.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО.

«Пока в Кабмине мы этот вопрос не обсуждали», – сказал он.

Вместе с тем, С.ТИГИПКО отметил, что на сегодняшний день торговые представительства при посольствах Украины в других странах переведены из подчинения Минэкономики в подчинение МИДа. «Я думаю, что пока этого достаточно», – сказал он.

Финансы

Защищенные статьи бюджета профинансированы на 100% - Азаров

Защищенные статьи государственного бюджета текущего года за первые 8 месяцев профинансированы на 100%.

Об этом сегодня на заседании Кабинета министров заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ.

«Все защищенные статьи госбюджета за 8 месяцев текущего года профинансированы на 100%», - сказал Н.АЗАРОВ.

Также он отметил, что в стране своевременно выплачиваются пенсии в полном объеме.

Минфин завершил выпуск НДС-облигаций

Министерство финансов Украины завершило выпуск облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) для погашения просроченной задолженности по возмещению налога на добавленную стоимость (НДС).

Об этом заявил сегодня министр финансов Украины Федор ЯРОШЕНКО журналистам.

«Мы выпуск завершили. Мы выпустили (НДС-облигаций – УНИАН) на 16,4 млрд. грн.», - сказал Ф.ЯРОШЕНКО.

Международное сотрудничество

Украина и Китай подписали 13 документов по актуальным вопросам развития политического и экономического сотрудничества.

Сегодня в Пекине представители украинской официальной делегации подписали ряд двусторонних документов.

Среди них, в частности, кроме совместного заявления глав государств относительно всестороннего повышения уровня китайско-украинских отношений, дружбы и сотрудничества, подписаны Основные направления украинско-китайских отношений (дорожная карта) на 2010-2012 гг.

Также Кабинет министров Украины и правительство КНР заключили соглашение о сотрудничестве в области защиты и карантина растений. Кроме этого подписана программа украинско-китайского сотрудничества в области исследования и использования космического пространства в мирных целях на 2011-2015 годы.

Государственная таможенная служба Украины и Государственная таможенная администрация Китая подписали протокол о взаимной помощи в проверке достоверности задекларированной стоимости товаров.

Также украинское и китайское правительства договорились о предоставлении украинской стороне бесплатной помощи.

Кроме этого, были подписаны еще несколько инвестиционных соглашений относительно развития украинской энергетической сферы.

Инвестпроекты составят около 4 млрд. долл.

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что Украина и Китай договорились об инвестиционных проектах объемом около 4 млрд. долларов.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, сегодня практически начата реализация масштабной инвестиционной программы между двумя странами.

«Те соглашения, которые сегодня подписаны, они, по предварительным подсчетам, составляют не менее 4 млрд. долл. Это очень важно для нашей страны. И перспектива развития стратегических отношений между Украиной и Китаем зависит лишь от вопроса небольшого времени», - убежден Президент Украины.

В связи с этим В.ЯНУКОВИЧ также отметил важность достигнутых договоренностей с председателем КНР ХУ Цзиньтао о начале проработки нового государственного стратегического соглашения, которое «откроет фактически новый период в отношениях между Украиной и Китаем».

Нефть. Газ

«Нафтогаз» добыл первые 100 тыс. барр. нефти в Египте

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» добыла первые 100 тыс. барр. (13,5 тыс. тонн) нефти из месторождения Gharadig в рамках реализации проекта по освоению запасов углеводородов концессионного участка Алам Ель Шавиш Ист (Alam El Shawish Еаst) на территории Западной Пустыни Арабской Республики Египет.

Об этом УНИАН сообщили в управлении по связям с общественностью НАК «Нафтогаз Украины».

В сообщении отмечается, что по согласованию с Египетской Генеральной Нефтяной Корпорацией (ЕГНК), НАК «Нафтогаз Украины» провела работы по обустройству системы сбора и отгрузки нефти для ранней добычи на месторождении Gharadig и приему нефти на базе ЕГНК Абу Сенан. ЕГНК предоставила разрешение на проведение ранней добычи нефти в объеме до 2000 барр. в сутки.

За время реализации проекта компанией пробурены 12 поисковых и 2 разведывательных скважины. Открыто 5 месторождений углеводородов. Суммарные добывающие запасы нефти и газа на 3 месторождениях оцениваются в 10 млн. тонн условного топлива. Осуществляется оценка запасов на других двух месторождениях.

НАК «Нафтогаз Украины» продолжает осуществлять организацийно-правовые мероприятия и выполнять опытные и технологические работы на месторождениях с целью наращивания добычи нефти и газа.

«Газпром» напомнил Украине о газовых контрактах

ОАО "Газпром" надеется, что Украина будет и в дальнейшем продолжать выполнять контрактные обязательства по газу. Об этом заявил в ходе телефонной конференции в четверг заместитель главы "Газпрома" Андрей КРУГЛОВ, передает РИА Новости.

"Мы рассчитываем на стабильное исполнение Украиной своих обязательств", - сказал А.КРУГЛОВ.

Ранее премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил о необходимости пересмотра газового соглашения с Россией, а впоследствии выразил надежду, что стороны найдут компромисс по этому вопросу.

Напомним, Украина до сегодняшнего дня вовремя и в полном объеме рассчитывается с «Газпромом» за поставленный газ.

Транспорт

Профсоюз таксистов не согласен с передачей служб такси в управление горисполкомов

Председатель профсоюза таксистов Харьковской области Сергей СТРАЦЕВ заявляет, что службы такси могут быть переданы под управление горисполкомов.

Об этом С.СТАРЦЕВ сказал сегодня на пресс-конференции.

По его словам, такая норма содержится в законопроекте правительства об упорядочении рынка транспортных услуг к Евро-2012. "Кроме того, что предпринимательство, и таксисты в частности, потеряют от принятия Налогового кодекса, так есть еще два отдельных законопроекта, касающиеся таксомоторних перевозок, и которые будут приниматься в ближайшее время", - заявил С.СТАРЦЕВ.

По словам С.СТАРЦЕВА, в одном из законопроектов предлагается "отдать таксомоторные перевозки горисполкому". Отвечая на вопрос, почему таксистов не устраивает такое предложение, председатель профсоюза таксистов сказал, что "это порождает коррупцию".

Он также заявил, что принятие Налогового кодекса и передача служб такси муниципалитетам "загонит отрасль в тень".

"Не знаю ситуации по Украине, но в Харькове легальных таксистов не больше 15%, то есть, на одного таксиста, имеющего лицензию, приходится 6 "черных" таксистов. И если раньше эти шестеро просто с улыбкой смотрели на таксиста с лицензией, который платит налоги, которого могут оштрафовать и ГАИ, и налоговая, то теперь после того, как увеличены сборы в Пенсионный фонд из частных предпринимателей, они просто смеются. Налоговая нагрузка на таксистов увеличивается, но государство не желает бороться с нелегальными таксомоторными перевозками", - заявил С.СТАРЦЕВ.

Также он сообщил, что 3 августа представители украинских служб такси встретятся с вице-премьером Сергеем ТИГИПКО и председателем Госкомпредпринимательства Михаилом БРОДСКИМ для обсуждения дальнейшей судьбы таксомоторних перевозок.

Валютный рынок

Межбанк закрылся ростом доллара и евро

Сегодня на украинском межбанковском рынке торги по доллару США открылись котировками 7,8875/7,8925 грн./долл., к 12:00 цены выросли до 7,9010/7,9080 грн./долл. К закрытию торгов ценовые уровни установились на значениях 7,9000/7,9100 грн./долл.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

Рублевый рынок открылся котировками 0,2566/0,2569 грн./рубль, к 12:00 цены поднялись до 0,2573/0,2576 грн./рубль. К закрытию цены достигли текущего максимума – 0,2574/0,2577 грн./рубль.

В России курс доллар-рубль понизился и составил 30,72 рублей за доллар (-0,01).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с отметки 1,2785/1,2787 долл./евро, а к 15:10 выросли до 1,2824/1,2826 долл./евро.

Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,0880/10,0970 грн./евро, к 12:00 цены ушли вверх – 10,1255/10,1375 грн./евро. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 10,1300/10,1450 грн./евро.