ДАЙДЖЕСТ СМИ за 3 сентября

Украинские СМИ

Издание «Дело» публикует материал «Киевгорстрой» повесили на офшоры», в котором пишет – новые собственники АО «Холдинговая компания «Киевгорстрой» нашлись сами. Три неизвестные зарубежные компании — Atima Ltd, Investion Ltd и Akvista Ltd. — известили менеджмент холдинга о владении 80% его акций и заявили о желании присутствовать на заседании НБ…

http://delo.ua/biznes/kompanii/kievgorstroj-povesili-na-ofshory-144406/

* * *

Также «Дело» в материале «Кто станет новым временным администратором Родовид Банка» пишет - временный администратор «Родовид Банка» Николай Онищенко в ближайшие дни покинет проблемное финучреждение. Его место займет нынешний глава правления «Родовида» Юрий Райтбург…

http://delo.ua/dengi/banki/nbusnova-menjaet-vremennogo-administratora-rodovid-banka-144409/

* * *

Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Безналоговая история», в котором пишет – в Украине вновь стали применяться схемы по ввозу нефтепродуктов без уплаты акциза и пошлины. Кременчугская компания "Ливела" добилась такого права через суд, ссылаясь на закон, действовавший в стране еще в 1990-х. Компания уже ввезла 18,3 тыс. т продукции на сумму свыше $14 млн. Если "Ливела" продолжит торговлю в льготном режиме, остальные участники рынка будут вынуждены искать способы для минимизации налогообложения, считают эксперты…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1497252

* * *

Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Секонд-хенду шьют запрет», в котором пишет – для поддержки украинской легкой промышленности Кабмин намерен отменить на пять лет уплату предприятиями отрасли налога на прибыль и запретить импорт секонд-хенда. Участники рынка, хотя и поддерживают налоговые льготы, считают, что они не помогут решить главную проблему рынка – контрабанды дешевых китайских товаров. К тому же одежда секонд-хенд не является прямым конкурентом украинской продукции, уверяют эксперты…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1497237

* * *

Издание «Коммерсант-Украина» в материале «Лемма» откапывает Зембанк» пишет – в страховой компании "Лемма" не согласны с ликвидацией принадлежащего ей харьковского Зембанка и оспорили в суде соответствующее постановление НБУ. Представителей "Леммы" возмутило то, что временный администратор не разработал программу финансового оздоровления учреждения. Юристы говорят, что отсутствие программы не является достаточным основанием для отмены ликвидации банка, однако суд может найти другие аргументы…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1497247

* * *

Издание «Экономические известия» в публикации «Традиции крепнут» пишет – Кабмин форсирует приватизацию тепловых генкомпаний на фоне полного отсутствия реформ в энергетической отрасли, а также миллиардных долгов тепловиков. Чтобы исправить ситуацию, властям понадобится не менее шести-восьми месяцев при наличии соответствующей воли и желания. Между тем, приватизация тепловой генерации рискует оказаться выполненной под одного покупателя…

http://eizvestia.com/markets/full/tradicii-krepnut

* * *

Также издание «Экономические известия» в публикации «Коломойскому предложили выбор» пишет – НКРЭ отказала «ДнепрАзоту» Коломойского в получении больших объемов украинского газа. Вместо желаемых 1,5 млрд. куб. м, завод сможет продавать лишь 800 млн., которых хватит только для удовлетворения собственных нужд. Аналитики полагают, что таким образом опосредованон предприниматель Дмитрий Фирташ готовит завод к покупке собственного газа, отвоеванного у «Нафтогаза»…

http://eizvestia.com/markets/full/kolomojskomu-predlozhili-vybor

* * *

«Газета по-киевски» в публикации «Поставки VIP-машин: в доле и дипломаты, и автосалоны Киева?» пишет - от «серых схем» открещиваются и владельцы дорогих иномарок, и сотрудники израильской дипмиссии. Есть версия, что машины таки могли ввозить легально, но потом продавали их автосалонам по бросовой цене. Не секрет, что прибыль от автомобильного бизнеса в Украине почти на 50% находится в тени…

http://mycityua.com/articles/city/2010/09/03/033355.html

* * *

«Газета по-киевски» в публикации «Рейтинг самых дорогих вип-квартир и как они продаются» подает результаты собственного исследования данного вопроса. Так, больше всего – $14 млн. – хотят за жилье в доме на Грушевского…

http://mycityua.com/articles/city/2010/09/03/032023.html

* * *

Издание «Сегодня» в публикации «Проезд в столичных такси подорожает в разы» пишет - уже со следующего года в столице не будет «грачей». Глава Госкомпредпринимательства Михаил Бродский заявил, что урегулирует рынок такси…

http://www.segodnya.ua/news/14168742.html

* * *

Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «VW идет на ГАЗ» пишет – Volkswagen мало завода в Калуге (РФ) мощностью 150 000 автомобилей в год: компания задумалась о строительстве второй очереди. Пока что машины будут собираться на конвейере группы ГАЗ…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/244956/vw_idet_na_gaz

* * *

Издание «Известия» в публикации «LG получила удар по софту» пишет – против российского представительства одного из крупнейших в мире производителей электроники - корейской LG - возбуждено уголовное дело по обвинению в использовании нелегальных компьютерных программ. Случай для России беспрецедентный: иностранцев еще не ловили на пиратстве. Причем произошло это как раз накануне визита в Россию президента Южной Кореи. "Известия" разбирались, что стоит за этим громким делом…

http://www.izvestia.ru/economic/article3145645/

(УНИАН)