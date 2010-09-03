Киевлянам могут прекратить подачу холодной воды на верхние этажи домов

Акционерная компания «Киевэнерго» предупреждает киевлян о прекращении с 6 сентября подачи холодной воды на верхние этажи домов из-за отказа ОАО «АК «Киевводоканал» сотрудничать.

Как сообщили УНИАН в Департаменте корпоративных коммуникаций АК "Киевэнерго", компания обратилась к городской власти и прокуратуре столицы относительно несоблюдения ОАО «АК «Киевводоканал» действующего законодательства Украины, что может привести к прекращению подачи холодной воды жителям верхних этажей столичных домов.

«Мы в очередной раз напомнили соответствующим органам, что «Киевводоканал» безосновательно отказывается переоформить договор на подкачку холодной воды насосами «Киевэнерго» и подписать акты за последние 4 года относительно уже использованной электрической энергии на 54 млн. грн. Но особую тревогу вызывает то, что сейчас существует несколько насосных, которые с минуту на минуту остановятся, а средств на их поддержание и ремонт «Киевводоканал» не перечисляет, хотя использует 24 часа в сутки. Поэтому особое внимание правоохранительных органов мы обратили на то, что в случае внезапной остановки из-за неисправности насосов ответственность за отсутствие холодной воды возлагается на «Киевводоканал», — отметил заместитель председателя правления АК «Киевэнерго» Иван РИЧКА.

В Департаменте корпоративных коммуникаций компании напомнили, что 1 июля 2005 года между двумя филиалами АК «Киевэнерго» и водопоставщиком были заключены договоры о предоставлении услуг по повышению давления холодной воды. Ведь, в соответствии с «Правилами пользования системами централизованного коммунального водоснабжения и водоотвода в населенных пунктах Украины», насосное оборудование эксплуатируется юридическими лицами, на балансе которых оно находится, в соответствии с условиями договора, заключенного с производителем (п.6.1., абзац 6). При этом производитель возмещает теплопоставляющим организациям затраты на эксплуатацию насосных агрегатов (п.6.1., абзац 3). Но уже с 1 января 2006 года «Киевводоканал» прекратил расчеты за предоставленные услуги по указанным договорам и оформление актов выполненных работ, мотивируя это окончанием срока действия договора. Учитывая отказ «Киевводоканала» от получения услуг компании по повышению давления холодной воды, прекращение каких-либо оплат за предоставленные услуги, а также нежелание упорядочить взаимную отчетную и бухгалтерскую документацию, «Киевэнерго» вынуждена с 6 сентября прекратить обслуживание насосных агрегатов и нести дополнительные расходы по их содержанию до решения вопроса оформления актов уже выполненных работ со стороны водоканала с 1 января 2006 года и до настоящего времени.

В своем письме «Киевэнерго» требует от «Киевводоканала» в ближайшее время переоформить договоры и в дальнейшем работать в правовом поле. Сложившаяся ситуация нарушает права акционеров «Киевэнерго», основным из которых является государство (50%+1 акция), а также может привести к социальному взрыву в столице из-за отсутствия холодной воды по вине «Киевводоканала». Кстати, действие договоров между АК «Киевэнерго» и АК «Киевводоканал» подтверждено всеми судами, в частности, решением Хозяйственного суда г. Киева от 9 октября 2007 года и позже решением Верховного Суда Украины. Общая задолженность водоснабжающей компании, согласно заключенным договорам, по состоянию на 1 июля 2010 г. составляет 54 млн. 583 тыс. грн.

«Со стороны «Киевэнерго» были приняты все возможные меры по урегулированию ситуации: мы не только постоянно побуждаем «Киевводоканал» работать по закону, но и самостоятельно вынуждены поддерживать работоспособность оборудования, благодаря которому это предприятие предоставляет воду киевлянам, проживающим на верхних этажах. Но по некоторых насосных такой поддержки уже не хватает, и они срочно нуждаются в значительном ремонте, иначе остановятся», - отметил И.РИЧКА. » предупреждает киевлян о прекращении с 6 сентября подачи холодной воды на верхние этажи домов

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Акционерная компания «Киевэнерго» предупреждает киевлян о прекращении с 6 сентября подачи холодной воды на верхние этажи домов из-за отказа ОАО «АК «Киевводоканал» сотрудничать.

Как сообщили УНИАН в Департаменте корпоративных коммуникаций АК "Киевэнерго", компания обратилась к городской власти и прокуратуре столицы относительно несоблюдения ОАО «АК «Киевводоканал» действующего законодательства Украины, что может привести к прекращению подачи холодной воды жителям верхних этажей столичных домов.

«Мы в очередной раз напомнили соответствующим органам, что «Киевводоканал» безосновательно отказывается переоформить договор на подкачку холодной воды насосами «Киевэнерго» и подписать акты за последние 4 года относительно уже использованной электрической энергии на 54 млн. грн. Но особую тревогу вызывает то, что сейчас существует несколько насосных, которые с минуту на минуту остановятся, а средств на их поддержание и ремонт «Киевводоканал» не перечисляет, хотя использует 24 часа в сутки. Поэтому особое внимание правоохранительных органов мы обратили на то, что в случае внезапной остановки из-за неисправности насосов ответственность за отсутствие холодной воды возлагается на «Киевводоканал», — отметил заместитель председателя правления АК «Киевэнерго» Иван РИЧКА.

В Департаменте корпоративных коммуникаций компании напомнили, что 1 июля 2005 года между двумя филиалами АК «Киевэнерго» и водопоставщиком были заключены договоры о предоставлении услуг по повышению давления холодной воды. Ведь, в соответствии с «Правилами пользования системами централизованного коммунального водоснабжения и водоотвода в населенных пунктах Украины», насосное оборудование эксплуатируется юридическими лицами, на балансе которых оно находится, в соответствии с условиями договора, заключенного с производителем (п.6.1., абзац 6). При этом производитель возмещает теплопоставляющим организациям затраты на эксплуатацию насосных агрегатов (п.6.1., абзац 3). Но уже с 1 января 2006 года «Киевводоканал» прекратил расчеты за предоставленные услуги по указанным договорам и оформление актов выполненных работ, мотивируя это окончанием срока действия договора. Учитывая отказ «Киевводоканала» от получения услуг компании по повышению давления холодной воды, прекращение каких-либо оплат за предоставленные услуги, а также нежелание упорядочить взаимную отчетную и бухгалтерскую документацию, «Киевэнерго» вынуждена с 6 сентября прекратить обслуживание насосных агрегатов и нести дополнительные расходы по их содержанию до решения вопроса оформления актов уже выполненных работ со стороны водоканала с 1 января 2006 года и до настоящего времени.

В своем письме «Киевэнерго» требует от «Киевводоканала» в ближайшее время переоформить договоры и в дальнейшем работать в правовом поле. Сложившаяся ситуация нарушает права акционеров «Киевэнерго», основным из которых является государство (50%+1 акция), а также может привести к социальному взрыву в столице из-за отсутствия холодной воды по вине «Киевводоканала». Кстати, действие договоров между АК «Киевэнерго» и АК «Киевводоканал» подтверждено всеми судами, в частности, решением Хозяйственного суда г. Киева от 9 октября 2007 года и позже решением Верховного Суда Украины. Общая задолженность водоснабжающей компании, согласно заключенным договорам, по состоянию на 1 июля 2010 г. составляет 54 млн. 583 тыс. грн.

«Со стороны «Киевэнерго» были приняты все возможные меры по урегулированию ситуации: мы не только постоянно побуждаем «Киевводоканал» работать по закону, но и самостоятельно вынуждены поддерживать работоспособность оборудования, благодаря которому это предприятие предоставляет воду киевлянам, проживающим на верхних этажах. Но по некоторых насосных такой поддержки уже не хватает, и они срочно нуждаются в значительном ремонте, иначе остановятся», - отметил И.РИЧКА.