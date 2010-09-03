Азаров тоже собирается в Китай

11:22, 03 сентября 2010
Разное
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Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ планирует посетить Китайскую Народную Республику.

Об этом сообщил Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ во время встречи с вице-премьер-министром Государственного совета КНР ЧЖАН Децзянем в Пекине, сообщает пресс-служба главы государства.

В частности, Президент сообщил, что первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ совместно с премьер-министром Н.АЗАРОВЫМ уже начали подготовку визита руководителя украинского правительства в КНР. "Мы также ожидаем китайскую делегацию уже этой осенью и будем создавать все условия для развития сотрудничества между регионами Китая и Украины", - отметил он.

Кроме того, В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что рад встретиться с высокопоставленным должностным лицом КНР, которое возглавит китайскую часть украинско-китайской межгосударственной комиссии.

"Я очень благодарен Председателю КНР за решение поднять на такой высокий уровень наши межгосударственные взаимоотношения. Мы договорились, что будем создавать реальные механизмы воплощения в жизнь принятых нами решений", - сказал В.ЯНУКОВИЧ, добавив, что поручения, которые будут даваться правительствам Украины и Китая, и будут направлены на разработку таких конкретных механизмов.

"Огромный потенциал двустороннего сотрудничества, который есть между Украиной и Китаем, нуждается в активизации самых различных направлений", - убежден Президент.

Говоря о достигнутых вчера договоренностях, глава государства выразил убеждение, что был сделан беспрецедентный шаг в контексте построения украинско-китайских взаимоотношений. "Мы возобновили наши добрые отношения и приняли решение, что в удобное для нас время будет подписано стратегическое соглашение между нашими странами", - сказал В.ЯНУКОВИЧ. Президент отметил: важно, чтобы заложенный в настоящее время фундамент был положен в эффективную работу правительств, бизнеса двух стран. В этом контексте он выразил убеждение, что сегодняшний украинско-китайский бизнес-форум – "это начало создания системного подхода в отношениях деловых кругов Украины и Китая".

Говоря о перспективах украинско-китайского сотрудничества, В.ЯНУКОВИЧ сообщил, что предложил Председателю КНР создать в Украине постоянно действующую выставку Китая. Президент, кроме того, выразил благодарность руководству КНР за содействие, предоставленное украинской стороне в проведении нашей выставки в Шанхае. В целом он оценил Всемирную выставку "Экспо" как "очень успешное международное мероприятие", которому уделяет внимание мировое сообщество.

Президент высоко оценил атмосферу, в которой проходит его государственный визит в Китай. "Надеюсь, это только первый шаг к установлению наших добрых стратегических отношений", - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Со своей стороны, вице-премьер-министр КНР высоко оценил достигнутые вчера между Президентом Украины и Председателем КНР договоренности и обмен мнениями в ходе переговоров. "Я считаю, это пойдет на пользу дальнейшему укреплению наших двусторонних отношений", - сказал он. Вице-премьер, кроме того, заверил, что как руководитель китайской части межгосударственной комиссии приложит все усилия для реализации достигнутых между лидерами государств договоренностей относительно укрепления дружбы между нашими странами.

 

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