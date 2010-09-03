Главное на 3 сентября (день)

Финансы

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ представил доработанный проект Налогового кодекса.

Как передает корреспондент УНИАН, по результатам всеукраинского обсуждения новый проект Налогового кодекса был представлен сегодня на пресс-конференции в Киеве.

Главный принцип, который заложен в проект документа, – это либерализация Налогового законодательства, а также обязанность для всех налогоплательщиков платить налоги.

«Надо сократить налоговое давление на бизнес и идти по либерализации законодательства, но налоги должны платить все», – сказал Н.АЗАРОВ.

Кроме того, он отметил, что согласно новому проекту в Украине будут установлены «наверное, самые низкие налоги в Европе».

«Ликвидируется значительное количество налогов, которые обременительны с точки зрения администрирования», – сказал глава правительства.

По словам премьера, на первом этапе внедрения нового налогового законодательства прогнозируется уменьшение поступлений налогов в бюджет. В 2011 году правительство планирует увеличить бюджетные поступления и выйти на докризисный уровень объемов экономики. Начиная с 2012 года, Н.АЗАРОВ прогнозирует рост доходов в бюджет, а рост экономики по сравнению с 2008 годом – на уровне 9-10%.

Ставка налога на добавленную стоимость будет поэтапно уменьшена с 20 до 17% до 1 января 2014 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ во время официального представления доработанного проекта Налогового кодекса.

Кроме того, сообщил Н.АЗАРОВ, планируется переход на автоматическое возмещение НДС, а также будет восстановлена пеня за несвоевременное возмещение налога со стороны государства.

Текущая задолженность по возмещению налога на добавленную стоимость (НДС) на сегодня составляет около 23 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила первый заместитель главы Администрации Президента Украины Ирина АКИМОВА журналистам в пятницу.

При этом она не уточнила объем просроченной задолженности, в свою очередь указав, что Минфин, путем выпуска НДС-облигаций, почти полностью погасил задолженность по возмещению, накопившуюся за предыдущие периоды.

Банк "Надра", в котором действует временная администрация, возобновил работу на межбанковском валютном рынке.

Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте банка.

"…В августе 2010 года банк возобновил операции по покупке и продаже валюты в интересах клиентов на межбанковском валютном рынке. Общий объем операций по покупке валюты за месяц превысил 300 млн. грн., операций по продаже – 100 млн. грн.", - говорится в сообщении.

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 7,90 грн./долл., продают – по 7,93 грн./долл. Курс покупки/продажи немного повысился по сравнению со 2 сентября, сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 7,87-7,91 грн./долл., по продаже – в пределах 7,92-7,94 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в украинских банках повысился на 0,4% со вчерашнего дня и сегодня составляет 10,06/10,20 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 9,98-10,13 грн./евро, по продаже – в пределах 10,16-10,30 грн./евро.

Хозяйственный суд Киева своим определением от 27 июля ввел процедуру распоряжения имуществом должника компании ООО «Кингз Кепитал».

Об этом говорится в сообщении ликвидатора ООО «Кингз Кепитал», опубликованном в газете «Урядовый курьер» (№162 за 3 сентября).

Согласно сообщению, распорядителем имущества должника назначен Г. СЕРПУТЬКО.

Денежные требования кредиторов принимаются до 4 октября.

Китай окажет Украине безвозмездную помощь в размере 25 млн. юаней.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам сегодня в Пекине первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ.

Он уточнил, что эти средства (около 4 млн. долларов – УНИАН) будут предоставлены в соответствии с подписанным вчера Соглашением между Кабинетом министров Украины и правительством КНР о предоставлении правительству Украины безвозмездной помощи.

По словам А.КЛЮЕВА, деньги, в частности, пойдут на реализацию нескольких программ Министерства образования и науки Украины.

«Эти средства преимущественно пойдут на развитие школьного образования, в частности, на приобретение компьютеров. Это гуманитарная помощь для Украины», - заметил А.КЛЮЕВ.

Социальная политика

Комитеты Европарламента по вопросам гражданских свобод и прав женщин предлагают усилить ответственность за торговлю людьми.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, соответствующие предложения к проекту Директивы ЕС были одобрены в четверг, 2 сентября, на совместном заседании комитетов.

В своих предложениях депутаты отметили, что несколько сотен тысяч людей ежегодно становятся жертвами торговли людьми в странах ЕС. При этом большинство из них используется в сфере интимных услуг (43%) и на неквалифицированных работах (32%).

Проект Директивы детальнее определяет понятие “эксплуатация”. При этом депутаты решили включить в это понятие побуждение людей, зависящих от торговцев людьми, к попрошайничанию и к нелегальному усыновлению детей (включая торговлю беременными женщинами с целью нелегального усыновления их будущих детей третьими лицами).

Кроме того, депутаты считают необходимым ввести в странах-членах ЕС уголовную ответственность покупателей сексуальных и других услуг жертв торговли людьми в случае, если они знали о том, что эти люди являются жертвами.

Проект Директивы также предусматривает последующую гармонизацию законодательства в странах-членах ЕС относительно наказаний торговцев людьми.

Так, по мнению депутатов, такие преступления, как сексуальная эксплуатация, принудительная работа, включая нищенство и рабство, эксплуатация в криминальной деятельности или изъятие органов должны наказываться, как минимум, 6-ю годами заключения.

В случаях, когда такие преступления совершены против особенно уязвимых людей, в частности, детей, людей, уязвимых на почве пола, беременности, инвалидности, умственной недостаточности, или если жертв принуждают к употреблению наркотических веществ или подвергают пыткам или изнасилованиям, минимальный срок лишения свободы должен составлять 12 лет.

По убеждению депутатов, страны-члены ЕС должны обеспечить также конфискацию имущества и активов торговцев людьми для обеспечения помощи жертвам и уплаты им компенсаций.

Депутаты Европарламента также высказались за предоставление большей помощи жертвам торговли людьми и, в частности, обеспечение их размещения, предоставление им медицинской помощи, а также применение механизма защиты свидетелей. При этом в проекте Директивы депутаты считают необходимым отметить, что помощь жертвам торговли людьми должна оказываться независимо от того, какой миграционный статус они имели до, во время и после завершения криминального расследования. После установления факта, что человек является жертвой торговли людьми, страны-члены ЕС должны рассмотреть возможность предоставления такому человеку вида на жительство, а также гарантировать его безопасное возвращение в страну проживания или в страну, которая будет согласна принять такого человека.

Кроме того, депутаты поддержали предложение о создании общеевропейской сети организаций, которые занимаются помощью жертвам торговли людьми, а также о создании общеевропейской “горячей” многоязычной телефонной линии для жертв торговли людьми.

Проект Директивы также предусматривает введение должности Координатора ЕС по вопросам борьбы с торговлей людьми, который будет назначаться Европарламентом и Советом ЕС сроком на 5 лет. Координатор будет обеспечивать сотрудничество между странами-членами, а также будет осуществлять мониторинг ситуации и докладывать о ней европейским институтам.

Предусматривается, что переговоры между Европарламентом и Советом ЕС относительно внесенных депутатами изменений в текст проекта начнутся 14 сентября. Рассмотрение проекта Директивы в сессионном зале Европарламента может состояться до конца года, однако это будет зависеть от хода переговоров.

После мирового финансового кризиса количество безработных в мире в настоящее время достигло самого высокого показателя в истории в 210 миллионов человек.

Об этом сказано в совместном докладе Международного валютного фонда (МВФ) и Международной организации труда (МОТ), передает РИА «Новости».

Спустя два года после начала мирового экономического кризиса во многих странах безработица остается на рекордно высоком уровне. Так, по оценкам МОТ, во всем мире с 2007 года число безработных выросло более чем на 30 миллионов. При этом признаки скорого снижения безработицы практически отсутствуют.

По оценкам МОТ, в ближайшее десятилетие потребуется примерно 440 миллионов новых рабочих мест для новых участников рынка труда, и еще большее количество рабочих мест для ликвидации безработицы, вызванной кризисом.

МВФ добавляет, что восстановление совокупного спроса является одним из наилучших средств для снижения уровня безработицы. При этом, по мнению фонда, в качестве общей стратегии большинству развитых стран не следует ужесточать налогово-бюджетную политику до 2011 года, так как это может подорвать оживление экономики.

(УНИАН)